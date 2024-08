Medio Oriente se prepara para una semana que podría determinar el curso de la guerra en Gaza

Israel se prepara ante posible ataque liderado por Irán 3:46

Beirut, Tel Aviv y Jerusalén (CNN) -- Los países de Medio Oriente se preparan para un posible recrudecimiento de la guerra entre Israel y Hamas en medio de las amenazas de Irán de vengar la muerte del líder político de Hamas en Teherán la semana pasada.



El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, prometió tomar represalias contra Israel por la muerte del jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Haniyeh, el miércoles en Teherán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del país ha advertido de que la "venganza de sangre" por el asesinato es "incuestionable".

Tanto Teherán como Hamas culpan a Israel de la muerte, pero Israel no ha confirmado ni desmentido su implicación.

Cientos de libaneses se preparaban para huir del país mientras las naciones pedían a sus ciudadanos que abandonaran el Líbano. La embajada de Estados Unidos en Beirut instó a los ciudadanos que quisieran partir a "reservar cualquier pasaje" el sábado, ya que varias compañías aéreas suspendieron o cancelaron los vuelos al país. En Israel, el gobierno evaluó sus preparativos y opciones en caso de que Irán y sus representantes regionales atacasen, mientras los ciudadanos se aprovisionaban de víveres en previsión de un asalto iraní.

Los acontecimientos de esta semana podrían determinar el curso de la guerra en Gaza y desviar significativamente la atención del enclave asediado si las represalias de Irán desembocan en un conflicto regional más amplio en el que participen Estados Unidos y otras naciones. Esta escalada también podría poner en peligro los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en Gaza y liberar a los rehenes, a pesar de los recientes avances en las negociaciones.

Irán e Israel intercambiaron fuego directo por primera vez en abril, tras décadas de guerra en la sombra en las que ambas partes evitaron atacar el territorio de la otra. Irán lanzó 300 proyectiles contra Israel el 13 de abril, acusándolo de atacar su edificio diplomático en Siria a principios de ese mes. Israel respondió con un ataque limitado contra Irán. Aunque en aquel momento se contuvo el intercambio sin precedentes, puede que resulte más difícil evitar una escalada en otra ronda de enfrentamientos.

Estados Unidos ha reforzado su preparación para defender a Israel en caso de otro ataque iraní. El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, debatieron estrategias de seguridad globales para proteger a Israel, según un comunicado emitido el lunes. Las conversaciones incluyeron escenarios detallados en los que se esbozaron las capacidades defensivas y ofensivas.

Michael Kurilla, el comandante del Mando Central de EE.UU., se encuentra en el Medio Oriente, según un funcionario de defensa de EE.UU., que no quiso decir en qué país se encontraba Kurilla ni qué otros países visitaría.

En un último esfuerzo diplomático, los países de la región han tendido la mano a Irán para tratar de calmar las tensiones. El ministro de Relaciones Exteriores jordano, Ayman Safadi, voló a Teherán el domingo, un viaje poco habitual para un alto cargo de la monarquía aliada de Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatti, llamó al ministro de Relaciones Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri Kani, para hablar de la escalada regional "sin precedentes y muy peligrosa", según el Ministerio egipcio.

"Un grave error"

Pero las autoridades iraníes no ceden. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo a Safadi que el atentado contra Haniyeh era un "grave error del régimen sionista (Israel) que no quedará sin respuesta", según la televisión estatal iraní. En una conferencia de prensa semanal en Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, afirmó el lunes que el país está decidido a disuadir a Israel y que "nadie debe dudar" de su determinación al respecto.

Israel también podría enfrentarse a un ataque desde su frente norte. Israel asesinó la semana pasada a Fu'ad Shukr, un alto mando de Hezbollah, en respuesta a la muerte de 12 niños con un misil en la localidad de Majdal Shams, en los altos del Golán ocupados por Israel. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, declaró que el asesinato de Shukr "traspasó las líneas rojas" y recibirá una respuesta "inevitable", insinuando una coordinación con otros grupos regionales.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió el domingo a Irán "y a sus secuaces" de que su país estaba decidido a "plantarles cara en todos los frentes y en todos los escenarios, lejanos y cercanos".

"Cualquiera que nos haga daño pagará un precio muy alto", dijo Netanyahu durante un discurso en Jerusalén. Reiteró su afirmación de que aumentar la presión militar sobre Hamas era la única forma de lograr los objetivos de la guerra en Gaza y traer a los rehenes a casa.

Israel y Hamas se han culpado mutuamente de no haber llegado a un acuerdo.

