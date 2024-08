El TSJ de Venezuela inicia peritaje de actas de la elección presidencial y reitera cita a los 10 candidatos

Tribunal Supremo de Venezuela pide al CNE que entregue las actas de votación 4:49

(CNN Español) -- Tras el recurso contencioso electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado miércoles, se inició un procedimiento de verificación que contempla varias etapas.

La presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, Caryslia Rodríguez, ratificó este martes la convocatoria, al advertir que “todos los representantes se encuentran debida y formalmente citados, quienes deberán cumplir con la debida orden judicial”.

Rodríguez informó este lunes que tras recibir las actas de escrutinio y totalización por parte del Consejo Nacional Electoral este lunes, comenzará un peritaje del material consignado, que se extenderá por un lapso de 15 días que puede ser prorrogable.

La magistrada anunció el cronograma para la consignación de documentos en manos de los partidos políticos que participaron en la elección del pasado 28 de julio, así como para los llamados a los 10 candidatos presidenciales para responder las preguntas del máximo tribunal del país.

Las advertencias del TSJ

La también presidenta de la Sala Electoral advirtió sobre consecuencias jurídicas para aquellas de las 48 personas citadas que se abstengan de acudir al llamado.

Esta sería la segunda citación a comparecer para quienes aspiraron a la presidencia de Venezuela en el proceso del pasado 28 de julio, el primer llamado fue el pasado viernes. A esa cita asistieron nueve de los 10 llamados, excepto el candidato de la mayoría opositora, Edmundo González.

Ni González ni la Plataforma Unitaria han informado si asistirán a la segunda convocatoria del TSJ.

Este es el cronograma anunciado de personas citadas:

Miércoles 7 de agosto

- 9:00 a.m.: Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo; José Luis Cartaya, de la Mesa de la Unidad Democrática, y José Simón Calzadilla, de Movimiento por Venezuela.

- 11:00 a.m.: Edmundo González Urrutia (candidato).

- 1:00 p.m.: Luis Parra, de Primero Venezuela; Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Omar Ávila, de Unidad Visión Venezuela, y Chaim Bucaram, de Venezuela Unida.

- 3:00 p.m.: José Brito (candidato).

- 4:00 p.m.: José Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática; Miguel Salazar, de Copei; Mario Valdez, de Movimiento Republicano; Pedro Veliz, de Bandera Roja; José Contreras, de Derecha Democrática Popular, y Carlos Melo, de Unión Nacional Electoral.

- 6:00 p.m.: Luis Eduardo Martínez (candidato).

Jueves 8 de agosto

- 8:00 a.m.: José Noriega, de Voluntad Popular, y José Perdomo, de Asamblea Renovación y Esperanza.

- 9:00 a.m., Daniel Ceballos (candidato).

- 10:00 a.m.: Alfonso Campos, de Esperanza por el Cambio.

- 10:30 a.m.: Javier Bertucci (candidato).

- 11:30 a.m.: Christian Chirinos, de Soluciones por Venezuela.

- 12:00 p.m.: Claudio Fermín (candidato).

- 2:00 p.m.: Eric Ondarroa, de alianza del Lápiz; Roger González, de Movimiento de Integridad Nacional de Unidad; Timoteo Zambrano, de Cambiemos; Leonardo Morales, de Avanzada Progresista; Alejandro Aguilera, de Movimiento Ecológico de Venezuela, y Máximo Sánchez, de Fuerza Vecinal.

- 5:00 p.m.: Antonio Ecarri (candidato).

Viernes 9 de agosto

- 8:00 a.m.: Frederick Villegas, de Centrados en la Gente.

- 8:30 a.m.: Enrique Márquez (candidato).

- 9:00 a.m.: Alí Lenín Aguilera, de Confederación Federal Democrática.

- 9:30 a.m.: Benjamín Rausseo (candidato).

- 11:00 a.m.: Diosdado Cabello, del Partido Socialista Unido de Venezuela; Hipólito Abreu, de Tupamaro; Ilenia Medina, de Patria Para Todos; Vanessa Montero, de Movimiento Somos Venezuela; Eucaris Centeno, de Organización Renovadora Auténtica; Didalco Bolívar, de Por la Democracia Social (Podemos); Nazarela Rojas, del Partido Verde; José Andrés Tovar, de Enamórate Venezuela; Casto Gil, de el Movimiento Electoral del Pueblo; Eileen González, del partido Futuro Venezuela; Sixto Rodríguez, del Partido Comunista de Venezuela; Henry Hernández, de Unidad Popular Venezolana, y Ricardo Sánchez, de Alianza para el Cambio.

- 12:00 p.m.: Nicolás Maduro (candidato).