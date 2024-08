Juegos Olímpicos de París 2024, en vivo: resultados y medallas del 7 de agosto

Las Leonas caen en semifinales: Argentina jugará por la medalla de bronce en hockey sobre césped femenino

El equipo de hockey de césped femenino de Argentina, mejor conocido como Las Leonas, perdió este miércoles en su partido de semifinales en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Países Bajos se hizo con la victoria con un marcador final de 3-0, en un encuentro que tuvo controlado de inicio a fin.

Las Leonas disputarán el partido por la medalla de bronce el viernes 9 de agosto a las 8 a.m. ET (9 a.m. de Buenos Aires). La rival será el equipo perdedor en la otra semifinal entre Bélgica y China.