Así han sido las políticas progresistas de Tim Walz como gobernador de Minnesota

(CNN) -- Allí donde el Gobierno de Biden ha tenido problemas, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha tenido éxito.



El exmaestro de escuela transformado en político, a quien la vicepresidenta Kamala Harris eligió como compañero de fórmula en la carrera presidencial de 2024, ha sido capaz de promulgar muchas de las políticas progresistas que el presidente Joe Biden y Harris propusieron, pero que no consiguieron aprobar en el Congreso.

Ayudado por una barrida demócrata de la legislatura estatal, Walz firmó el año pasado un presupuesto histórico que establecía un generoso crédito tributario por hijo, creaba un programa de licencia médica y familiar remunerada y hacía gratuita la matrícula universitaria para ciertos estudiantes, entre otras medidas.

"Estamos bastante seguros de que va a significar una Minnesota más justa, más inclusiva, mejor y más próspera", dijo al firmar el presupuesto.

El presupuesto "One Minnesota" se basaba en las políticas de corte izquierdista que Walz instauró en el estado, como la protección del derecho al aborto y la atención a la mujer, la inversión en vivienda asequible y el establecimiento de medidas de energía limpia.

Los republicanos, sin embargo, han criticado los esfuerzos de Walz, que suponen un aumento del gasto estatal, por insostenibles y por aumentar la carga sobre las familias y las empresas.

Además, Minnesota fue uno de los pocos estados que subió los impuestos en los últimos años, a pesar de tener grandes superávits, según la Tax Foundation. Los aumentos afectaron sobre todo a las empresas y a los residentes con mayores ingresos.

Estas son algunas de las medidas progresivas que Walz ha promulgado como gobernador:

Crédito tributario por hijos

Muchas familias de bajos ingresos de Minnesota pueden acceder a un crédito tributario estatal por hijos, que Walz promulgó como ley el año pasado. El crédito, que proporciona hasta US$ 1.750 por niño sin límite en el número de hijos declarados, es el más generoso de EE.UU. y se prevé que reduzca la pobreza infantil en un tercio. También es reembolsable, de modo que las familias pueden recibir un reembolso aunque no deban impuestos, aunque sí deben presentar una declaración de la renta para solicitar el crédito.

Las familias monoparentales con ingresos de hasta US$ 29.500 y las parejas con ingresos de hasta US$ 35.000 pueden acceder a la totalidad del crédito, que se reduce gradualmente en función de los ingresos, el estado civil y el número de hijos.

Más de 215.000 familias, con más de 437.000 niños, han solicitado el crédito hasta ahora para 2023, dijo Walz en un comunicado la semana pasada. El crédito medio fue de US$ 1.244 por niño, lo que supone un total de más de US$ 545 millones.

Matrícula universitaria gratuita

El año pasado, Walz promulgó un proyecto de ley que hacía gratuita la matrícula universitaria para los estudiantes de familias de Minnesota que ganan menos de US$ 80.000 al año.

Se espera que entre 15.000 y 20.000 estudiantes se beneficien durante el próximo curso escolar, primer año de vigencia del programa.

Conocido como "North Star Promise Scholarship", el programa cubre el saldo de la matrícula y las tasas que les queda a los estudiantes después de aplicar otras becas, ayudas y estipendios que no tienen que devolver. La idea es que los estudiantes no tengan que pedir préstamos estudiantiles para pagar la matrícula y las tasas obligatorias para asistir a la universidad.

Los estudiantes que puedan optar a una beca Pell, una ayuda económica federal para estudiantes con bajos ingresos, podrán recibir fondos adicionales del programa estatal.

Los estudiantes deben estar matriculados en una universidad pública de dos o cuatro años en Minnesota para poder optar a la beca North Star Promise. Deben ser residentes en Minnesota, pero los estudiantes indocumentados que cumplan ciertas condiciones también pueden optar a ella, al igual que a otras ayudas económicas estatales.

Minnesota es ahora uno de los más de 30 estados que ofrecen algún tipo de programa de matrícula gratuita.

Acceso al aborto

Walz ha sido un defensor del acceso al aborto. En enero de 2023, firmó la Ley de Protección de las Opciones Reproductivas, que establecía el derecho de las personas del estado a abortar después de que la Corte Suprema de EE.UU. anulara el caso Roe contra Wade el año anterior.

En abril de 2023, firmó una ley que protege a las personas que viajan a Minnesota para abortar, y a los médicos que prestan servicios de aborto, frente a las sanciones penales de otros estados.

Las políticas de Minnesota en torno al aborto lo sitúan entre los estados más protectores para el acceso al aborto, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación y política que apoya el derecho al aborto, y se espera que más personas viajen al estado para recibir atención después de que Iowa implementara una prohibición de seis semanas en julio.

Cuando Harris se convirtió en la primera vicepresidenta de la que se cree que visitó una clínica donde se practican abortos durante su mandato, eligió un local de Planned Parenthood en Minnesota.

Comidas escolares universales

Los alumnos pueden desayunar y comer gratis en los colegios participantes después de que Walz firmara el año pasado un proyecto de ley de comidas escolares universales, convirtiéndose en el cuarto estado que promulga una medida de este tipo.

El pasado otoño se sirvieron casi 4,3 millones más de desayunos y 4,5 millones más de almuerzos a los estudiantes en comparación con el mismo periodo de 2022, según declaró Walz en marzo.

"Los datos son claros: más estudiantes están desayunando y almorzando en la escuela, asegurando que tengan los alimentos que necesitan para tener éxito y ayudando a las familias a ahorrar dinero en sus facturas de comestibles", dijo Walz en un comunicado. "Esta inversión es una victoria para nuestros hijos, nuestras familias y el éxito a largo plazo de nuestro estado".

