El hambre y los desplazamientos de los gazatíes continúan con el nuevo liderazgo de Hamas

José Levy sobre el nuevo jefe político de Hamas, Yahya Sinwar 3:09

(CNN) -- La decisión de Hamas de nombrar a un líder político de línea dura no ha servido de consuelo a los gazatíes desplazados, hambrientos y que buscan una salida a su miseria tras casi 10 meses de guerra.



El grupo extremista palestino nombró el martes a Yahya Sinwar para dirigir su oficina política, en sustitución de Ismail Haniyeh, quien murió en Teherán en un atentado que Irán atribuyó a Israel. Israel no ha confirmado ni desmentido la autoría del atentado.

Esta decisión consolida el poder de la organización bajo Sinwar, que hasta esta semana era el jefe de Hamas en Gaza. Sinwar, un combatiente curtido que pasó muchos años en una prisión israelí, es considerado menos transigente con Israel y más cercano a Irán que su predecesor. Israel atribuye a Sinwar la autoría intelectual del atentado del 7 de octubre y cree que se esconde en un túnel en Gaza.

"Estoy sorprendido por esta decisión", declaró Hatem Mohammed, de 47 años, funcionario jubilado en Gaza del Gobierno Autónomo Palestino, dirigido por Fatah, partido rival de Hamas. "Es una medida precipitada, irracional y reaccionaria en respuesta a la muerte de Haniyeh. Ellos (Hamas) saben internamente que no es apto para el cargo. Es una persona emotiva y precipitada".

La situación en Gaza, dijo a CNN, necesita un líder que "conozca la política", como "Haniyeh, (el ex líder político Jaled) Meshaal o (alto miembro de Hamas) Mousa Abu Marzook".

"Este nombramiento envía el mensaje de que la guerra continuará. No sé en qué estaban pensando", afirmó Mohammed, que dijo haber perdido a cinco miembros de su familia en la guerra y padece una infección provocada por intoxicación alimentaria.

publicidad

La guerra de Israel en Gaza ha costado la vida a más de 39.000 personas en el enclave, según las autoridades palestinas. Por su parte, funcionarios estadounidenses creen que Sinwar se encuentra en la clandestinidad, posiblemente rodeado de rehenes israelíes como escudos humanos.

El nombramiento de Sinwar ha arrojado incertidumbre sobre el destino de las conversaciones de alto el fuego con Israel, en las que también se liberarían rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Es difícil llegar a él, se le considera de línea más dura que Haniyeh y se le considera menos vulnerable a la presión de las naciones árabes que a Haniyeh, que vivía en Qatar.

"La muerte sigue siendo la misma"

"No nos importa a quién nombren (como líder). Hay muchos nombres, pero la muerte es la misma. Lo único que nos han traído es destrucción", afirmó Ismail Jalal, padre de dos hijos en el norte de Gaza, que asegura que lucha por encontrar comida para sus hijos enfermos. "Lo único que pedimos es un alto el fuego. Alguien que sea capaz de llegar a un acuerdo y salvar lo que queda de nuestro pueblo y a los niños que mueren a diario... alguien que pueda practicar la autocontención, sin eslóganes vacíos".

Abu Fadi Rafeeq, de Beit Lahia, al norte de Gaza, y desplazado en Khan Younis, dijo que la decisión de nombrar a Sinwar era "imprudente". El nuevo líder es "testarudo" y "dejará morir a toda la población sólo para poder cumplir su palabra".

"No sufre como yo. No pasa hambre como yo. No ha perdido a toda su familia como yo", declaró a CNN, añadiendo que él ha perdido a 38 miembros de su familia, incluidos sus dos padres, sus dos hermanas y los hijos de éstas, y las esposas de dos de sus hermanos.

"Lo he perdido todo. Mi casa, mi alma y mi familia", dijo.

Israel lanzó la guerra en represalia por el ataque del 7 de octubre de militantes dirigidos por Hamas contra Israel, en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes.

A pesar de que algunos gazatíes están descontentos con la elección de Hamas como líder político, hay indicios de que el apoyo a la organización sigue siendo significativo en el enclave.

Las encuestas en Gaza se enfrentan a múltiples problemas, como el desplazamiento de la población, la reticencia de la gente a criticar públicamente a Hamas y los riesgos para la seguridad personal en tiempos de guerra. Pero una encuesta realizada por el Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas entre el 26 de mayo y el 1 de junio en la Ribera Occidental y Gaza mostró que sólo el 8% de los gazatíes culpa a Hamas de su sufrimiento, mientras que dos tercios culpan a Israel. De los encuestados gazatíes, el 46% apoyaba que Hamas volviera al poder en el enclave tras la guerra. El grado de satisfacción con la actuación de Hamas se situó en el 64% y el de Sinwar en el 50%.

"Es la mejor opción para dirigir la próxima fase", afirmó Abu Ali, un gazatí herido que dijo haber sido combatiente de Hamas. "Es el único que ha vivido este calvario".

-- Abbas Al Lawati de CNN contribuyó con este reportaje.