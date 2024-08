¿Dónde está el oro de Argentina y qué riesgos existen tras la decisión del Gobierno de sacarlo del país?

El presidente de Argentina, Javier Milei, sonríe junto al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de pronunciar un discurso en el marco de la 136ª Expo Rural en el Centro de Exposiciones y Conferencias La Rural el 28 de julio de 2024 en Buenos Aires, Argentina. Crédito: Tomas Cuesta/Getty Images.

(CNN Español) -- Poco se sabe del destino de las reservas de oro que Argentina tenía en su Banco Central, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara su envío a un destino incierto con el supuesto objetivo de mejorar la rentabilidad de esas tenencias. Pero no dio mayores detalles, tampoco lo hizo el Banco Central y no hay, hasta el momento, información oficial al respecto, lo que genera sospechas y especulaciones, así como temores por posibles embargos ante las causas judiciales iniciadas por acreedores externos en gobiernos anteriores.

En el “Estado Resumido de Activos y Pasivos”, al 23 de julio de 2024 el Banco Central informó que tenía reservas de oro (“neto de previsiones”) equivalente a unos US$ 4.771 millones al tipo de cambio oficial de esa fecha. Previamente, en un reporte sobre reservas internacionales fechado el 31 de marzo de 2024, la entidad monetaria consignaba reservas en oro por US$ 4.344 millones, que en volumen representan 1,98 millones de oro fino en onzas troy, equivalente a poco más de 61 toneladas.

La información sobre la salida del oro argentino la dio a conocer la Asociación Bancaria, el sindicato de trabajadores de bancos conocido como La Bancaria. Su titular, el diputado peronista Sergio Palazzo, presentó el 15 de julio un pedido de información pública al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para saber “si existen operaciones de envío de lingotes de oro al exterior durante el mes de junio, en particular si el día 7 de junio de 2024 hubo una partida y el día 28 de junio de 2024 hubo otra”. También solicitó detalles de las cantidades involucradas, su destino y qué funcionarios intervinieron, así como saber “si está previsto nuevo envío de partidas de lingotes de oro”.

El BCRA aún no ha respondido, aunque legalmente tiene 30 días para hacerlo desde la fecha de presentación, que aún no se han cumplido. Ante esta situación, Palazzo presentó nuevos pedidos de información pública: uno el 29 de julio, donde también pidió saber si antes de la finalización de julio el Banco Central tenía previsto “operaciones de envío de lingotes de oro al exterior” y “si así fuera, qué cantidad, por qué monto y qué moneda”. El último fue este lunes, donde vuelve a preguntar lo mismo, pero “durante la semana del 5 de agosto al 11 de agosto” y si “las partidas a enviar superan los US$ 1.000 millones y el monto total enviado junto con las partidas anteriores”.

Si los supuestos de Palazzo se confirman, serían tres los cargamentos de oro al exterior.

publicidad

Uno de los pocos indicios oficiales de esta operación los dio Caputo en una entrevista en el canal de noticias LN+ el 19 de julio. "Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo. Es mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo”.

En el mismo sentido, el vocero de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, en su habitual conferencia matutina del 24 de julio sostuvo que “no tiene ninguna anomalía la operación”.

El presidente Javier Milei, por su parte, no hizo una referencia concreta al tema, pero en una entrevista afirmó que Argentina ya tiene disponibles los dólares para pagar en enero próximo el vencimiento de intereses de deuda externa por unos US$ 1.600 millones. Además, afirmó que está acordado un “repo” para saldar el capital adeudado por unos US$ 3.000 millones.

Los interrogantes, entonces, giran en torno a si el oro pudo haberse utilizado para obtener estos dólares. Así lo consideraron varios críticos del gobierno, como el exministro de Economía durante el Gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, que en su cuenta de X compartió esa entrevista a Milei y escribió:”¿Para esto están sacando del país el oro del Banco Central, Milei, Caputo y Bausili?” Y agregó: “Aclaración: un repo es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro”.

