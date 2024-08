El eritritol, un edulcorante sin calorías, podría estar relacionado con coágulos sanguíneos y el riesgo de cardiopatías, según estudio

La nueva regulación prohibirá la publicidad de productos con alto contenido de azúcar, como los refrescos. Dan Kitwood/Europa/Getty Images

(CNN) -- El consumo de una bebida con eritritol -un edulcorante artificial utilizado para añadir volumen a la estevia y el fruto del monje y para endulzar productos keto bajos en carbohidratos- duplicó con creces el riesgo de coagulación de la sangre en 10 personas sanas, según un nuevo estudio piloto.

Los coágulos pueden desprenderse de los vasos sanguíneos y llegar al corazón, desencadenando un infarto, o al cerebro, causando un ictus. Investigaciones anteriores han relacionado el eritritol con un mayor riesgo de ictus, infarto de miocardio y muerte.

"Lo sorprendente es que en todos los sujetos, todas las medidas de respuesta plaquetaria (coagulación) aumentaron tras la ingestión de eritritol", afirmó el Dr. Stanley Hazen, autor principal del estudio y director del Centro de Diagnóstico y Prevención Cardiovascular del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland.

El consumo de una bebida con la misma cantidad de glucosa, o azúcar, no afectó a la actividad plaquetaria en otro grupo de 10 personas, señaló Hazen, que también ocupa la cátedra Jan Bleeksma de Biología Celular Vascular y Aterosclerosis de la Clínica Cleveland.

"Se trata de la primera comparación directa de los efectos de la ingesta de glucosa frente a la de eritritol en múltiples medidas distintas de la función plaquetaria", dijo Hazen. "La glucosa no influye en la coagulación, pero el eritritol sí".

Aunque pequeño, el estudio fue "muy intrigante e interesante", dijo el Dr. Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular y bienestar en National Jewish Health en Denver.

"No estoy diciendo que tengamos que dejar de usar estos alcoholes de azúcar inmediatamente, pero esta línea de investigación ciertamente plantea la pregunta: ¿Son seguros o no?", afirmó Freeman, que no participó en la investigación.

En respuesta al estudio, el Calorie Control Council, una asociación del sector, declaró a la CNN que 30 años de ciencia han demostrado que el eritritol es una "opción segura y eficaz" para reducir el azúcar y las calorías.

"Los consumidores deben interpretar los resultados de este piloto con extrema cautela. El número limitado de participantes, un total de 10, recibió una cantidad excesiva de eritritol, casi el cuádruple de la cantidad máxima aprobada en cualquier bebida en los Estados Unidos", dijo la presidenta del consejo, Carla Saunders, en un correo electrónico.

Sin embargo, la cantidad de eritritol utilizada en cada bebida del estudio -30 gramos- era equivalente a la que se incluye en los típicos refrescos, helados o magdalenas sin azúcar, de los que la gente suele comer más de uno, señaló Hazen.

"Esta investigación suscita cierta preocupación por la posibilidad de que una ración estándar de un alimento o bebida edulcorada con eritritol pueda estimular de forma aguda un efecto directo de formación de coágulos", señaló en un comunicado el coautor del estudio, el Dr. Wai Hong Wilson Tang, director de investigación de insuficiencia cardiaca y trasplantes cardiacos de la Clínica Cleveland.

¿Qué son los alcoholes de azúcar?

Al igual que el sorbitol y el xilitol, el eritritol es un alcohol de azúcar, un carbohidrato que se encuentra de forma natural en muchas frutas y verduras. El cuerpo humano también produce eritritol como subproducto del metabolismo de la glucosa, pero sólo en pequeñas cantidades.

Fabricado artificialmente en grandes cantidades, el eritritol no deja regusto, no eleva el azúcar en sangre y tiene menos efecto laxante que otros alcoholes del azúcar. Tiene aproximadamente el 70% del dulzor del azúcar y se considera cero calorías, según los expertos.

El eritritol es el ingrediente más importante en peso en muchos productos "naturales" de stevia y el fruto del monje, dijo Hazen. Tiene el aspecto y el sabor del azúcar y puede utilizarse para hornear. También es un ingrediente clave en muchos productos aptos para ceto, como los helados.

"Si miras las etiquetas nutricionales de muchos helados ceto, verás 'azúcar reductor' o 'alcohol de azúcar', que son términos para el eritritol", dijo a CNN en una entrevista anterior.

"Verás que una pinta típica tiene entre 26 y 45 gramos".

El eritritol creado artificialmente, junto con sus primos, se consideran "generalmente reconocidos como seguros", o GRAS, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).

Una serie de estudios muestra resultados similares

En el nuevo estudio, publicado el jueves en la revista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, se pidió a 20 participantes que ayunaran durante la noche para prepararse para una extracción de sangre matutina. A continuación, se les dio una bebida con 30 gramos de eritritol o 30 gramos de azúcar. Al cabo de 30 minutos, se les volvió a extraer sangre.

Los niveles de eritritol en sangre se multiplicaron por mil tras la bebida con esa sustancia, mientras que los de azúcar en sangre aumentaron una pequeña cantidad tras la bebida que contenía glucosa. Sin embargo, lo sorprendente fue el cambio en la actividad plaquetaria, según Hazen.

"Observamos un aumento de la coagulación, utilizando medidas de la rapidez con la que los coágulos ocluyen un vaso o detienen el flujo sanguíneo, que es como un modelo de un ataque al corazón o un derrame cerebral", dijo.

Resultados similares aparecieron en un estudio realizado en 2023 por Hazen y sus colegas en el que ocho voluntarios sanos también consumieron la misma cantidad de eritritol y observaron un aumento mil veces mayor de la sustancia en su sangre.

"(El eritritol) permaneció elevado por encima del umbral necesario para desencadenar y aumentar el riesgo de coagulación durante los dos o tres días siguientes", dijo Hazen entonces.

Ese estudio también analizó la sangre de más de 4.000 personas de Estados Unidos y Europa y descubrió que quienes tenían los niveles más altos de eritritol tenían el doble de probabilidades de sufrir un infarto de miocardio o un ictus.

"Lo que vemos con el eritritol es que las plaquetas se vuelven superreactivas: Un mero 10% de estimulante produce entre el 90% y el 100% de la formación de un coágulo", afirma Hazen.

Los estudios se realizaron en personas sanas sin enfermedades crónicas; sin embargo, las conclusiones del estudio siguen siendo válidas para el futuro, dijo Hazen.

"Sin embargo, si nos fijamos en los estadounidenses de mediana edad, la persona media tiene de dos a tres factores de riesgo de enfermedad cardiaca, y el 70% de nosotros vamos a desarrollar una enfermedad cardiaca a lo largo de nuestra vida, así que quizá todos deberíamos plantearnos tomar medidas", afirmó.

En lo que se refiere al riesgo de enfermedades cardiovasculares, puede ser preferible consumir ocasionalmente pequeños caprichos azucarados que bebidas y alimentos edulcorados con alcoholes de azúcar. Esto es especialmente cierto en el caso de las personas con mayor riesgo de coagulación, infarto de miocardio o ictus, como las que padecen una enfermedad cardiaca o diabetes.

"Las enfermedades cardiovasculares se acumulan con el tiempo, y las cardiopatías son la principal causa de muerte en todo el mundo. Tenemos que asegurarnos de que los alimentos que comemos no son contribuyentes ocultos".