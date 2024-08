Marco Verde, el boxeador mexicano que peleará por el oro en París 2024

Así fue el combate de semifinal del mexicano Marco Verde en París 2024 0:30

(CNN Español) -- Marco Verde Álvarez llegó a los Juegos Olímpicos de París 2024 con un objetivo claro: ganar la medalla que su padre, el exboxeador Manuel Verde, no pudo llevarse en Barcelona 1992. Y cada vez está más cerca de lograrlo: el mexicano peleará por el oro contra el pugilista uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev el viernes 9 de agosto, en la categoría de 71 kilogramos.

"Mi padre fue a Barcelona perdió con un francés y yo aquí estoy yendo a Francia. Voy por esa medalla por mí y también por mi padre", dijo Verde en una entrevista con TV UNAM antes de viajar a la competencia olímpica.

Su debut en París 2024 fue contundente tras vencer a Tiago Muxanga, de Mozambique, en los octavos de final. Derrotó a Dev Nishant, de la India, en una dura pelea en los cuartos de final. Y superó un combate muy cerrado ante el británico Lewis Richardson en la semifinal.

¿Quién es Marco Verde, el boxeador que podría darle a México el oro olímpico que no gana desde Londres 2012 en la disciplina de fútbol?

"No me imaginaba ser boxeador"

Marco Verde no comenzó en el deporte arriba de un ring. Antes de convertirse en boxeador, jugó varios años al béisbol cuando era niño en Mazatlán, Sinaloa. Su padre, Manuel “Sammy” Verde, un reconocido boxeador amateur mexicano, no quería que sus hijos siguieran sus pasos. Pero pasó lo inevitable.

"No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso (...). Prefirió que fuera beisbolista, pero un día me llevó [a ver boxeo] y simplemente lo elegí. Creo que sentía que esto era lo que debía hacer”, contó el joven de 22 años en una entrevista para Olympics.com

Y lo hizo. Fue su propio padre quien lo llevó a entrenar al gimnasio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí se encontró con el entrenador Radamés Hernández, quien le ha forjado una técnica que Verde ha hecho suya en cada combate. "A mi entrenador siempre le ha gustado el estilo cubano: pegar y que no te peguen. Me ha forjado ese estilo. Moverme, pegar que no me peguen, nos tenemos que adaptar a cada peleador a cada estilo de pelea", dijo Verde.

El sueño olímpico

El camino del sinaloense a los Olímpicos ha estado lleno de éxitos. Se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 tras derrotar al colombiano Jhonatan Arboleda en El Salvador. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 también ganó el oro ante al ecuatoriano José Rodríguez por decisión unánime.

La actuación de Verde en París 2024, que ya tiene asegurada la medalla de plata, ha superado las expectativas para el boxeo olímpico de México. Desde Los Ángeles 1984, un mexicano no ganaba una medalla de plata en esa disciplina. El último en lograrlo fue Héctor López Colín.

Además, el boxeo es un deporte de tradición en México desde hace décadas y es la segunda disciplina que más medallas olímpicas le ha dado al país: 13 hasta el momento.

Marco Verde podría subirse a la cima del podio en París 2024 y conseguir el oro que su deporte no gana desde hace 56 años cuando Ricardo Delgado y Antonio Roldán se llevaron la presea en México 1968. No solo eso, podría darle también a su país el oro olímpico que no gana desde Londres 2012 cuando el equipo de fútbol masculino venció a Brasil en el estadio Wembley.

"Creo que siempre he estado dispuesto a todo, de subirme al ring y darlo todo. Para mí es subirme y matar o morir", dijo Verde a TV UNAM semanas antes de vivir su sueño olímpico.