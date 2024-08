¿De qué se trata el inédito recurso judicial que Maduro solicitó para dirimir los controvertidos resultados electorales?

Nicolás Maduro

(CNN Español) -- Un amparo contencioso electoral fue el recurso solicitado este miércoles por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los cuestionados resultados de los comicios del domingo que lo dan como ganador. La acción lleva al terreno judicial una decisión emanada del Poder Electoral venezolano.

Un amparo constitucional protege derechos y garantías que, según el solicitante, están siendo violados. El procedimiento legal se emplea generalmente para obtener una respuesta expedita por parte de los órganos judiciales.

"Los abogados hablan de contencioso cuando se trata de un asunto por dirimir", dijo Maduro en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores.

El mandatario dijo que tomó la decisión para evitar lo que llamó "mentiras y manipulaciones" y que vinculó con un supuesto intento de golpe de Estado.

Pero el recurso contencioso electoral despierta dudas, inclusive entre abogados constitucionalistas.

"Es inédito, no hay una vía judicial o recurso procesal que explique esto que está ocurriendo (…) Nadie entiende muy bien, no hay precedente, no hay ningún caso anterior que se haya planteado un caso como éste", dijo a CNN el abogado Antonio Canova.

El experto aseguró que, al analizar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), en su mayoría han beneficiado al gobierno chavista cuando ha sido requerido, poniendo en duda la independencia de este poder público.

"El Tribunal Supremo de Justicia viene siendo utilizado deliberadamente para justificar las acciones, por más absurdas en derecho que sean, que le interesan, que defienden el Poder Ejecutivo, el gobierno", señala.

"No hay ningún caso en el que, teniendo interés la presidencia, sus ministros pierdan en el Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, casos que son hasta insignificantes nunca pierden en el Tribunal Supremo de Justicia, primero Chávez y luego Maduro", agregó.

Los candidatos presidenciales que asistieron este viernes a la convocatoria del TSJ también dijeron que no comprenden las intenciones detrás de la solicitud presidencial.

Enrique Márquez, del partido Centrados ―uno de los 8 candidatos que acudieron a la cita del máximo tribunal―, dijo que no sabían a qué lo llamaron.

"La verdad es que vine a ver de qué se trataba y me voy igual. No sé de qué se trata esto. La Sala Electoral admite un recurso contencioso electoral del presidente de la República, que fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. ¿Contra quién concurre el presidente de la República?", planteó.

El también exrector del CNE agregó que teme que se trate de una forma de evadir los retrasos en la presentación de los resultados por parte del Poder Electoral.

"Y espero que este asunto de hoy, que no sé exactamente qué es, en la Sala Electoral no sea utilizado para que el Consejo Nacional Electoral se esconda bajo la toga de los magistrados y no de frente a la situación que se está planteando en el país", añadió Márquez.

El candidato de la mayoría opositora, Edmundo González ―que sostiene que ganó las elecciones y a quien reconocen como presidente electo Panamá, Uruguay, Ecuador y Costa Rica―, fue el único de los 10 candidatos que no acudió a la convocatoria, sin ofrecer razones por su ausencia.

Otro grupo de aspirantes presidenciales cuestionó desde el TSJ la poca información sobre el inusual procedimiento. Márquez fue el único de los asistentes que se negó a firmar el acta de comparecencia.

El abogado constitucionalista Gerardo Blyde cuestionó la legitimidad de Maduro para controvertir el proceso, y la competencia constitucional del TSJ para suplir funciones de la autoridad electoral.

"Un recurso contencioso electoral tiene como único objeto impugnar actuaciones o actos del CNE. ¿Qué impugnó Maduro? ¿Su propia acta de proclamación? El TSJ no tiene ninguna competencia para suplir la obligación que tenía el CNE de cumplir con la totalización antes de proclamar (…) Sin cumplirse la fase de totalización en el CNE, el acta de proclamación carece de su requisito fundamental de validez y la hace nula", escribió en su cuenta de la red X el también exjefe de delegación de la Plataforma Unitaria en el acuerdo de Barbados, que buscaba dar garantías democráticas al proceso electoral, pero del que gobierno y oposición acusaron incumplimientos.

Independencia judicial

Aunque Maduro aseguró este viernes que los poderes públicos en Venezuela son independientes y actúan apegados a la Constitución, expertos como Canova creen lo contrario, con un patrón que se ha repetido por años.

"El Tribunal no tiene competencia para esto, es parte de los mismos poderes que controla Nicolás Maduro", dijo.

Por ahora, ya el proceso legal está en curso. La presidenta del TSJ y presidenta de su Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, ha solicitado a los candidatos presidenciales venezolanos "consignar todos los documentos de relevancia jurídica que les sean solicitados", además de exigirles acatar y respetar la sentencia que se derive de la investigación.