¿Qué hay detrás de la polémica entre Noah Lyles y algunos jugadores de la NBA?

Noah Lyles celebra la medalla de oro en la final masculina de los 100 metros planos en el noveno día de los Juegos Olímpicos de 2024. (Foto: Christian Petersen/Getty Images)

(CNN) -- Noah Lyles es un atleta carismático y expansivo que no tiene miedo de decir lo que piensa en su deseo de elevar el perfil del atletismo en el mundo del deporte. El año pasado, sin embargo, esto lo enfrentó a algunos de los jugadores de baloncesto más destacados de la NBA.

En los campeonatos del mundo del año pasado, Lyles ganó las carreras de 100 y 200 metros –un doblete que intentará repetir en los Juegos Olímpicos este jueves por la noche tras ganar los 100 metros el domingo– y no tuvo reparos en comparar sus logros con los de sus homólogos del baloncesto profesional en Estados Unidos.

Al hablar con los periodistas en los Campeonatos del Mundo de Budapest, Lyles fue consultado sobre qué querría hacer por el atletismo y qué le gustaría ver para mejorar el perfil de este deporte.

Lyles contestó que las medallas que gana son el primer paso para dar a conocer el atletismo entre el público y que quiere que haya más excampeones mundiales en las reuniones de alto nivel. Y entonces dio un giro y se lanzó contra la NBA.

"Lo que más me duele es tener que ver las finales de la NBA y que pongan 'campeón del mundo' en el titular. ¿Campeón del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpretes, me encanta Estados Unidos –a veces–, pero eso no es el mundo", dijo Lyles.

publicidad

"Nosotros somos el mundo. Tenemos a casi todos los países aquí luchando, prosperando, poniéndose su bandera para mostrar su representación. En la NBA no hay banderas".

El comentario de Lyles dio en el clavo de algo de lo que los aficionados al deporte del resto del mundo suelen burlarse acerca de la cultura deportiva estadounidense. En casi todos los grandes deportes estadounidenses, al campeón de la liga se lo denomina "campeón del mundo", aunque esos equipos solo jueguen contra otras franquicias con sede en Estados Unidos o Canadá.

Pero la peculiar cultura deportiva de Estados Unidos hace que los cuatro principales deportes del país –fútbol americano, baloncesto, béisbol y hockey– estén muy por encima de las ligas nacionales de esos deportes en otros países. La mayoría de los mejores jugadores del mundo de esos deportes acaban jugando en equipos estadounidenses, de ahí que se les atribuya el título de "campeones del mundo": por ejemplo, los seis últimos premios MVP de la NBA han sido para jugadores nacidos en el extranjero.

El comentario de Lyles no fue bien recibido por los jugadores estadounidenses de la NBA a los que había llamado la atención.

El dos veces campeón de la NBA y MVP de 2014, Kevin Durant, que también ha sido nombrado MVP de las Finales dos veces en su ilustre carrera, encabezó la crítica.

"Que alguien ayude a este hermano", escribió en Instagram, respondiendo a una publicación de ESPN.

El cuatro veces campeón de la NBA, Draymond Green, se sumó con una publicación en Instagram, donde escribe "cuando ser inteligente sale mal", acompañado del emoji de la mano en la cara. Devin Booker, que juega en el equipo de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos y en los Phoenix Suns, simplemente publicó el mismo emoji.

Así que si Lyles termina por ganar el doblete 100m-200m, lo más probable es que muchos jugadores estadounidenses de la NBA no lo celebren públicamente.