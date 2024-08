Resultados de las elecciones de Venezuela, en vivo: última hora y noticias de Maduro, González y más

"El régimen no esperaba ese nivel de movilización", asegura María Corina Machado sobre las elecciones en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado dio una entrevista virtual a varios medios venezolanos, en la que destacó cómo ha reaccionado la oposición desde el día después de las elecciones del 28 de julio.

“Lo que ocurrió el domingo y el lunes quien no lo esperaba era el régimen, no esperaron nunca un nivel de movilización como el que ocurrió en términos de la participación, además transversal, en todos los sectores de la sociedad, en todos los estados del país, y muchísimo menos se imaginaron que iba a haber una capacidad organizativa de la magnitud que se desplegó, y que iba a haber la colaboración, la cooperación de efectivos del Plan República y de funcionarios del CNE, sin los cuales no hubiera sido posible recoger todas las actas”.