Se espera que la medida cueste al Estado unos US$ 400 millones en dos años.

Tratamiento de afirmación de género

En marzo de 2023, Walz firmó un decreto que ordenaba a las agencias de Minnesota hacer todo lo posible para proteger y apoyar a los residentes de Minnesota que buscan servicios de atención médica de afirmación de género.

El tratamiento de afirmación de género es la atención basada en la evidencia para las personas que se identifican como transgénero o no binario. Se considera médicamente necesaria y cuenta con el respaldo de casi todas las principales asociaciones médicas y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Más de la mitad de los estados tienen leyes que restringen este tipo de atención.

El decreto de Walz ordenaba a las agencias estatales que estudiaran la eficacia de la atención e investigaran a cualquier organización sanitaria que la denegara. El decreto también prohibió Minnesota de cooperar en cualquier investigación por un estado que tenía por objeto penalizar a dicha atención, llamando a tales acciones "una grave amenaza" para la salud de los miembros de la comunidad LGBTQ +.

"Queremos que todos los ciudadanos de Minnesota crezcan sintiéndose seguros, valorados, protegidos, celebrados y libres de existir como su auténtica versión de sí mismos", declaró Walz tras firmar el decreto.

Al mes siguiente, firmó una ley de "refugio trans" que salvaguardaba el acceso a este tipo de atención y otra ley que prohibía la terapia de conversión, una práctica desacreditada que pretende cambiar la forma en que una persona entiende su identidad de género u orientación sexual.

Licencia médica y familiar retribuida

Walz afirmó que los permisos médicos y familiares retribuidos son importantes para la salud de la mano de obra del estado y el futuro de su economía, y firmó el año pasado un proyecto de ley por el que se establece el programa. Entrará en vigor en 2026.

"La licencia médica y familiar retribuida consiste en invertir en las personas que han hecho fuerte a nuestro estado y a nuestra economía", declaró Walz en un comunicado. "Al firmar la licencia familiar y médica pagada en la ley, nos estamos asegurando de que los minnesotanos ya no tienen que hacer la elección entre un cheque de pago y tomar tiempo libre para cuidar a un nuevo bebé o un familiar enfermo".

Las personas podrán tomarse hasta 12 semanas de baja médica y familiar, con un máximo combinado de 20 semanas en un periodo de 12 meses. La cuantía de la baja dependerá del salario.

Las prestaciones corren a cargo del Estado, pero se financian mediante deducciones salariales.

Minnesota será el decimotercer Estado en promulgar un programa de este tipo.

Inversiones en vivienda asequible

Walz fue elogiado por los defensores de la vivienda y de las personas sin hogar por firmar el año pasado un proyecto de ley que supone la mayor inversión estatal en vivienda hasta la fecha.

Más de la mitad del paquete de gasto de US$ 1.000 millones se destinará a ampliar la oferta de viviendas asequibles, según la Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos. Los fondos estatales también proporcionarán US$ 150 millones en ayuda para el pago inicial para los compradores de vivienda por primera vez, lo que permitirá a aproximadamente 5.000 residentes de Minnesota para comprar casas, así como US$ 45 millones para un programa para asistencia a las personas sin hogar.

"Ya se trate de la construcción de nuevas infraestructuras de vivienda, la prestación de asistencia de alquiler, o garantizar la propiedad de la vivienda es una opción para todos los residentes de Minnesota, este proyecto de ley tendrá un impacto histórico en la calidad de vida en Minnesota y nos mueve hacia convertirse en el mejor estado para criar una familia", dijo Walz en un comunicado emitido en 2023 después de firmar el proyecto de ley.

El proyecto de ley también aumentaba el impuesto sobre las ventas en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas, formada por siete condados, en un 0,25%, con el fin de crear una fuente de financiación permanente para los programas de vivienda de Minnesota.

Política de energía limpia

Walz supervisó una política vanguardista de energía limpia como gobernador de Minnesota. Como parte de un tripartito demócrata en la Cámara de Representantes, el Senado y la oficina del gobernador, Walz firmó el año pasado una ley que pretende que el 100% de la electricidad de Minnesota sea limpia en 2040.

La ley obliga a las empresas que suministran electricidad en Minnesota a sustituir fuentes contaminantes como el carbón y el gas natural por fuentes limpias, como la eólica, la solar, el almacenamiento en baterías, la hidroeléctrica y el hidrógeno limpio.

En virtud de la ley, las empresas de servicios públicos deben pasar a generar el 100% de la electricidad sin emisiones de carbono para 2040 y alcanzar el 80% para 2030. Las principales empresas de Minnesota se han mostrado partidarias de pasar rápidamente a la energía sin carbono, pero también han reconocido que el cambio será difícil.

Y a principios de este verano, Walz firmó otro proyecto de ley para acelerar la concesión de permisos de proyectos energéticos en Minnesota y conseguir más energía limpia en la red. La aprobación de un proyecto de ley similar a nivel federal ha sido esquiva en el Congreso.

Derecho de voto para exconvictos

El año pasado, Walz promulgó una ley por la que se restituía el derecho de voto a más de 55.000 personas excarceladas en Minnesota.

Minnesota es ahora uno de los 23 estados que restablece automáticamente el derecho de voto tras el encarcelamiento de quienes han sido condenados por un delito grave, según Voting Rights Lab.

La aprobación del proyecto de ley se produjo tras varios años de impugnaciones legales de la constitucionalidad de la anterior ley del estado, que prohibía votar a las personas que estaban bajo supervisión por un delito grave o en libertad condicional, aunque hubieran cumplido su pena de prisión o no hubieran pasado ni un solo día en prisión.