El sábado se celebraron manifestaciones antigubernamentales en varias ciudades de Israel para exigir un acuerdo que garantice la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, a pesar de las amenazas a la seguridad regional.

En una reunión semanal del gabinete celebrada el domingo, Netanyahu dijo que había dado instrucciones a una delegación israelí para que partiera hacia El Cairo el sábado con el fin de continuar las negociaciones para un alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos.

Dijo que Israel tenía un "compromiso férreo" de devolver a todos los rehenes, y añadió que está "dispuesto a recorrer un largo camino" para conseguir la liberación de todos los rehenes, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de Israel.

Israel estuvo considerando sus opciones para prepararse ante un ataque regional durante el fin de semana. El gobierno "está revisando posibles acciones que exigirían un precio en el caso de intentos por parte de Irán y los grupos que respalda de atacar Israel", dijo el Ministerio de Defensa de Israel en un comunicado el domingo.

Gallant dijo que Israel estaba "fuertemente preparado en defensa - en tierra y en el aire y estamos listos para movernos rápidamente para atacar o reaccionar", insistiendo en la importancia de la preparación para una rápida transición de la defensa al ataque.

El jueves, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, afirmó que, aunque el país disponía de "muy buenos sistemas de defensa" y de socios internacionales que habían reforzado su despliegue en la región, las defensas de Israel "no estaban cerradas herméticamente".

Todo sigue igual en Beirut

Mientras tanto, los habitantes tanto de Israel como de Líbano se preparan para un conflicto mayor. Las principales compañías aéreas suspendieron los vuelos a ambos países, dejando a algunos viajeros israelíes varados en el extranjero, y los residentes de Líbano se apresuraron a tomar vuelos para salir del país.

La embajada de EE.UU. en Beirut dijo que algunas opciones comerciales para salir del país seguían estando disponibles a pesar de que varias compañías aéreas habían suspendido o cancelado vuelos, y de que otros vuelos se habían agotado.

En los meses de verano, el Líbano suele llenarse de visitantes extranjeros, principalmente de la diáspora libanesa, que dan al país un impulso económico muy necesario. Muchos de estos viajeros están considerando acortar sus vacaciones y tomar el primer vuelo de regreso a casa.

Pero aunque el espectro de la guerra se cierne sobre el país, muchos operan con normalidad. A lo largo del paseo marítimo de Beirut, el domingo, la música pop árabe sonaba a través de los altavoces mientras grupos de hombres, con cervezas en la mano, tomaban el sol. Detrás de ellos, hombres más jóvenes practicaban sus habilidades de buceo en el mar Mediterráneo mientras niños con flotadores nadaban en el mar rocoso.

Samer Othman, de 51 años, dijo que no cree que la región esté al borde de una guerra ampliada. "Si tuviéramos una guerra, habría ocurrido hace 10 meses", dijo, refiriéndose a octubre, cuando Hezbollah lanzó ataques transfronterizos contra Israel después de que Israel lanzara un asalto devastador contra Gaza tras el ataque del 7 de octubre dirigido por Hamas, en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes.

Othman, que paseaba sin camiseta por la pasarela con su anciano padre, afirmó que toda una vida bajo múltiples guerras le había fortalecido a él y a sus compatriotas. "El país está acostumbrado a los problemas y a los sobresaltos. No podemos vivir con miedo. El miedo sólo puede impedirte vivir, pero no evitará la muerte".

Otros, sin embargo, se mostraban más nerviosos ante la situación. Una familia posaba para fotos junto a la piscina de la azotea de un lujoso hotel de Beirut cuando dos estampidos sónicos les hicieron correr para ponerse a cubierto. Regresaron a la piscina sin los niños cuando se comprobó que no se había producido ningún ataque aéreo. Los aviones israelíes que violan el espacio aéreo libanés suelen romper la barrera del sonido.

El país se prepara para la guerra a su manera. Horas después de que los partidarios de Hezbollah celebraran un cortejo fúnebre por Shukr, el comandante de Hezbollah, el horizonte de Beirut se iluminó con coloridos fuegos artificiales coincidiendo con un concierto al otro lado de la ciudad.

El domingo, miles de personas marcharon hacia el puerto de Beirut para conmemorar los cuatro años de la explosión que arrasó la ciudad y mató a más de 200 personas. A día de hoy, nadie ha comparecido ante la justicia. Y con la perspectiva de una guerra en el horizonte, muchos dicen que no tienen confianza en sus líderes ni elección en lo que venga después.

