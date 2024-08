ANÁLISIS | El debate entre Harris y Trump se perfila ya como otro punto de inflexión histórico en una campaña extraordinaria

Este es el primer anuncio de Harris en español 2:23

(CNN) -- El presidente Joe Biden había apostado por que el debate presidencial de junio diera la vuelta a una carrera que se le estaba escapando.

Ahora, Donald Trump podría estar haciendo una apuesta similar tras dar marcha atrás y aceptar debatir en la cadena ABC el mes que viene, mientras su nueva oponente demócrata disfruta de un impulso cada vez mayor.

Está claro que Trump no cree que vaya a sufrir el tipo de debacle que acabó con la campaña de Biden, pero su decisión —y la convocatoria de otros dos debates en NBC y Fox, a los que la vicepresidenta Kamala Harris no ha accedido— revela una verdad emergente sobre las elecciones.

Tras una semana arrolladora para Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, Trump parece de repente una noticia vieja, una nueva experiencia aplastante para un expresidente que se enorgullece de conducir la narrativa.

Una gran prueba para ambos candidatos

La preparación del debate del 10 de septiembre, suponiendo que se celebre, será intensa, y la naturaleza truncada de la nueva campaña significa que podría crear otro punto de inflexión histórico en el menguante camino hacia la Casa Blanca.

Trump ya está jugando su idiosincrático juego de expectativas de denigrar las habilidades de su oponente, que podría ser la primera mujer negra y la primera presidenta de Asia meridional. En una rueda de prensa celebrada este jueves en su complejo turístico de Mar-a-Lago, comparó desfavorablemente a Harris con Biden, de quien sostenía desde hacía tiempo que carecía de la agudeza mental necesaria para ejercer el cargo. "Ella no es tan inteligente como él. Por cierto, tampoco creo que él sea muy inteligente. No soy un gran admirador de su cerebro", dijo Trump.

El enfrentamiento también se perfila como una prueba extrema para Harris. La vicepresidenta tiene un historial mixto en los debates: se desempeñó muy bien en tales eventos a principios de su fallida campaña presidencial de 2020. Pero en otros, luchó. Y sus momentos más poco favorecedores en el cargo han llegado cuando se le ha pedido que explique sus posiciones o responda a preguntas difíciles en entrevistas importantes.

Pero a medida que crece su confianza como candidata demócrata, Harris es una política más consumada de lo que era hace cuatro años, y sus partidarios están ansiosos por verla aprovechar sus habilidades como exfiscal para atacar al expresidente, cuatro veces acusado.

Harris pinchó a Trump por su cambio de opinión sobre el debate de la ABC y dijo que estaba encantada de mantener una conversación sobre un segundo encuentro posterior. "Me alegro de que finalmente haya aceptado celebrar un debate el 10 de septiembre. Estoy deseando que llegue, y espero que se presente", dijo a los periodistas antes de embarcar en el Air Force Two en Detroit.

Trump lucha por imponerse en una carrera transformada

Después de que Harris pusiera patas arriba la campaña en menos de tres semanas, Trump demostró en su rueda de prensa que sigue luchando por dar una respuesta eficaz.

El expresidente parece estar dolido por la contienda contra Biden, de 81 años, y negando el éxito inicial de la nueva y enérgica candidatura demócrata. Cuando se le preguntó por qué no estaba haciendo más campaña y contrarrestando el despliegue de la campaña de Harris, Trump argumentó: "Llevo mucha ventaja y estoy dejando que se celebre su convención". Insistió en que no había "recalibrado la estrategia en absoluto" mientras repetía los mismos argumentos de que Estados Unidos está inundado por la apertura de fronteras y la delincuencia de los inmigrantes.

Pero cada vez se tiene más la sensación de que su campaña necesita un reinicio. Harris ha borrado la anterior ventaja del expresidente sobre Biden, que ahora está empatado en la última encuesta de la CNN. Un nuevo sondeo de la Facultad de Derecho de Marquette publicado el jueves por la mañana revela que Harris aventaja a Trump en un 52% frente al 48% de los votantes registrados a nivel nacional.

El problema de Trump no es que no haya argumentos sólidos contra Harris y su nuevo compañero de fórmula: millones de estadounidenses están sufriendo por los altos precios y acechados por la inseguridad económica. El mundo es un lugar cada vez más peligroso a medida que los enemigos de Estados Unidos se alían para desafiar el poder de Washington. Y Harris está íntimamente ligada a todo lo que la impopular administración Biden hizo en estos ámbitos. El nuevo equipo demócrata no ha ofrecido políticas concretas para abordar estas cuestiones, y la vicepresidenta aún no se ha sometido a preguntas detalladas de los periodistas ni ha concedido una gran entrevista televisiva. Y muchos republicanos e independientes de derechas son receptivos a los argumentos de Trump sobre la crisis de la frontera sur, incluso si las llegadas de inmigrantes indocumentados han disminuido desde que Biden reforzó la aplicación de la ley a principios de este año.

