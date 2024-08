Última hora del avión de Voepass que se estrelló en Sao Paulo, Brasil, en vivo: noticias, muertos y reacciones

Testigos describen haber escuchado el avión justo antes de que se estrellara en un barrio en Vinhedo, Brasil

Una mujer en Vinhedo, Brasil, dijo que escuchó el avión antes de verlo.

“Escuché un ruido muy fuerte, muy cerca de mí. Pensé que era un dron. Miré hacia el cielo y vi el avión girando”, dijo Nathalie Cicari a CNN Brasil.

En esos segundos siguientes, Cicari dijo que se dio cuenta de que no tenía tiempo para correr: el avión estaba demasiado cerca de donde ella estaba parada. Dijo que se agachó justo antes de escuchar un fuerte sonido de choque.

Los datos de seguimiento de vuelo de Flightradar24 muestran que el avión cayó aproximadamente 17.000 pies en solo un minuto.

“Cuando me di cuenta de que había pasado, fui al balcón y vi un humo negro gigantesco que se elevaba”, dijo Cicari.

Otro testigo ocular, Felipe Magalhaes, dijo a Reuters que también escuchó el avión mientras caía. En portugués, dijo al medio de comunicación que miró por la ventana en el momento en que se estrelló.

“La forma en que cayó... Salí corriendo de la casa y fui a ver dónde había caído y vi que había caído en la casa de un par de ancianos. También los conocíamos de la iglesia. Y entonces, aterrorizado y sin saber qué hacer, salté el muro”, dijo Magalhaes.

Dijo que su intención no era ver los restos, sino tratar de ayudar a la gente del vecindario, según Reuters.

“Mi intención no era ver el avión, no era nada, era sacar a las personas mayores de la casa. Pero no querían irse por sus animales”, dijo Magalhaes, y agregó que el avión cayó sobre el techo.