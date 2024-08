Resumen de noticias de la tormenta tropical Debby en EE.UU. de este 6 de agosto

Veinticinco paquetes de cocaína con un peso aproximado de 18 kilos llegaron a la orilla de una playa de Islamorada, Florida, este domingo, según una publicación en las redes sociales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Según la agencia en Miami, un buen samaritano descubrió la droga y alertó a las autoridades. La cocaína tiene un valor en la calle de más de US$1 millón.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V

— Samuel Briggs II (@USBPChiefMIP) August 5, 2024