Juez desestima 6 de las 8 demandas de México contra fabricantes de armas en EE.UU.

(CNN Español) -- Un juez de Estados Unidos desestimó este miércoles seis de las ocho demandas que el Gobierno de México interpuso en 2021 contra fabricantes de armas por una compensación de US$ 10.000 millones.

El juez Dennis Saylor, de la Corte de Distrito de Massachusetts, desestimó las acusaciones contra seis de las ocho compañías que México había demandado ―Sturm, Ruger & Company; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Glock Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Century International Arms, Inc., y Beretta U.S.A. Corp―, argumentando que su conexión con el estado, donde se presentó el caso, era “tan delgada como una gasa”.

En el documento judicial, al que tuvo acceso CNN, el juez indica que el gobierno mexicano “no ha podido reunir pruebas suficientes para establecer una relación entre los daños reclamados y las transacciones comerciales de cualquiera de los seis demandados en Massachusetts”.

Las dos compañías demandadas cuyos casos no han sido desestimados son Smith & Wesson y Witmer Public Safety Group.

Por su parte, el gobierno mexicano respondió a través de un comunicado publicado en el perfil en la red X de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde puntualizó que analizará los siguientes pasos a seguir y destacó que la demanda en Boston continúa contra las dos empresas mencionadas.

“Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas. Las acciones contra estas seis empresas continúan. México está analizando, entre otras acciones, si se presenta una apelación o se demanda en otras cortes estadounidenses”, señala el texto.

En 2021, México demandó a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas de estilo militar a los cárteles de la droga mexicanos. En enero de este año, ganó una apelación en el histórico proceso, pues se trata de la primera vez que un gobierno extranjero presenta una demanda contra la industria armamentística de EE.UU.

Un representante de Glock, una de las fábricas favorecidas por la decisión de este miércoles, dijo a CNN en enero de este año que la compañía mantenía la política de no hablar de procesos en litigio, pero adelantó que la empresa se defendería “vigorosamente”.

Por su parte, Smith&Wesson, una de las dos compañías cuyos casos no fueron desestimados, adelantó en febrero de este año que estaba dispuesta a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. para afirmar la protección de la ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas y así impedir que la demanda mexicana prosperara.