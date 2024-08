ANÁLISIS | ¿Qué pasó con la bolsa de valores y por qué cayeron los mercados a nivel mundial?

(Crédito: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

(CNN) -- El miedo se apodera de Wall Street, y las acciones están teniendo otro día miserable.



El Dow cayó más de 1.000 puntos en la apertura, y el mercado en general se desplomó un 3% el lunes. El Nasdaq, repleto de valores tecnológicos de riesgo, cayó un 3,7%.

Todo ello en medio de la caída de los mercados mundiales. El índice japonés Nikkei 225 se desplomó un 12%, la peor caída de su historia. Los principales mercados asiáticos y europeos cayeron sustancialmente este lunes.

Tres temores han surgido al unísono y han impulsado una caída en picada de los mercados: la creciente preocupación por una recesión, el temor a que la Reserva Federal no haya actuado con la suficiente prontitud y la creencia de que las grandes apuestas por la inteligencia artificial podrían no resultar rentables.

Temores de recesión

El más destacado es el temor a que la economía de Estados Unidos esté en peor forma de lo que se creía, como demuestra el inesperado aumento de la tasa de desempleo notificado el viernes.

El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que la economía estadounidense sólo añadió 114.000 empleos en julio, mucho menos de lo esperado y la tasa de desempleo subió al 4,3%. Aunque no se trata en sí misma de una tasa de desempleo dañina, su repentina subida es alarmante: el año pasado, la tasa de desempleo estaba en su nivel más bajo desde el alunizaje.

publicidad

Para que quede claro: la economía estadounidense sigue siendo fuerte. El trimestre pasado creció mucho más de lo previsto, impulsada por un gasto de los consumidores que sigue en auge y que representa más de dos tercios de todo el producto interior bruto.

Pero aumentan los temores de recesión. Los economistas de Goldman Sachs elevaron el lunes las probabilidades de recesión a una de cada cuatro en los próximos 12 meses. Sigue siendo un caso "limitado", porque los datos económicos parecen sólidos en general y la Reserva Federal tiene mucho margen para reducir los tipos desde su máximo de 23 años.

Pero las probabilidades de recesión de Goldman siguen siendo 10 puntos porcentuales más altas de lo que eran antes del informe de empleo del viernes, que calificó de "más preocupante ahora".

Preocupación por la Fed

El mercado de valores había batido récord tras récord este año, impulsado por la caída de la inflación y la creciente sensación de que la Fed abandonaría su serie de agresivas subidas de las tasas y empezaría a recortarlas, lo que puede impulsar los beneficios empresariales.

Pero la Fed no recortó las tasas como muchos esperaban la semana pasada. El mercado considera cada vez más un error la actitud paciente de la Reserva Federal.

La Reserva Federal tiene fama de ser pésima a la hora de programar sus recortes y subidas de tasas. Fue muy por detrás de la curva de la inflación y tuvo que ponerse al día con múltiples subidas de tasas históricas en 2022 para controlar los precios desbocados. Del mismo modo, algunos economistas creen que la Fed debería haber empezado a recortar las tasas antes.

Los recortes ayudarían a sostener el mercado laboral al reducir los costos de endeudamiento de las empresas y liberar dinero para que éstas lo gasten en contrataciones. Pero las decisiones políticas tardan en trasladarse a la economía. Como la inflación se ha enfriado drásticamente en los últimos meses y la tasa de desempleo ha aumentado, algunos temen que la Reserva Federal actúe demasiado tarde, antes de que la lentitud de la contratación se convierta en despidos masivos.

Las próximas reuniones de la Reserva Federal están previstas para septiembre, noviembre y diciembre. Los analistas de Citigroup y JPMorgan predicen que la Reserva Federal bajará las tasas medio punto en sus dos próximas reuniones. Pero puede que sea demasiado tarde. Podría verse obligada a realizar un recorte de tasas de emergencia antes de esa fecha, una intervención extraordinaria que el mercado considera cada vez más probable, según la herramienta FedWatch de CME.

Jeremy Siegel, célebre profesor emérito de Finanzas de Wharton, afirmó el lunes por la mañana en la CNBC que un recorte de emergencia, algo que no ocurría desde los primeros días de la pandemia de covid, es exactamente lo que la Reserva Federal necesita hacer. "Ahora mismo está muy por detrás de la curva. Quiero decir que la Fed está en las gradas", dijo Siegel. "Echas un vistazo a los datos; no es nada reconfortante".

Preocupación por la inteligencia artificial

Las acciones también habían experimentado grandes subidas en los dos últimos años debido a las grandes apuestas por las empresas tecnológicas dedicadas a la inteligencia artificial: muchos esperaban que la IA creara otra revolución industrial mundial.

Pero los beneficios de la IA son básicamente inexistentes, y la tecnología, aún no probada, no está lista para el prime time. Algunos temen que nunca llegue. Los operadores están empezando a deshacer grandes operaciones en Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet y otros valores tecnológicos que habían estado subiendo desde principios del año pasado.

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway y una fuerza notoriamente tranquila cuando los mercados se vuelven locos, también está abandonando la tecnología. Acaba de vender la mitad de su participación en Apple, lo que es una señal preocupante para la salud del sector tecnológico.

Dado que cada una de estas empresas tiene un valor cercano al billón de dólares o más y representan una parte enorme del valor total del S&P 500, cuando los inversores venden valores tecnológicos, esto tiene un efecto perjudicial masivo en el mercado en general.

¿Qué sucederá a continuación?

Los inversores salen corriendo. Están vendiendo petróleo, criptomonedas y, especialmente, valores tecnológicos. En su lugar, se están volcando en refugios seguros como los bonos, enviando los rendimientos del Tesoro a la baja.

Eso podría significar problemas para las cuentas de jubilación de algunas personas. Pero las personas que están cerca de la jubilación en realidad podrían beneficiarse si tienen una fuerte mezcla de bonos, que se están beneficiando de la huida hacia algo que ofrezca mayor seguridad.

Si la Reserva Federal aplica recortes, la bajada de las tasas podría contribuir a reducir las tasas hipotecarias, las de los préstamos para automóviles y otros costos de los préstamos al consumo. Podría significar, sin embargo, que las personas con dinero guardado en cuentas de ahorro podrían obtener menos intereses en los próximos meses.

No hay que dejarse llevar por el pánico. No estamos ante un desplome del mercado. Todavía no. Los inversores están nerviosos, pero sin pánico. La caída del lunes, si se mantiene en los niveles actuales, ni siquiera entraría en la lista de los 100 peores días de la historia del mercado.

La única pregunta ahora es: ¿cuánto durará este miedo antes de que los inversores perciban una oportunidad de compra?