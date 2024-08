Trump dice que tiene que "trabajar duro para definir" a Harris

Crédito: NABJ

(CNN) -- El expresidente Donald Trump dijo este sábado ahora que la vicepresidenta Kamala Harris es la presunta candidata demócrata: "Tenemos que trabajar duro para definirla."

Después de pasar todo el ciclo de campaña atacando al presidente Joe Biden e ignorando en gran medida a Harris, la campaña de Trump ahora está tratando de elaborar sus mensajes para frenar el impulso de Harris después de su rápido ascenso para convertirse en la presunta candidata demócrata.

"Hace cuatro meses, las noticias falsas la consideraban muy incompetente. Ahora dicen: 'Oh, ¿no es maravillosa, no es maravillosa? No, no es maravillosa. Así que tenemos que trabajar duro para definirla. Ni siquiera quiero definirla. Solo quiero decir quién es. Es un espectáculo de terror. Ella va a destruir nuestro país", dijo Trump en un mitin de campaña en Atlanta, Georgia.

Trump dijo que debatiría con Harris "si ella se presenta" después de anunciar a media noche en las redes sociales que se retiraba de un debate organizado por la ANC al que había accedido previamente cuando el presidente Joe Biden era el presunto nominado y que, en su lugar, participaría en un nuevo debate organizado por Fox News. La campaña de Harris ha dicho que mantiene el debate original organizado por ABC.

"Haremos uno con Fox, si ella se presenta", dijo Trump.

Trump atacó repetidamente al gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien reveló el mes pasado que no votó por Trump en las primarias del Partido Republicano del estado. A pesar de no apoyar a Trump, Kemp dijo que apoyaría la candidatura del Partido Republicano en noviembre.

"Atlanta es como un campo de exterminio, y su gobernador debería mover el culo y hacer algo al respecto tit", dijo Trump. 18:42:22

Trump afirmó que él hizo que Kemp fuera elegido y le llamó "persona muy desleal".

Trump, que en repetidas ocasiones arremete contra los coches eléctricos, dijo que ahora estaba "a favor de lo eléctrico" debido a Elon Musk, que ha apoyado a Trump para la presidencia.

"Estoy a favor de los eléctricos, porque tengo que estarlo, ya sabes, porque Elon me apoyó muy firmemente", dijo Trump. 18:26:36

Trump, criticando de nuevo el intercambio de prisioneros entre EEUU y Rusia, dijo que quería "felicitar a Vladimir Putin por haber hecho otro gran acuerdo."

Trump defendió a su compañero de fórmula JD Vance y dijo: "Está haciendo un gran trabajo. Van a por JD, ¿saben por qué? Está a favor de los trabajadores. Él está a favor de la gente que sale y quiere trabajar, trabajar, trabajar. Y francamente, es gente de la que se han aprovechado, y a él no le gusta, y lo ha hecho genial, todo lo que podíamos esperar, y mucho más. JD, muchas gracias". 18:06:55