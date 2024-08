Rompen 5 veces en un día el récord mundial de velocidad por equipos en el ciclismo de pista femenino de París 2024

Las británicas Katy Marchant, Sophie Capewell y Emma Finucane compiten este lunes durante la prueba de velocidad por equipos del ciclismo femenino. En la final por la medalla de oro, las británicas rompieron el récord mundial de la prueba. (Foto: AP)

(CNN Español) -- Las ciclistas que participaron este lunes en la prueba femenina de velocidad por equipos prácticamente volaron por la pista, pues rompieron el récord mundial de este evento en cinco ocasiones.

Todos los récords se hicieron presentes a lo largo de este día, desde la fase de clasificación hasta la carrera final por la medalla de oro, que se llevó el equipo de Gran Bretaña.

Antes de este lunes, el récord mundial en esta prueba le pertenecía al equipo de China, con un tiempo de 45,487 segundos que fue establecido apenas el pasado mes de junio.

Entonces, los 45,487 segundos eran el tiempo a vencer este miércoles. Y vaya forma en que se quebró esa marca.

Así se rompió el récord mundial 5 veces en un día

El primero de los cinco quiebres del récord mundial en dicha prueba se dio en la etapa de clasificación, cuando Gran Bretaña consiguió el primer sitio con un tiempo de 45,472 segundos.

Esa clasificación ocurrió alrededor de las 11 a.m. ET. Las siguientes carreras eliminatorias comenzaron a partir de las 12:55 p.m. ET, y desde entonces inició la llegada de las nuevas rupturas del récord mundial.

En la serie 2, que vio enfrentarse a los equipos de México y Alemania por un lugar por la medalla de bronce, las alemanas rompieron el récord mundial con una marca de 45,377 segundos.

Inmediatamente después, en la serie 3, se disputó la carrera entre los equipos de Nueva Zelandia y Polonia por un lugar en el enfrentamiento final por la medalla de oro. Las ciclistas neozelandesas ganaron y rompieron el récord mundial con un tiempo de 45,348 segundos.

En la serie 4, la última de las eliminatorias del ciclismo de pista femenino en la prueba de velocidad por equipos, Gran Bretaña se clasificó a la carrera por la presea de oro y además consiguió romper el récord del mundo por cuarta vez en este día, con una marca de 45,338 segundos.

En tanto, el día culminó con el duelo por la medalla de oro entre Gran Bretaña y Nueva Zelandia, donde las ciclistas británicas se volvieron a imponer, con quiebre de récord mundial incluido, el quinto de la tarde, al lograr un tiempo de 45,186 segundos.

Las reglas para este evento cambiaron recientemente y los equipos aumentaron de dos a tres ciclistas.

-- Con información de Matias Grez, de CNN.