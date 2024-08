Letsile Tebogo gana oro histórico en los 200 m y deja a Noah Lyles con el bronce, quien habría competido con covid, segun NBC

(CNN) -- Llegó el momento de los 200 metros masculinos y el estadounidense Noah Lyles esperaba añadir otro oro a su colección en París. Era su carrera estrella, y confiaba plenamente en sus posibilidades tras ganar los 100 metros el domingo. Sin embargo, Letsile Tebogo, de Botswana, completó la sorpresa este jueves al llevarse el oro en la competencia.

Tebogo adelantó a Lyles y al estadounidense Kenneth Bednarek para llevarse la medalla de oro en 19,46 segundos.

La hazaña de Tebogo es aún más grande si consideramos que se lleva a casa el primer oro olímpico en la historia de Botswana.

Botswana's first EVER Olympic gold, and it's in the men's 200m. 🥹🇧🇼 pic.twitter.com/sbwsrAuSk6

— The Olympic Games (@Olympics) August 8, 2024