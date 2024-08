Juegos Olímpicos de París 2024, en vivo: resultados y medallas del 8 de agosto

"Tenía sed, necesitaba refrescarme": la campeona de natación en aguas abiertas admite que bebió del río Sena

Aunque el río Sena ha sido objeto de críticas por la calidad de sus aguas durante los Juegos Olímpicos de este año, ello no impidió que la campeona de natación en aguas abiertas de 10 km lo utilizara para impulsar su carrera hacia la medalla de oro.

Sharon van Rouwendaal pasó más de dos horas en el río esta mañana y dijo que bebió agua de él para mantenerse hidratada.

"Tenía sed, necesitaba refrescarme", explicó Sharon van Rouwendaal. "Así que pensé: 'Voy a beberme el Sena'.

"No me importaba, estaba frío, era agradable. No sabía a nada. En otras carreras sabrías a pescado o a agua de mar, esto estaba bien".

La nadadora neerlandesa admitió que ya había estado enferma este jueves por los nervios, así que no le importó enfrentarse a algunas de las posibles consecuencias.

"Ya vomité dos veces esta mañana antes de la carrera. De estrés, no del agua, así que, si vomito hoy, no pasa nada".

La australiana Moesha Johnson y la italiana Ginevra Taddeucci, que completaron el podio, parecían menos entusiasmadas con la idea de beber del río mientras el trío asistía a una rueda de prensa tras la final.