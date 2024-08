Última hora del huracán Debby, en vivo: trayectoria en Florida, pronóstico y más

Las escuelas de Florida y Georgia anuncian cierres antes de que toque tierra Debby

Los sistemas escolares de Florida y Georgia han anunciado cierres antes de que la tormenta tropical Debby toque tierra.

Florida State University, Florida A &M University, University of Florida, University of North Florida y University of South Florida permanecerán cerradas este lunes, según el Departamento de Educación de Florida.

Estas universidades se encuentran entre las más grandes del estado, con la Universidad de Florida con una población estudiantil de 56.662, la Universidad del Sur de Florida con casi 50.000 estudiantes en todos sus campus, la Universidad Estatal de Florida con 44.597 estudiantes matriculados en el otoño de 2022 y la Universidad de Florida A & M con casi 10.000 estudiantes matriculados.

Decenas de sistemas escolares K-12 en el estado anunciaron cierres para este lunes, incluyendo las Escuelas Públicas del Condado de Duval, que tiene más de 129.000 estudiantes matriculados dentro de la comunidad de Jacksonville.

Las escuelas del condado de Leon, que incluye la capital del estado de Tallahassee y tiene 32.212 estudiantes, también estarán cerradas el lunes.

Varios sistemas escolares de Georgia también anunciaron cierres.

Savannah-Chatham Sistema de Escuelas Públicas del Condado tendrá un medio día del lunes, y estará cerrado este martes y este miércoles, según su sitio web.

Long County Schools había programado su primer día para este lunes, pero desde entonces ha anunciado que las escuelas se retrasarán hasta este jueves debido a la tormenta.

La Universidad Estatal de Savannah, que cuenta con 3.100 estudiantes, y la Universidad Georgia Southern, con 26.100 alumnos, también han suspendido sus actividades.