Como Tim Walz, un discreto gobernador del Medio Oeste, llegó a la cima para ser el vicepresidente de Kamala Harris

¿Quién es Tim Walz, la apuesta demócrata para la vicepresidencia? 3:12

Filadelfia, Pensilvania (CNN) -- Tim Walz estaba en medio de su entrevista con el equipo de selección de la vicepresidenta Kamala Harris cuando les dijo que había algo importante que necesitaban saber.

No utiliza un teleprompter, dijo el gobernador de Minnesota. De hecho, ni siquiera tiene uno. Así que, si era elegido, dijo Walz, el equipo de Harris tendría que conseguirle un teleprompter y enseñarle a usarlo.

Fue un momento desenfadado, pero también formaba parte de un proceso de entrevista con el equipo de Harris que Walz superó con nota, según dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con la reunión. El gobernador de Minnesota fue franco sobre sus puntos débiles, señalando que no procedía de un estado indeciso ni era muy conocido. También dijo que era un mal polemista.

Pero Walz dejó claro que sería un jugador de equipo.

A la pregunta de cómo veía su papel como vicepresidente, Walz dijo que haría el trabajo como Harris quisiera. A la pregunta de si quería ser la última persona en la sala antes de que Harris tomara una decisión, Walz respondió que solo si ella quería que estuviera allí.

Y a la pregunta de si tenía ambiciones de presentarse él mismo a la presidencia algún día, Walz dijo que no, un punto que, según las fuentes, no pasó desapercibido para un equipo que buscaba minimizar el potencial de cualquier drama interno en una futura administración de Harris.

publicidad

"Tenía muy claro que debía ser un socio, pero para apoyar al presidente, salir y conectar con Estados Unidos y ser ese socio de gobierno", dijo Cedric Richmond, excongresista por Luisiana y asesor de Biden en la Casa Blanca, que estuvo muy implicado en el proceso de selección. "No es el más fácil de los puestos, pero es un puesto muy importante".

La entrevista de investigación de antecedentes fue un paso clave para que Walz cerrara en última instancia la selección que Harris hizo tras sentarse con los tres finalistas, entre ellos el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro y el senador de Arizona Mark Kelly, en entrevistas individuales en su residencia este domingo.

"Fue un jonrón", dijo una fuente familiarizada con la reunión de Walz con el equipo de selección de Harris. "A todo el mundo le encantó".

Más allá de la química personal que Harris y su equipo sentían hacia Walz, personas familiarizadas con el proceso de entrevistas dijeron que Walz también era alguien que Harris sentía que podía atraer a los tipos de votantes que los demócratas han perdido a manos de Donald Trump, votantes con los que Harris podría no ser capaz de conectar por su cuenta.

"Caza, pesca, quieres tomarte una cerveza con él", dijo la fuente familiarizada con la reunión de Walz. "Jugará en Michigan, Wisconsin, Pensilvania occidental, Georgia, Carolina del Norte".

Un veterano agente demócrata que conoce a Walz desde hace años se mostró de acuerdo: "Habla y se parece a muchos de los votantes que hemos perdido con Trump".

Este martes, el personal del cuartel general de la campaña de Harris ya bromeaba sobre el "Walz azul", un juego de palabras en inglés para decir muro azul, en referencia a los estados clave del medio oeste que esperan que él le ayude a conquistar.

Un jugador sin experiencia

Shapiro, favorito de algunos miembros del Partido Demócrata y de los republicanos contrarios a Trump por ser una opción más moderada, no cayó tan bien en el equipo de Harris durante su entrevista, según han explicado a CNN fuentes conocedoras del proceso. Mientras que Walz se mostró deferente y cooperativo, Shapiro pareció demasiado ambicioso, con "muchas preguntas" sobre cuál sería el papel del vicepresidente.

Y mientras que Shapiro lo hizo "muy bien" en su reunión en persona con Harris este domingo, dijeron múltiples fuentes, Walz fue visto como una elección que vendría con menos drama y la intriga de palacio, tanto en la campaña y, si ganan en noviembre, en la Casa Blanca.

"Fue un contraste sorprendente" entre los dos, dijo la fuente familiarizada con la reunión.

Walz era un aspirante inesperado en convertirse en el número 2 de la candidatura demócrata: apenas se le mencionó entre los posibles contendientes cuando Joe Biden abandonó hace poco más de dos semanas. Pero fuentes familiarizadas con el proceso de selección describieron a Walz como el jugador "walk-on" que finalmente fue elegido para el equipo por encima de los reclutas de cinco estrellas por ser un gobernador del Medio Oeste que puede hacer campaña tan naturalmente como un compañero "guerrero feliz".