Palazzo también tiene la misma sospecha. Aunque aclaró que está a la espera de la respuesta del BCRA, en una entrevista radial señaló que “una operación puede ser sacar el oro para transformarlo en billete dólar. La segunda es que lleven oro a través del Banco Internacional de Pagos, en Basilea (Suiza), que es una congregación de bancos centrales, donde te dan como préstamo la misma cantidad de oro que vos dejás en garantía”.

Oficialmente nadie confirmó aún si estas dos operaciones están relacionadas

Los riesgos

Esta decisión de sacar el oro del país se da en medio de juicios millonarios que enfrenta Argentina, que ya ha tenido fallos adversos y pedidos de embargo en las causas por el impago de 2001 y la estatización de la petrolera YPF de 2012, como la sentencia de la jueza de Nueva York Loretta Preska de septiembre de 2023 que condenó al Estado Argentino a pagar unos US$ 16.000 millones

Además, los argentinos aún tienen fresco el recuerdo del largo litigio que libró el país tuvo contra los llamados “fondos buitre” que incluyó varios embargos, como el de hace 12 años sobre un buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata Libertad, en Ghana. Estuvo retenida dos meses y medio mientras el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se negaba a pagar la fianza para levantar el embargo y litigaba hasta que, finalmente, los tribunales internacionales le dieron la razón a Argentina. Pero la embarcación no abandonó aguas latinoamericanas durante varios años para evitar incidentes similares.

“No hay peligro de embargo; si no no lo hubiésemos hecho”, sostuvo el vocero Adorni. En el mismo sentido, algunos analistas sostienen que el oro es inembargable porque no se trata de deuda o activos del Estado, son reservas del Banco Central que, en teoría, es independiente del Poder Ejecutivo.

El doctor en Economía Jorge Carrera, que estuvo hasta diciembre de 2023 y durante 15 años en el Banco Central, donde llegó a ser director y vicepresidente, se refirió al tema en su cuenta de X, donde sostuvo que “llevar las Reservas de Oro de Argentina a otra jurisdicción como el Reino Unido o EE.UU. requiere que quien tomó la decisión esté bien seguro de que no hay riesgo de embargo. Porque hay algunos juicios abiertos en esas y otras jurisdicciones”.

En el mismo tuit también señaló: “Recuérdese el tema con las reservas en oro de Venezuela en el Reino Unido que, créase o no, se le asignaron al llamado Gobierno legítimo de Juan Guaidó o el tema con los 300.000 millones de Rusia en la UE. O el embargo al BCRA en sus tenencias en la Fed de Nueva York por varios millones de dólares que tardó bastante tiempo en que el BCRA logrará recuperarlas”

En otro tuit, Carrera recuerda que “el BCRA ganó todos los juicios por embargos. Pero siempre son juicios largos y costosos y mientras tanto, por ejemplo, las reservas depositadas en la FED estuvieron embargadas”.

Para el economista, “la clave en estos casos es demostrar que el BCRA actúa por motu proprio siguiendo sus necesidades y objetivos como banco central y no por indicaciones del Poder Ejecutivo Nacional. Los bienes del gobierno nacional son siempre los apuntados en los juicios para ser embargados (recordar tema Fragata Libertad) por eso es importante mantener la diferenciación.”

Más allá de los posibles riesgos, los críticos como el exministro Guzmán, también cuestionan la medida como parte del plan económico del actual gobierno. “Imagínate ser un bonista posible para la Argentina, que tienen que decidir si le da financiamiento a la Argentina y de pronto ves que el país tiene cada vez menos reservas, que se queda hasta sin el oro. (...) Lo más probable es que, al revés, salgas corriendo en lugar de decir ‘yo ahora quiero prestarle a tasas bajas a este país”.

Habrá que esperar a que el Banco Central conteste al pedido de información pública para tener más certezas y saber si las sospechas y especulaciones tienen asidero. “No sabría decirle cuándo se va a contestar porque no atañe a mi función, pero sí atañe a mi función decirle que cumplimos con la normativa tal como corresponde”, sostuvo el vocero presidencial.