El embajador de Israel en Japón critica el desaire a la invitación a la ceremonia de paz en Nagasaki

El alcalde Shiro Suzuki habla durante una ceremonia conmemorativa que marca el 78º aniversario del bombardeo atómico estadounidense de Nagasaki el 9 de agosto de 2023. (Crédito: Noticias Kyodo/Getty Images)

(CNN) -- El enviado de Israel a Japón arremetió contra las autoridades de Nagasaki después de que éstas se negaran a invitarlo a una ceremonia de paz en conmemoración del bombardeo atómico de la ciudad en 1945, acusando al alcalde local de "inventar" temores de seguridad.

La decisión de Nagasaki contrasta con la de Hiroshima, que acoge su ceremonia este martes y ha invitado a Israel.

Ambas ciudades habían estado bajo presión de activistas y grupos de sobrevivientes de bombas para excluir a Israel debido a sus bombardeos de Gaza, donde decenas de miles de palestinos han muerto desde que Israel comenzó a atacar al grupo militante Hamas tras el ataque del 7 de octubre.

Tanto a Rusia como a Bielorrusia se les retiró la invitación debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú y los activistas esperaban que Nagasaki e Hiroshima (que sufrieron el horror desatado por las armas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial) hicieran lo mismo.

El alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, dijo a los periodistas la semana pasada que la exclusión de Israel del acto conmemorativo de este viernes se debía a preocupaciones de seguridad y no era una decisión política.

“Quiero subrayar que esta decisión no se basa en consideraciones políticas, sino en nuestro deseo de celebrar la ceremonia de conmemoración de las víctimas de los bombardeos atómicos en un ambiente pacífico y solemne, y de garantizar que la ceremonia se desarrolle sin problemas”, afirmó, calificando la decisión de “difícil”.

Pero Gilad Cohen, embajador de Israel en Tokio, rechazó ese argumento.

“No tiene nada que ver con el orden público”, dijo a CNN este lunes. “Lo consulté con las autoridades pertinentes responsables del orden público y la seguridad, y no hay ningún obstáculo para que yo vaya a Nagasaki”, agregó, acusando al alcalde de “inventar esto”.

“Estoy realmente sorprendido de que haya secuestrado esta ceremonia por motivos políticos”, añadió el diplomático.

CNN se puso en contacto con las autoridades de Nagasaki para solicitar comentarios.

Cohen no reveló más sobre por qué consideró que no había preocupaciones de seguridad, citando la confidencialidad, pero señaló que las autoridades de Hiroshima no tenían problemas de seguridad con la presencia de Israel.

Dijo que este martes depositaría ofrendas florales en el Parque de la Paz de Hiroshima para conmemorar a las víctimas del bombardeo atómico y sus familias.

El diplomático señaló que Irán, que apoya tanto a Hamas como a Hezbollah, asistirá a la ceremonia de Nagasaki.

“Éste es exactamente el mensaje opuesto al que debería enviarse al mundo libre y a la civilización”, afirmó.

No reveló si la embajada presentó una queja oficial al gobierno japonés, pero calificó a Tokio de “aliado de Israel”.

CNN se ha puesto en contacto con el gobierno japonés para solicitar comentarios.

El bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y de Nagasaki tres días después provocó la rendición incondicional de Japón y puso fin a la Segunda Guerra Mundial, pero también provocó la muerte de decenas de miles de personas, tanto en el acto como en los meses y años siguientes, debido a la radiación.

Cada año, las dos ciudades celebran actos conmemorativos a los que asisten diplomáticos para promover la paz mundial y la idea de que nunca más se deben utilizar armas nucleares.