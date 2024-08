Momento olímpico del día: el filipino Carlos Yulo gana el primer oro en gimnasia en la historia de su país

¿Qué hay detrás del look de los tiradores olímpicos? 0:59

(CNN) -- Puede que Carlos Edriel Yulo solo midiera algunos centímetros más que sus rivales cuando se subió al centro del podio el sábado por la tarde, pero acababa de conseguir algo que le situaba por encima de cualquier hombre de su país que hubiera competido en los Juegos Olímpicos.

Con su victoria en la final del ejercicio de suelo masculino, Yulo se convirtió el sábado en el primer hombre filipino en ganar una medalla de oro olímpica, el primer filipino en ganar cualquier medalla en gimnasia y el segundo filipino en ganar una medalla de oro.

"Somos un país muy pequeño y el número de atletas no es el mismo que el de Estados Unidos o el Reino Unido, así que conseguir una medalla de oro es muy importante para nosotros", declaró después. "Se lo dedico a los filipinos que me han apoyado. Les estoy muy agradecido. Quiero darles las gracias por verme y rezar por mí durante toda la competición".

Y aunque el seis veces campeón del mundo ha hecho mucha historia para su país, todavía parecía muy improbable que el de Manila estuviera subido a ese podio central con el oro colgado del cuello.

Justo antes del Campeonato Mundial de 2023, Yulo y su entrenador de toda la vida, Munehiro Kugiyama, decidieron separarse. Desde entonces, Yulo ha trabajado sin entrenador y ha viajado por todo el mundo para entrenar con algunos de los mejores atletas de su deporte. Cuando no está de viaje, regresa a Manila, lo que le hace sentirse más unido a sus compañeros filipinos.

publicidad

Pero esos compañeros no estaban con él en la pista el sábado. En su lugar, el joven de 24 años se limitó a dar volteretas, girar y elevarse sobre el suelo en el Bercy Arena de París.

Casi no dio un paso en falso desde el inicio, sus potentes zancadas le hacían parecer que se deslizaba por la colchoneta, y sus explosivos giros y volteretas le hacían parecer que amenazaba con saltar por los aires y ascender a las nubes.

Fue una actuación que marcó la pauta y que el resto no pudo igualar. Pero Yulo se vio obligado a sentarse mientras un artista tras otro se lanzaba a la pista para intentar desbancarle del primer puesto de la clasificación.

Pero todos fracasaron. Su puntuación de 15,000 fue suficiente. Y el momento le golpeó como una tonelada de ladrillos.

Enormemente emocionado en los momentos posteriores a la victoria, Yulo soltó un rugido todopoderoso y rompió a llorar. Apretó los puños y, a pesar de su premiada carrera, parecía completamente abrumado por lo que acababa de hacer.

Eso no cambió cuando subió al podio para recibir la primera medalla de oro que ha conseguido un hombre filipino.

Con la medalla colgando sobre su pecho -al parecer, pesa mucho gracias al trozo de la Torre Eiffel que llevan incrustadas todas las medallas de estos Juegos-, Yulo levantó las manos por encima de su cabeza en señal de triunfo. Pero sus ojos seguían llenos de incredulidad, y miraba su medalla como si se la fueran a quitar en cualquier momento.

Ah, y recibirá una casa del gobierno por su hazaña. No es un mal sábado.

"Ya lo sé (que me van a dar una casa). Pero esto (señalando su medalla de oro) es lo que realmente me importa. Mi trabajo duro y la gente que me ha ayudado de verdad. Mi éxito es también su éxito", afirmó. "Estoy muy agradecido por esta experiencia y por poder competir en esta competición. Estoy feliz de haber ganado una medalla de oro y también una casa".