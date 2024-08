Un fallido “Robo del siglo”: repartidor descubre un túnel y frustra atraco a un banco

Mira el túnel de 150 metros que descubrieron frente a un banco en Argentina 1:04

(CNN Español) -- Mientras esperaba en su auto, estacionado frente a un banco, un repartidor escuchó ruidos extraños que provenían de abajo del vehículo. Cuando se asomó, vio una varilla metálica que estaba entre los adoquines de la calle, según el informe que la policía de la provincia de Buenos Aires publicó esta semana luego de que esa curiosidad permitiera frustrar un robo de película a una sucursal del Banco Macro en San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.

Así se desarrollaron los eventos

Cuando el repartidor vio la varilla que se movía, avisó al personal seguridad del banco, quien alertó a las autoridades, según el comunicado de este martes de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El informe policial detalla que un perito técnico llegó a la sede bancaria inspeccionó las alarmas y el interior de la entidad, pero no encontraron rastros de anomalías en el edificio.

Pero lo que no habían descubierto aún, yacía bajo tierra. Otros efectivos encontraron la varilla descrita por el repartidor clavada entre los adoquines y comenzaron a sacarla, según la policía.

Varias horas después y luego de cavar un pozo, según la reconstrucción policial, llegaron a un túnel de casi 3 metros de profundidad. En el lugar, se encontraron materiales de construcción, un tendido eléctrico y paredes encofradas. También bolsones con material excavado. En una especie de altillo, había colchones para dormir. También hallaron baldes, una pava y una cacerola, según se ve en los videos difundidos por las autoridades.

La Policía bonaerense, personal de seguridad del distrito de San Isidro y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) y la Fiscalía General de San Isidro y autoridades de la localidad, Ramón Lanús, siguen trabajando en el caso para intentar dar con los autores de un robo frustrado pero que, según la policía, requirió mucha planificación.

El antecedente del "Robo del siglo"

El 13 de enero de 2006, a pocas cuadras de donde este miércoles se frustró el robo al Banco Macro, un grupo de ladrones con armas de juguetes ingresó a la sucursal del Banco Río de Acassuso, San Isidro, y tomó de rehenes a 23 personas. La policía montó un operativo de seguridad en el que participaron unos 300 policías, según reportaron en ese momento medios locales como el diario La Nación.

La toma de rehenes duró más de siete horas y durante ese tiempo, los delincuentes le hicieron creer a las autoridades que estaban negociando una salida del banco. Incluso festejaron el cumpleaños de uno de los rehenes y pidieron pizza.

Luego del robo, se conoció que los ladrones en realidad estaban ganando tiempo para terminar un boquete para salir por un desagüe pluvial en dos balsas para luego huir en una camioneta estacionada sobre una alcantarilla.

Cuando la policía ingresó a la sede del banco los ladrones ya no estaban y se encontraron con los rehenes que aún permanecían en su interior. Hallaron 145 cajas de seguridad que había sido violentadas y una nota a modo de burla que decía: "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores".

Los autores del "robo del siglo" fueron detenidos poco después el asalto. La esposa de uno de los miembros de la banda fue quién los delató con la policía.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Isidro condenó a los cinco miembros del grupo que robó el Banco Río a penas de hasta 15 años de prisión. Luego la Cámara de Casación redujo las penas porque consideró que no se pudo comprobar que los delincuentes tuvieran armas aptas para disparar.

En 2020, 14 años después, el caso llegó a los cines y se estrenó en la Argentina la película "El robo del siglo", donde se llevó a la pantalla grande el asalto al Banco Río.

"La casa de papel", ¿inspirada en el "Robo del siglo"?

Sin embargo, una serie que revolucionó las plataformas de streaming y tuvo mucha repercusión en América Latina fue la serie española "La casa de papel", que cuenta el asalto de ocho ladrones a la Fábrica Nacional de Moneda de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para llevar adelante su plan.

La serie, estrenada en Netflix en 2017, tuvo un especial impacto en la Argentina, luego de su similitud con la historia real del "Robo del siglo". Uno de los cinco autores del hecho, Luis Mario Vitette Sellanes, condenado y beneficiado por la reducción de la pena, se hizo eco del lanzamiento de la serie y usó sus redes sociales para cuestionarla.

"El gran secreto de #lacasadepapel no lo saben los actores ni el director que juran la originalidad, solo lo sabe el autor que tomó los 10 hechos más trascendentales del #roboalbancorio y los copió. El secreto es un robo. Ja", publicó en su cuenta de X, el 7 de abril de 2018 desde San José, Uruguay.

En una entrevista con La Nación el 27 de abril siguiente, "El Uruguayo", como lo apodaron, opinó sobre la serie: "Me preguntan si le encontraba algún parecido con el Robo del siglo. Marqué algunas cosas idénticas y puse un tuit que explotó en las redes". En la nota, Vitette también se refirió a los personajes de "La casa de papel, pero aseguró que no se siente identificado con ninguno y calificó a la serie de "demasiada promiscua".

Al ser consultado uno de los guionistas de la serie por el diario sobre si la historia de "La casa de papel" estaba inspirada en el robo al Banco Río, señala que si bien la comparación es divertida, no sabía de la existencia del robo ocurrido en la Argentina. "No conocíamos ese atraco", aseguró Javier Gómez Santander, uno de los escritores de la serie. "Pero me encanta esa historia que me cuentas. Es la prueba de que nuestros planes eran buenos", expresó durante la entrevista con La Nación.