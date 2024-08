ANÁLISIS | Por qué Kamala Harris eligió a Tim Walz como su compañero de fórmula

Kamala Harris escoge a su compañero de fórmula 3:40

(CNN) -- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, no figuraba entre los principales posibles compañeros de fórmula de Kamala Harris hasta las últimas semanas. Pero su elección para acompañar a la vicepresidenta en la candidatura demócrata subraya tanto el poder de las redes sociales como el de ser relativamente afable y poco polémico.



¿Qué llevó a Walz de ser, a nivel nacional, un relativo desconocido a ser el elegido de un partido mayoritario para la vicepresidencia? Se podría decir que todo es "raro".

Recordemos cómo los demócratas empezaron a llamar "raros" a los republicanos Donald Trump y J. D. Vance hace unas semanas. Puede que el ataque pareciera sacado del instituto, pero lo loco es que parece haber funcionado.

Un vistazo a los datos de tendencias de Google revela un reciente aumento de las búsquedas de la palabra "raro". Además, los temas asociados a "raro" fueron Make America Great Again, el Partido Republicano, Vance y Walz.

¿Por qué Walz? Se le atribuye el mérito de haber sido el primero en empezar a llamar raros a los republicanos a gran escala.

Y sabemos que la campaña de Harris estaba prestando atención porque envió al menos una misiva por correo electrónico que sugería que los ataques "raros" contra la candidatura republicana estaban impulsando la conversación en línea.

El hecho de que Harris eligiera a uno de los aspirantes al que le va bien en internet no debería sorprender: ésta es la campaña que ha abrazado los términos "cocotero" y "brat". A Harris también le ha ido muy bien en TikTok, algo que la campaña de Joe Biden no pudo lograr.

Pero, ¿es la elección de Walz una muestra de una campaña que está demasiado en línea?

Es una buena pregunta, dado que Harris descartó al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en favor de Walz. Shapiro, a quien durante mucho tiempo se consideró el favorito para la vicepresidencia, dividió a gran parte de la izquierda en línea por sus opiniones sobre israelíes y palestinos.

En particular, Walz comparte muchas de esas mismas opiniones sobre el tema, pero recibió muchas menos reacciones que Shapiro, que es judío.

El hecho de que Walz no se enfrentara prácticamente a la oposición de ninguna de las principales facciones del Partido Demócrata casi seguro que le ayudó. Al fin y al cabo, la campaña de Harris ha estado montada en una ola de buenas emociones desde que se convirtió en la presunta candidata demócrata.

El carácter no divisivo de Walz a gran escala pareció funcionar también a pequeña escala. Harris tenía buena química personal con él y le gustaba especialmente su actitud "despreocupada", según informó CNN.

Llevarse bien con un compañero de fórmula y no dividir potencialmente al partido con la elección es razón suficiente para decantarse por alguien.

Una de las primeras reglas a la hora de elegir a un vicepresidente es "no hacer daño". Es probable que Harris no haya hecho ningún daño con esta elección. Walz estuvo 12 años en la Cámara de Representantes y actualmente está en su segundo mandato como gobernador. No se le puede atacar por tener poca experiencia, a diferencia de su homólogo republicano Vance, que es el candidato a la vicepresidencia que menos simpatías despierta tras la convención de su partido.

Una selección no exenta de riesgos

La gran pregunta ahora es si Harris perdió puntos al elegir a Walz en lugar de Shapiro.

Es probable que Minnesota no sea competitiva este otoño. Ningún candidato republicano a la presidencia ha ganado en este estado desde 1972; es la racha de victorias presidenciales más larga de los demócratas (fuera de Washington). Y las encuestas en el estado de la estrella del norte desde que Harris entró en la carrera muestran que es probable que la racha continúe.

Pensilvania, por otra parte, es casi con toda seguridad un estado que Harris debe ganar si quiere ser presidenta. De hecho, es probablemente el estado indeciso más importante de este ciclo, y las encuestas han sido muy ajustadas.

Shapiro tiene actualmente un 61% de votos favorables en Pensilvania y en 2022 superó en 14 puntos la línea de base de Biden para 2020.

Si eso habría sido suficiente para impulsar una candidatura Harris-Shapiro en Pensilvania este otoño es una incógnita, aunque la literatura de ciencias políticas sugiere que muy bien podría haberlo sido.

Lo que podemos decir, sin embargo, es que no es probable que Walz ayude a Harris con muchos votantes indecisos. Le fue menos de un punto mejor que a Biden en Minnesota cuando ganó la reelección en 2022. De hecho, Shapiro parece haber tenido un mejor desempeño entre los votantes blancos sin título universitario en Pensilvania que Walz con el mismo grupo demográfico en su estado hace dos años.

E incluso si Walz hubiera sido una gran fuerza electoral, queda por ver si puede ayudar a la candidatura demócrata fuera de su estado natal.

Si Harris acaba perdiendo Pensilvania y las elecciones por un pequeño margen, será uno de los grandes "y si..." de la historia. ¿No eligió a Shapiro porque temía a la izquierda en línea?

Harris, por supuesto, espera que las elecciones no estén tan reñidas. Parece tener impulso, y la elección de Walz probablemente no hará nada para impedirlo.