¿Quién es Muhammad Yunus, el líder premiado con el Nobel del gobierno interino de Bangladesh?

(CNN)-- El Premio Nobel de Economía conocido como el "banquero de los pobres" intentará llevar la estabilidad a tras responder a la petición de los manifestantes estudiantiles de que dirija temporalmente el convulso país después de semanas de mortíferas manifestaciones antigubernamentales.



Muhammad Yunus, de 84 años, encabezará un gobierno interino tras el derrocamiento del primer ministro del país surasiático y la disolución del parlamento, según el secretario de prensa del presidente de Bangladesh.

Yunus es un empresario social y banquero que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006 por su labor pionera en microfinanciación, que ayudó a aliviar la pobreza en Bangladesh y fue ampliamente adoptada en todo el mundo.

También criticó durante mucho tiempo a la exprimera ministra Sheikh Hasina, que dimitió a principios de esta semana y huyó del país tras años de gobierno cada vez más autoritarios.

Su renuncia provocó la alegría del movimiento estudiantil que la obligó a abandonar el poder, pero también cierta inquietud por la posibilidad de que los militares intervinieran para llenar el vacío de liderazgo.

Una fuente declaró esta semana a CNN que Yunus se encontraba en Francia para someterse a una intervención médica menor, pero que regresaría pronto a Bangladesh para asumir el cargo de líder interino.

El grupo Estudiantes contra la Discriminación también confirmó su regreso, y lo comunicó a CNN en un mensaje de texto: "Estamos muy contentos de decir que el Dr. Yunus aceptó este reto para salvar Bangladesh según la petición de nuestros estudiantes".

¿Quién es Muhammad Yunus?

Yunus nació en 1940 en Chittagong, una ciudad portuaria del sureste de Bangladesh, según su perfil en el sitio web del Premio Nobel. Estudió en la Universidad de Dhaka, antes de recibir la prestigiosa beca Fulbright para asistir a la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, donde se doctoró en Economía.

En 1972, un año después de que Bangladesh se independizara de Pakistán, regresó para enseñar en la Universidad de Chittagong.

Pero pronto sobrevino el desastre. Una grave hambruna asoló el país en 1974 acabó con la vida de aproximadamente 1,5 millones de personas.

"Me resultaba difícil enseñar elegantes teorías de economía en el aula universitaria, con el telón de fondo de una terrible hambruna en Bangladesh. De repente, sentí el vacío de esas teorías ante el hambre y la pobreza aplastantes", dijo Yunus en su discurso del Nobel de 2006 tras recibir el premio.

"Quería hacer algo inmediato para ayudar a la gente que me rodeaba, aunque solo fuera un ser humano, a pasar un día más con un poco más de facilidad", dijo.

Empezó a conceder pequeños préstamos de su propio bolsillo a los residentes más pobres de su comunidad, y acabó fundando el Banco Grameen en 1983, que se convertiría en líder mundial en la mitigación de la pobreza a través del microcrédito.

El banco creció rápidamente, con diferentes sucursales y modelos similares que ahora operan en todo el mundo.

Yunus y el Banco Grameen fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2006, tras prestar un total de unos US$ 6.000 millones en préstamos para vivienda, estudiantes y microempresas, y específicamente en apoyo de las mujeres de Bangladesh.

También es el fundador del Centro Yunus, un grupo de reflexión con sede en Dhaka que ayuda a desarrollar nuevas empresas sociales.

Algunos críticos se mostraron escépticos con Yunus y el Banco Grameen, argumentando que los elevados tipos de interés de algunos microprestamistas habían empobrecido a los prestatarios, ya que los prestamistas obtenían grandes beneficios de los pequeños préstamos.

Yunus rebatió estas afirmaciones y declaró a CNN a principios de año que el Banco Grameen no pretende ganar dinero, sino ayudar a los pobres y potenciar las pequeñas empresas.

Fricciones con el gobierno de Hasina

A lo largo de los años, Yunus se enfrentó repetidamente a la exprimera ministra Hasina, que le ha acusado de "chupar la sangre de los pobres", según Reuters.

En 2007, Yunus propuso brevemente formar un nuevo partido político antes de las elecciones parlamentarias, algo que Hasina censuró en su momento, afirmando que los recién llegados a la política eran "elementos peligrosos... a los que hay que mirar con recelo", informó Reuters.

Finalmente, Yunus no siguió adelante con la creación del partido.

En 2011, el banco central de Bangladesh, controlado por el Gobierno, destituyó a Yunus como director gerente del Grameen Bank, alegando que había superado la edad de jubilación obligatoria.

En los años siguientes, Yunus se vio envuelto en múltiples causas judiciales que, según sus partidarios, se debían a que las autoridades lo habían perseguido injustamente.

Entre ellos, una demanda por difamación, un caso de seguridad alimentaria y acusaciones de irregularidades fiscales, que él negó.

En enero, un tribunal de Bangladesh condenó a Yunus a seis meses de prisión por infracciones de la legislación laboral, pero el banquero volvió a negar haber cometido delito alguno.

En otro caso, fue acusado en junio de malversación de fondos.

El gobierno de Hasina había insistido en que sus acciones contra Yunus no tenían motivaciones políticas, pero el banquero no estaba de acuerdo. Actualmente no está claro qué ocurrirá con estos procesos ahora que Hasina ha dejado el poder.

En febrero, en declaraciones a CNN mientras se encontraba en libertad bajo fianza tras apelar su condena de prisión, Yunus afirmó que las acusaciones de corrupción contra él carecían de fundamento y las calificó de acoso.

"No estoy en el ámbito político, no hay pruebas de que esté implicado en política", dijo entonces Yunus, advirtiendo de que Bangladesh se estaba convirtiendo en una "civilización en autodestrucción".

En otra entrevista concedida a Reuters en junio, afirmó que Bangladesh se había convertido en un Estado de "partido único", en el que el partido gobernante acababa con toda competencia política.

En una entrevista con CNN tras la dimisión de Hasina este lunes, Yunus dijo que quería ver cómo el ejército cedía el control del país a un gobierno civil. Arremetió contra Hasina, diciendo que "nos ha torturado, ha hecho este país invivible para la gente".

"La gente lo está celebrando en la calle y millones de personas en todo Bangladesh [lo están] celebrando como si fuera el día de nuestra liberación", afirmó.

Dirigiendo su mensaje al movimiento de protesta en Bangladesh, añadió: "Han hecho un gran trabajo".