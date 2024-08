Cristina Fernández Kirchner critica a Alberto Fernández tras denuncia en su contra y se solidariza con las víctimas de violencia de género

El presidente de Alberto Fernández pronuncia un discurso junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de Argentina en Buenos Aires, el 1 de marzo de 2023. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- Cristina Fernández de Kirchner publicó este viernes un mensaje en su cuenta en X, antes Twitter, en el que se refirió a la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el también expresidente de Argentina, Alberto Fernández.

"Las fotos de la Sra. Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza", afirmó Fernández de Kirchner sobre dos imágenes que fueron difundidas el jueves y que son parte del expediente judicial.

Esta semana, la ex primera dama de Argentina Fabiola Yáñez acudió a la justicia para denunciar al expresidente Alberto Fernández por "violencia física y mental" cuando eran pareja, según confirmó a CNN una fuente judicial con acceso a la causa.

Tras señalar que quien fuera su compañero de fórmula en la elección de 2019 "no fue un buen presidente", Kirchner indicó que la difusión de dichas imágenes en una "virtual cadena nacional", representan "una verdadera revictimización de la denunciante".

"La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos", añade la también exvicepresidenta en su extenso mensaje.

Por último, Kirchner señala que ella misma ha sido objeto de "las peores violencias verbales y políticas", señalando el intento de magnicidio en su contra ocurrido en 2022, y afirma: "Expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia".

Cristina Kirchner fue la vicepresidenta que acompañó a Fernández en la elección presidencial del 2019 en la que el entonces llamado Frente de Todos resultó victorioso sobre la fórmula de Mauricio Macri. Durante los cuatro años de la presidencia de Fernández, sin embargo, las diferencias entre él Fernández de Kirchner fueron elocuentes y problemáticas durante el mandato.

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

En la denuncia penal, Yáñez mencionó "violencia física y mental", y ya se adoptaron medidas para que Alberto Fernández no se pueda acercar a ella.

La denuncia la tomó el juez Julián Ercolini, que dispuso que se le asigne protección.

Según pudo constatar CNN en el expediente, se ordena "la prohibición de salida del país" de Alberto Fernández y se le solicita que "cese en actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yáñez".

Por su parte, el expresidente Fernández publicó un comunicado en su cuenta de la red social X en donde asegura: "La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que portaré ante las Justicia las pruebas y testimonios de que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

En la noche de este jueves se dieron a conocer dos fotografías, que fueron difundidas primero por el medio argentino Infobae y que CNN desconoce cómo se obtuvieron, en las que se ve a la ex primera dama con moretones en la zona del ojo y en la axila derecha de su brazo. Estas imágenes son parte de la causa penal, según le dijo a CNN una fuente cercana al expediente.

La misma fuente confirmó que Yáñez aportó una conversación de un chat que mantuvo con el entonces mandatario a la Justicia.

"Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación", se puede leer en las capturas de pantalla entregadas por la ex primera dama de Argentina tras la denuncia.

CNN contactó a Alberto Fernández para conocer su opinión sobre las imágenes y los mensajes de texto, pero aún no ha obtenido respuesta.

Si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica en Estados Unidos, contacte a la Línea Nacional sobre Violencia Doméstica, o llame al 1-800-799-7233 (para español presione el 2). En Argentina, puede llamar al 144, una línea de atención a mujeres para recibir contención y asesoramiento ante situaciones de violencia.