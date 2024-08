Rebeca Andrade supera a Simone Biles y gana la medalla de oro en el ejercicio de suelo de París 2024

(CNN Español) -- La gimnasta brasileña Rebeca Andrade ganó este lunes la final del ejercicio de suelo, con lo que se lleva a casa la medalla de oro.

Con su espectacular rutina, que obtuvo un puntaje de 14,166, Andrade superó lo hecho por la leyenda estadounidense Simone Biles, quien también logró una rutina de ensueño, pero su puntuación se quedó en 14,133 para obtener la presea de plata.

Originalmente, la estadounidense Jordan Chiles había quedado en el quinto lugar de la competencia, pero la calificación fue revisada y quedó al final en 13,766, lo que le hizo acreedora de la medalla de bronce.

Previo a la final de ejercicio de suelo, Andrade ya había brillado en París con tres medallas: una plata en el concurso completo, otra de plata en el salto de potro y un bronce en la gimnasia por equipos.

Ahora Andrade puede añadir una medalla de oro en el ejercicio de suelo de París 2024 a su lista de victorias.

La presea dorada en el ejercicio de suelo es además la sexta medalla olímpica en la carrera de Andrade, con lo cual se convierte en la atleta olímpica más condecorada de Brasil en la historia.

This is everything. pic.twitter.com/FrXz7wWtQg

— The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024