"Esto no es un liderazgo. Es un estado de existencia. Es una situación con la que, por desgracia, tenemos que vivir", dijo Liz Nicholas, de 31 años, bajando la pancarta que sostiene en la marcha. "No me representan. No pienso en ellos como mi gobierno o mi liderazgo. Simplemente existen. Y por alguna razón tenemos que estar de acuerdo con ello o vivir fuera del país como estamos haciendo la mayoría de nosotros".

Los israelíes se abastecen de productos básicos

En Israel, los supermercados informaron un aumento de las compras de productos básicos el viernes. La cadena de supermercados Victory dijo a CNN que las ventas de algunos productos habían aumentado un 30% en comparación con las ventas habituales, y añadió que la gente compraba alimentos enlatados, cereales, pasta, papel higiénico, carne congelada, agua embotellada y toallitas higiénicas.

El ayuntamiento de Jerusalén publicó la semana pasada instrucciones sobre qué hacer en caso de que la ciudad sea atacada, distribuyendo un archivo con una lista de estacionamientos que se utilizarán como refugios, y una lista de refugios antiaéreos. Decía que los residentes deben ser capaces de llegar a los refugios antibombas en 90 segundos. "Se aconseja a los residentes que limpien y preparen sus refugios antiaéreos con anticipación", decía el documento.

Se aconseja a los residentes que almacenen suficiente agua y alimentos para tres días y que compren pilas y linternas, además de medicamentos.

Varias agencias y servicios israelíes han intensificado su preparación. Los servicios de emergencia Magen David Adom (MDA) dijeron que estaban preparados para cualquier escenario tras un ejercicio de tres días "destinado a prepararse para una posible guerra en el norte y escenarios de apagón". El ejercicio incluyó la gestión de siniestros y "los equipos practicaron un 'escenario de apagón' centrado en el uso de herramientas de comunicación por satélite".

A pesar de los preparativos, muchos israelíes siguen con sus quehaceres cotidianos.

En la plaza Dizengoff Circus de Tel Aviv, Rony Be'er, de 75 años, paseaba el lunes con su amiga Ivana Reiser, de 73 años.

"Podrían atacarnos en cualquier momento", dijo Be'er. A la pregunta de qué están haciendo para prepararse para un posible ataque, respondió: "No hacemos nada. Simplemente caminamos".

Baer y Reiser dicen que, como muchos israelíes, tienen en casa refugios ya preparados y utilizados en otros conflictos. Muchos de los edificios de departamentos israelíes tienen "habitaciones seguras" incorporadas, reforzadas con concreto de hasta 60 centímetros de espesor, así como pesadas puertas de acero.

Todos los edificios israelíes construidos después de 1993 están obligados a tener refugios antiaéreos. Los cines, bibliotecas y centros comerciales también están equipados con refugios antibombas. Algunos permanecen cerrados, pero se abren automáticamente cuando suenan las sirenas.

Los estudiantes de teatro Roy Dror, de 23 años, y Ron Heckmann, de 26, dicen que no hacen mucho por prepararse para un atentado, pero saben exactamente dónde están los refugios en caso de que suenen las sirenas.

Dror tenía previsto coger un vuelo a Londres el martes, pero fue cancelado. "Así que estamos un poco aterrorizados, supongo", dijo a CNN. "Estamos muy asustados en cierto modo, pero la vida en Tel Aviv y en Israel (es) bastante regular".

Heckmann, que creció en la ciudad de Nahariyah, en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, dijo que él y su familia "solían sufrir muchas bombas". En comparación con el norte, dijo, Tel Aviv se siente segura.

En la MDA, la principal organización de servicios de emergencia de Israel, el personal está en alerta máxima. Desde el 7 de octubre, este establecimiento con décadas de antigüedad ha ampliado su flota de ambulancias, con unas 1.500 en funcionamiento.

La organización también ha abastecido al país de botiquines y bolsas de sangre, distribuyéndolos por todo el Estado en caso de que los médicos tengan que hacer frente a carreteras obstruidas o apagones en la red, dijo a CNN el jefe de personal de la MDA, Uri Shacham, en la sede de la organización en Tel Aviv.

La MDA, un organismo no gubernamental, está en estrecho contacto con el ejército israelí, dijo Shacham, añadiendo que aunque no está claro cuándo podría producirse un ataque, "estamos preparados para que ocurra en los próximos cinco minutos", afirmó.

-- Mostafa Salem de CNN, Salma Arafa, Oren Liebermann, Larry Register, Dana Karni, Ben Wedeman, Tim Lister, Lauren Izso, Mohammed Tawfeeq y Duarte Mendonca contribuyeron a este informe.