Pero Trump no está consiguiendo que muchos de estos argumentos sean eficaces, ya que se está debatiendo entre sus quejas personales. Su característica conferencia de prensa se desvió en un momento en el que comparó el tamaño de sus multitudes con las de Martin Luther King Jr.

Y el expresidente también parece estar sentando las bases para impugnar otras elecciones si pierde, al insistir este jueves sin tapujos en que el cambio de candidatos del Partido Demócrata es inconstitucional. "Tenemos una Constitución. Es un documento muy importante, y vivimos según ella", dijo Trump, aparentemente ajeno a la ironía de tales comentarios viniendo de un expresidente que intentó robar las elecciones de 2020 y ha amenazado el tejido de la democracia de Estados Unidos.

En un comunicado, la campaña de Harris trató de hacer girar las divagaciones de Trump como prueba de que está perdiendo en un momento en que está tratando de marcar a Trump y a su compañero de fórmula, el senador JD Vance, como "raros."

"Donald Trump se tomó un descanso para ponerse unos pantalones y organizar una rueda de prensa colapso público", dijo la campaña en un comunicado que incluía el tachado. "No ha hecho campaña en toda la semana. No va a ir a ningún estado indeciso esta semana. Pero seguro que está enfadado porque Kamala Harris y Tim Walz están consiguiendo grandes multitudes en los campos de batalla".

El regreso de la carnicería estadounidense

La estrategia de Trump el jueves fue familiar. Se reinsertó en un ciclo de noticias que estaba perdiendo con un mensaje oscuro y distópico. Este es "el período más peligroso que he visto para nuestro país", dijo, y predijo una Gran Depresión y la Tercera Guerra Mundial si no es elegido.

Su vuelta a la política del miedo y a sus oscuras narrativas sobre la carnicería estadounidense contrastaron con la ligereza y la alegría que han estallado en los grandes mítines demócratas esta semana, después de que Harris nombrara a su compañero de fórmula y emprendieran un viaje conjunto por los estados indecisos que decidirán las elecciones de noviembre.

A pesar de los renovados temores de recesión, el desempleo se sitúa actualmente en el 4,3% y el crecimiento económico es sólido. Ningún economista creíble predice una vuelta al 25% de desempleo de los años treinta. Y aunque el poder estadounidense está siendo desafiado por los líderes dictatoriales de Rusia, China y Corea del Norte, y las guerras hacen estragos en Oriente Medio y Ucrania, no hay indicios de que una tercera conflagración mundial sea inminente.

El ambiente de la campaña de 2024 ha cambiado a una velocidad notable. Hace tres semanas, el jueves, los delegados republicanos salieron de su convención en Milwaukee entusiasmados con las posibilidades de Trump, con muchos pronosticando una victoria electoral aplastante después de que su respuesta desafiante a un intento de asesinato sobrealimentara su campaña.

Ahora, Trump parece atrapado en un momento de parálisis política. Pero es poco probable que siga así. Toda su carrera política, y especialmente su campaña para 2024, ha sido un ejemplo de cómo aprovechar amenazas casi existenciales y utilizarlas en beneficio político. Al fin y al cabo, se trata de un expresidente que aprovechó una foto policial tomada en una cárcel de Georgia para hacer una campaña de primarias que aplastó a sus rivales basándose en la premisa de que estaba siendo victimizado para obtener beneficios políticos.

El logro de Harris hasta ahora ha sido devolver las elecciones a una carrera reñida en una nación polarizada.

Sin embargo, a pesar de las multitudes que la adoran esta semana, la vicepresidenta sigue sin ponerse a prueba en el feroz calor de unas elecciones presidenciales nacionales. Y la ruta para que los demócratas alcancen los 270 votos electorales sigue pareciendo desafiante, incluso si hay indicios de que la vicepresidenta puede estar poniendo de nuevo en juego algunos campos de batalla.

Los asesores de Trump insistieron este jueves en que el rebote temprano de Harris era esperado.

"Están celebrando haber recuperado votantes que deberían haber tenido para empezar", dijo un funcionario a los periodistas. "Saben, como nosotros, que los fundamentos de la carrera no han cambiado". El funcionario añadió: "Cuando preguntas a los votantes si prefieren volver a la economía de Trump, o quedarse con la economía de Biden, ganamos eso dos a uno".

Por eso muchos republicanos creen que su versión de la realidad se reafirmará pronto.

"El periodo de luna de miel va a terminar", insistió Trump el jueves.

Pero el expresidente está dando pocas muestras de saber cómo hacer que eso ocurra.