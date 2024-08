Resumen de noticias de los resultados de las elecciones de Venezuela este 6 de agosto

Esposa de Freddy Superlano exige pruebas de vida

"Sacar fuerzas desde donde no las tengo", dijo la esposa del político opositor venezolano Freddy Superlano, Aurora Silva, que exige pruebas de vida y derecho a comunicarse con su esposo mientras continúa "abogando por su libertad".

El 30 de julio, partido político opositor venezolano Voluntad Popular denunció en sus redes sociales el secuestro de su dirigente Freddy Superlano.

"Me confirman que tienen a mi esposo detenido, me dicen que supuestamente se encuentra bien", dijo Aurora Silva.

"Sin embargo pues eso para mí no es garantía de nada, yo exijo una fe de vida, más con todos los rumores que ha habido todos estos días, de tortura hacia mi esposo Freddy Superlano, no me dieron información solo que se encuentra bien, pregunté por su visita, pero a él le han violado todos sus derechos, no ha tenido acceso a defensa privada y tampoco comunicación directa con algún familiar. Me dijeron que no tenía derecho a visitas".