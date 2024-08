Costco tomará medidas para evitar que sus clientes compartan membresías

Costco aumenta tarifa de membresías por primera vez desde 2017 0:59

(CNN) -- Costco sabe que estás usando la tarjeta de socio de tu amigo. Para ahorrarte la vergüenza de tener que regañarte cuando estés en la fila para pagar, ahora Costco intentará atrapar a los tramposos de la membresía antes de que entren por la puerta.

El minorista está implementando políticas más estrictas y tomando medidas enérgicas contra los no miembros que utilizan tarjetas de otras personas, y comenzará a exigirles a los compradores que escaneen sus tarjetas de membresía para ingresar a las tiendas.

“En los próximos meses, se utilizarán dispositivos de escaneo de membresías en la puerta de entrada de su tienda local”, dijo Costco en un comunicado online. “Una vez implementado, antes de ingresar todos los miembros deberán escanear su tarjeta de membresía física o digital colocando el código de barras o el código QR en el escáner”.

Para los miembros con tarjetas que no tienen foto, Costco les recomienda venir preparados con una identificación con foto válida, pero alienta a los compradores a visitar el mostrador de membresía y tomarse una foto.

La nueva regla de Costco también requiere que los clientes estén acompañados por un titular de tarjeta válido para ingresar a sus tiendas, lo que hace más difícil para los no miembros ingresar usando tarjetas que no les pertenecen.

Costco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La medida es una extensión del sistema que Costco probó en algunas tiendas a principios de este año, que requería que los miembros escanearan sus tarjetas en máquinas ubicadas cerca de la entrada de la tienda, en lugar de simplemente mostrar una tarjeta a los empleados.

Las máquinas de autopago también se vieron afectadas por las medidas de Costco. El año pasado, la empresa comenzó a exigir a los compradores que presentaran su tarjeta de socio y un documento de identidad con fotografía para utilizar las cajas registradoras.

"No creemos que sea justo que los no miembros reciban los mismos beneficios y precios que nuestros miembros", dijo Costco en un comunicado el año pasado.

La ofensiva de Costco contra los no miembros llega después de que la compañía anunciara el mes pasado que aumentaría US$ 5 sus tarifas de membresía y pasarán a costar US$ 65 en EE.UU. y Canadá, la primera vez desde 2017. El cambio entrará en vigencia el 1 de septiembre.

La mayor parte de las ganancias de Costco provienen de las cuotas anuales. El año pasado informó que obtuvo US$ 4.600 millones en ingresos por cuotas de membresía, un aumento del 8% con respecto a 2022.

–– Elisabeth Buchwald, Samantha Delouya y Nathaniel Meyersohn de CNN contribuyeron con este informe.