La mexicana Alejandra Orozco, dos veces medallista olímpica, se retira como clavadista tras su participación en París 2024

La mexicana Alejandra Orozco Loza tras competir en la final femenina de plataforma de 10 metros durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Centro Acuático de Saint-Denis, al norte de París, el 6 de agosto de 2024. (Foto: MANAN VATSYAYANA/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- La carrera de la clavadista mexicana Alejandra Orozco llegó a su fin este martes tras su participación en la final individual desde la plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Orozco finalizó en octavo lugar de dicha prueba, un evento que fue el último de su vida como clavadista profesional. Antes de esta prueba, Orozco compitió en la final sincronizada desde la plataforma de 10 metros, en donde quedó en la posición 5 junto a su compatriota Gabriela Agúndez.

"Hoy fue un día de muchas emociones. Fue pensar que era el último día, después de veinte años que he dedicado todo a los clavados, que mi vida ha girado en torno a estos momentos, y saber que en cuatro ciclos olímpicos lo logré", dijo Orozco tras la final de este martes.

Como bien remarca Orozco, en los cuatro olímpicos en los que tuvo participación y con el enorme poderío de China en medio, logró:

En su debut olímpico en Londres 2012, cuando tenía 15 años de edad, ganó la medalla de plata junto a Paola Espinosa en la prueba sincronizada desde la plataforma de 10 metros.

En Tokio 2020, junto a su compatriota Gabriela Agúndez, se llevó la medalla de bronce en la misma prueba que le hizo ganar plata en Londres.

"Alejandra Orozco ha sido pilar en los clavados mexicanos inspirando a generaciones con su pasión y dedicación. Su trayectoria es testimonio de esfuerzo y perseverancia. ¡Gracias por tanto, Ale!", escribió el Comité Olímpico Mexicano en su cuenta de X, mensaje que acompañó con el siguiente video de despedida:

¡Gracias por tanto, Ale! pic.twitter.com/PYSIDjGpI1 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 6, 2024

"Me voy con las manos llenas, con muchísimo cariño y apoyo. Mucha resiliencia, salimos adelante, no tiré la toalla, todo un equipo estuvo conmigo respaldándome y eso me emociona", agregó Orozco.