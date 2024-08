Biden dice que no confía en una transición pacífica del poder si Trump pierde elecciones de noviembre

Biden: no hay nada que pueda impedir salvar nuestra democracia 0:51

(CNN) -- El presidente Joe Biden dijo el miércoles que no confía en que haya una transición pacífica del poder si el expresidente Donald Trump pierde en noviembre, señalando los comentarios del candidato republicano que sugieren que la única forma de que pierda es que le roben las elecciones.



"Si Trump gana, no, no estoy nada confiado", dijo Biden en una entrevista con CBS News, antes de corregirse. "Quiero decir, si Trump pierde, no estoy nada confiado. Va en serio lo que dice, no le tomamos en serio, va en serio: todo eso de que si perdemos, habrá un baño de sangre, tendrán que ser unas elecciones robadas", añadió en su primera entrevista desde que puso fin a su campaña, que se espera que se emita íntegra el domingo por la mañana.

Trump advirtió en marzo de que si perdía las elecciones de 2024 sería un "baño de sangre" para la industria automovilística estadounidense y para el país, comentarios que Biden y su campaña no tardaron en aprovechar, afirmando que el expresidente estaba incitando a la violencia política.

Biden lleva tiempo advirtiendo que es poco probable que Trump acepte la derrota, y ha hecho de la protección de la democracia uno de los ejes de su campaña para 2024. En declaraciones desde el Despacho Oval el mes pasado para explicar su decisión de poner fin a su campaña, Biden trató de contrastar la negativa de Trump a aceptar los resultados electorales con su propia decisión de apartarse como candidato demócrata.

"Miren, yo no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones", dijo entonces. "No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de las elecciones automáticamente. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas".

Así fue la primera aparición de Biden tras retirarse de la elección 1:01

Desde entonces, el presidente ha permanecido en gran medida fuera de la vista con una agenda pública limitada. Aparte de las declaraciones en las que anunció el éxito del intercambio de prisioneros con Rusia y dio la bienvenida a los estadounidenses que regresaban a Estados Unidos, y de un breve viaje a Texas para conmemorar el aniversario de la Ley de Derechos Civiles y lamentar la muerte de la legisladora Sheila Jackson Lee, Biden no ha tenido ningún acto público desde que terminó su campaña, cediendo en gran medida la cobertura mediática a la vicepresidenta Kamala Harris, a quien otorgó su apoyo.

Biden también advirtió el miércoles que Trump se estaba preparando para impugnar de nuevo los resultados electorales en noviembre, como ya hizo en 2020, incluso colocando a funcionarios electorales locales afines.

"Mira, lo que están tratando de hacer ahora en los distritos electorales locales donde la gente cuenta los votos... están poniendo gente en los estados que van a contar los votos, ¿verdad?", dijo. "No puedes amar a tu país sólo cuando ganas".