Walz, que fue veterano de la Guardia Nacional del Ejército durante 24 años y profesor de instituto antes de entrar en política, aportó una "alegría y entusiasmo" al proceso que finalmente convenció a Harris y a su equipo, dijo otra fuente.

Walz era la opción de compañero de fórmula que Harris menos conocía, pero se ganó a la candidata demócrata, así como a su equipo, al dejar claro que se adaptaría a su estilo y sus políticas.

Harris no esperaba que Walz dijera que no pensaba presentarse a presidente, dijo a la CNN una fuente conocedora de sus ideas. Pero después, sentada en torno a la misma mesa del comedor del Observatorio Naval, la respuesta de Walz se le quedó grabada.

"Eso demostró su voluntad de decir: 'Mira, no me preocupa mi imagen ni mi índice de aprobación ni lo que me espera en el próximo capítulo de mi vida. Voy a permanecer en este momento, ser su vicepresidente, atravesar muros, luchar por el pueblo estadounidense y demostrar nuestros valores'", dijo Richmond. "Es un argumento fuerte y convincente".

A gusto y muy natural

El nombramiento de Walz fue la culminación de un extraordinario torbellino, el colofón a una campaña de dos semanas para unirse a la candidatura demócrata, primero con el objetivo de captar la atención del equipo de Harris y, segundo, para ganarse a la propia vicepresidenta.

"Se mostró cómodo y muy natural", dijo un alto asesor demócrata que fue informado de la entrevista cara a cara de Walz con Harris. "Fue del tipo 'lo sabes cuando lo ves'".

Aunque gran parte de la atención en torno al proceso de selección se centró en el trabajo realizado por el exsecretario de Justicia Eric Holder y la exasesora de la Casa Blanca Dana Remus, las preguntas más allá del papeleo y los matorrales biográficos realmente comenzaron el viernes pasado con las entrevistas en video para los candidatos que se estaban considerando.

Las llamadas de Zoom también contaron con un comité de tres personas hasta ahora secreto: Richmond, el exalcalde de Boston y secretario de Trabajo Marty Walsh, y la senadora por Nevada Catherine Cortez Masto.

Richmond se ha convertido en uno de los principales asesores de Harris. Walsh y Harris estrecharon lazos durante su etapa en la administración Biden. Cortez Masto fue elegida senadora el mismo año que Harris, pero ya habían trabajado juntas como fiscales generales en el histórico acuerdo hipotecario multiestatal que marcó la carrera de ambas tras la crisis financiera de 2008.

El grupo de tres personas se eligió por su diversidad geográfica, sus diferentes habilidades y su experiencia. Pero, sobre todo, fueron elegidos porque Harris confiaba en ellos para que le ayudaran a descubrir en quién podía confiar, algo que muchos de los que la conocen reconocen que suele ser lo más difícil para Harris.

Richmond y Walsh, que pasaron de ser cargos electos a miembros de la administración de Biden, estaban allí para ayudar a responder a una pregunta que Harris tenía muy presente tras su propia experiencia como vicepresidenta: "Quería asegurarse de que podíamos hacer preguntas como: 'Vas a pasar de ser directora a un híbrido director/personal. ¿Puedes hacer esa transición?", según una fuente familiarizada con el proceso.

De las nueve opciones examinadas, y seis que se reunieron virtualmente con el comité, Walz y Shapiro entraron en el apresurado último fin de semana como los claros favoritos, según dijeron a CNN tres personas implicadas en el proceso. Kelly se incluyó como tercera opción.

Tim Walz, el elegido de Kamala Harris y el Partido Demócrata 1:29

No fue exagerado

Walz se vio impulsado por el apoyo de todo el Partido Demócrata —facciones progresistas y moderadas por igual— en una sofisticada campaña guiada por algunos de los operativos más experimentados del partido. Tuvo de su lado a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi —antiguos aliados de sus 12 años en el Congreso representando a un distrito rural de Minnesota—, así como las elogiosas palabras del expresidente Barack Obama, que en una declaración este martes dijo de Walz: "Tiene los valores y la integridad para hacernos sentir orgullosos".

Obama también sirvió de "caja de resonancia para que la vicepresidenta Harris hablara de lo que estaba pensando al respecto", dijo un alto asesor.

Mientras Walz ganaba adeptos en Internet por su comentario de que los republicanos eran "raros", Harris también estaba atenta.

"A ella le gusta su forma de actuar", dijo una persona involucrada en el proceso. "Le gustó cómo se convirtió en algo entonces. Fue divertido, fue mordaz, pero no exagerado".

