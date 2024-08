La evolución de los uniformes de atletismo femenino. ¿Por qué los de las mujeres son más reveladores que los de los hombres?

(CNN) -- La primera vez que las mujeres compitieron en pruebas olímpicas de atletismo, en 1928, llevaban camisetas holgadas y shorts anchos, a veces ceñidos con un cinturón. Aquellas siluetas aireadas y decididamente no aerodinámicas no serían válidas hoy en día (literalmente), ya que las velocistas, las saltadoras de vallas y las saltadoras de longitud contemporáneas llevan spandex de alto rendimiento y calzoncillos de corte alto para reducir la resistencia aerodinámica y las rozaduras.



Pero ¿hasta qué punto es demasiado alto? Esta pregunta surgió estrepitosamente cuando Nike presentó sus conjuntos de hombre y mujer para los Juegos Olímpicos de París 2024 en un acto celebrado el pasado mes de abril, y una imagen de dos maniquíes uno al lado del otro se hizo viral. A la izquierda, el uniforme masculino combinaba camiseta de tirantes y shorts de longitud media; a la derecha, el maillot femenino parecía elevarse a alturas peligrosas, con una entrepierna estrecha y los huesos púbicos de plástico del maniquí a la vista.

"Las atletas profesionales deberían poder competir sin dedicar espacio cerebral a la vigilancia constante del pubis o a la gimnasia mental de tener a la vista cada parte vulnerable de tu cuerpo", escribió en respuesta la exatleta de atletismo estadounidense Lauren Fleshman en una publicación de Instagram, citando "fuerzas patriarcales" como motivo del diseño de la equipación femenina.

Otras atletas se sumaron a la protesta, desde la saltadora de longitud estadounidense Tara Davis-Woodhall, que dijo que su "hoo ha iba a estar fuera" en los Juegos de París, hasta la saltadora de pértiga Katie Moon, que compartió una foto de sí misma con el uniforme en las redes sociales y escribió que pensaba que era más un problema con el maniquí.

En un comunicado enviado a CNN en abril, Nike insistió en que el maillot era sólo una de las 50 prendas de la colección -y, de hecho, la velocista Sha'Carri Richardson había lucido un maillot con shorts en el evento- y que se ofrecería la posibilidad de confeccionarlo a medida. El comunicado de prensa de la colección describía un proceso de consulta con los atletas para satisfacer sus necesidades, que un portavoz de la Federación Estadounidense de Atletismo (USATF, por sus siglas en inglés) reconoció como exacto.

Aun así, algunos podrían estar atentos a las polémicas piezas mientras las atletas compiten durante el fin de semana. La controversia se produce después de una protesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando el equipo alemán de gimnasia femenina rechazó los bikinis en favor de una cobertura más completa, en una declaración contra la "sexualización de la gimnasia", dijo la Federación Alemana de Gimnasia en ese momento.

Función y estilo

En la pista olímpica no hay muchas normas sobre lo que pueden llevar los atletas. Sus zapatillas no pueden suponer una ventaja desleal, es decir, las marcas no pueden diseñarlas como el Inspector Gadget, y su ropa debe estar "limpia y diseñada y llevarse de forma que no resulte desagradable" y "no sea transparente", según World Athletics, el organismo internacional que rige el atletismo. (Los atletas pueden incluso correr descalzos, como hizo el maratoniano etíope Abebe Bikila en 1960).

Los hombres que compitieron por primera vez en las pruebas olímpicas modernas de atletismo en 1896 llevaban shorts largos de cintura alta y camisetas sin mangas con mocasines planos, mucho antes de que la industria de la ropa deportiva transformara los tejidos para un rendimiento de alto calibre.

"Los atletas no solían llevar ropa deportiva; la ropa era bastante elegante", explica Dobriana Gheneva, profesora del Fashion Institute of Technology de Nueva York y diseñadora de ropa que ha trabajado para Nike, The North Face y Reebok. "Con el paso de las décadas, la ropa se hizo cada vez más técnica... y a veces eso significa añadir tela, a veces significa eliminar tela, para mayor comodidad y facilidad de movimiento".

Durante décadas, las mujeres olímpicas vistieron sencillas camisetas y shorts en la pista, una vez que se les permitió participar en los Juegos, pero en la década de 1960 los tejidos se hicieron progresivamente más ajustados y los dobladillos más altos. En la década de 1980, se popularizaron los calzoncillos y los bikinis, y hoy en día, los shorts ajustados, las mallas, los unitardos, los leotardos, los chalecos, las camisetas, los crop tops y los calzoncillos en tejidos transpirables y que absorben el sudor prometen poca resistencia y la acentuación de la musculatura de las corredoras.

"Si te ves bien, tienes confianza y probablemente te ayude bastante en el rendimiento", afirma Gheneva.

Es un sentimiento que se hizo patente a través de la moda y las uñas icónicas de la mujer más rápida del mundo, Florence Griffith Joyner, y de quienes siguen sus pasos hoy, incluida Richardson, que hace su primera aparición olímpica.

"Nos arreglamos, nos lo ponemos, damos un paso adelante, estamos listas pase lo que pase. Nos vemos bien, nos sentimos bien, lo hacemos bien. Todo eso está relacionado con el aspecto mental, el emocional y, en última instancia, el físico", declaró a Vogue para su portada del mes de julio.

Algunos de los estilos más famosos de Griffith-Joyner incluyen el maillot rojo y blanco con capucha, cinturón y corte alto que llevó cuando ganó varias medallas de oro en 1988, así como los catsuits de una sola pierna que más tarde emularía Serena Williams en la pista de tenis. En 2000, la corredora australiana Cathy Freeman también tomó notas del estilo de Flo-Jo cuando se puso un traje Nike Swift con capucha que la cubría por completo, un gran cambio con respecto a sus competidoras, y del que se decía que reducía su resistencia entre un 5 y un 10%, lo que quizá influyó en su triunfal victoria en los 400 metros.

"Fue una de las primeras prendas, si no la primera, que se probó en un túnel de viento", explica Gheneva.

Pero desde entonces no se ha extendido el uso de más tejido entre las atletas, sino todo lo contrario. Y aunque los cortes altos pueden ser una inyección de confianza en las piernas de las atletas en plena forma física, las diferencias con la vestimenta masculina son evidentes. Gheneva reconoce que las atletas deben tener opciones para elegir lo que les haga sentir más cómodas, pero afirma que los diseños que dejan al descubierto la piel pueden cruzar una línea delgada.

"¿Por qué los uniformes femeninos tienen que ser más reveladores que los masculinos?", se preguntó. "Deberíamos estar más allá de eso a estas alturas".