Aunque Harris y Walz no tenían mucha relación previa —un hecho que algunos en el entorno de Walz temían que pudiera ser su perdición en el proceso—, los asesores dijeron que Harris se entusiasmó cada vez más por la forma en que Walz se comportó durante el proceso. Una llamada de cortesía entre Harris y Walz el 21 de julio, el mismo domingo por la tarde en que Biden se hizo a un lado, desencadenó un proceso de investigación formal que finalmente lo llevó a la cima de las filas de los finalistas.

Por el camino, muchos líderes demócratas creyeron que Shapiro era el favorito en la repentina carrera por convertirse en el compañero de fórmula de Harris. Amplias encuestas y grupos de discusión realizados por la campaña de Harris no mostraron ninguna diferencia nominal entre los contendientes finales, pero dos asesores demócratas cercanos al proceso de búsqueda reconocieron que Shapiro, que es judío, se había convertido en una especie de pararrayos de las protestas de Gaza que Harris no estaba dispuesta a volver a abordar, una cuestión que ha dividido a los demócratas a lo largo de la campaña de 2024.

"Nadie quería volver a abrir esa costra", dijo uno de los demócratas, que habló bajo condición de anonimato para hablar de un proceso confidencial. Pero otras fuentes cercanas al proceso de selección rechazaron la idea de que las protestas de Gaza tuvieran algo que ver con la decisión de Harris de elegir a Walz en lugar de a Shapiro.

Al final, el mayor obstáculo para Shapiro fue su reunión cara a cara con Harris, en la que le planteó preguntas "muy específicas" sobre el papel de un vicepresidente, incluidas las decisiones en las que participaría en caso de ganar la elección.

"Él estaba negociando el puesto con ella, mientras Walz decía: '¿Qué puedo hacer yo para ayudar?", dijo el asesor demócrata, que añadió que Shapiro era sin duda una estrella en ascenso en el partido, pero que simplemente no supo aprovechar el momento y forjar una conexión cómoda con Harris.

Para Walz, la evolución desde ser visto como un demócrata moderado —ganando un distrito congresional de tendencia republicana en 2006— a convertirse en un gobernador progresista de primera fila impresionó a Harris y a su equipo sobre su atractivo.

El estilo deferente de Walz también fue un factor importante en su atractivo para Harris, según las fuentes.

"Ella quería asegurarse de que la gente entendiera que va a haber momentos en los que vas a tener una gran influencia y va a haber momentos en los que algo está sucediendo y te lo dicen en el último minuto", dijo una de las personas involucradas en el proceso de selección. "Me dijo: 'Es la naturaleza del trabajo y tienes que aceptarlo'".

Donuts y un teleprompter

Antes de las tres entrevistas que Harris mantuvo este domingo con Walz, Shapiro y Kelly, un grupo de asesores cercanos presentó las conclusiones y recomendaciones a Harris en su residencia del Observatorio Naval.

Mientras lo hacían, otros altos cargos de la campaña preparaban videos, logotipos y merchandising para las distintas opciones. Esperaron sin saber qué camino tomaría Harris. Se esforzaron por comprender lo diferentes que eran realmente las opciones y lo que cada una significaría para la campaña y para ellos.

Según fuentes conocedoras del proceso, Harris se inclinó inmediatamente por Walz tras las reuniones del domingo. Pero se sintió desgarrada hasta el final.

Harris lo consultó con la almohada el domingo. Este lunes, se acercó discretamente a la elección de Walz, informando solo a un pequeño grupo de asesores de su postura esa noche, según una fuente familiarizada con el asunto. Harris se acostó este lunes por la mañana sin tomar ninguna decisión oficial.

Se enviaron pequeños equipos de personal para que estuvieran presentes en cada una de las tres opciones finales, sin que ninguno de ellos supiera al levantarse el martes por la mañana lo que le iba a deparar el día.

Los discursos para el mitin del martes por la noche en Filadelfia se escribieron con antelación para todas las opciones.

Cuando Harris finalmente llamó el martes por la mañana, Walz estaba en casa con su mujer y sus dos hijos, junto con su hermana y su cuñado. No contestó a la primera llamada que recibió esa mañana porque era de un número bloqueado y no quería perderse una llamada de Harris.

Lo consiguió al segundo intento.

Walz recibió su discurso poco después de que Harris le llamara para decirle oficialmente que era el elegido. Tras una pequeña celebración familiar, Walz llevó rosquillas a los empleados que estaban allí con él y se puso al teléfono con un grupo más amplio de empleados para agradecerles su trabajo.

Después de llegar a Filadelfia para el primer mitin conjunto de Harris y Walz este martes, una fuente dijo que Walz practicó el uso del teleprompter antes de subir al escenario para su discurso.

-- John King, Arlette Saenz y Betsy Klein de CNN contribuyeron a este reportaje.