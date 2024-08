EE.UU. niega haber estado detrás de detención del Mayo Zambada y el hijo del Chapo

¿Qué sabemos del presunto acuerdo de "El Mayo" Zambada y EE.UU.? 0:54

(CNN Español) -- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, descartó este viernes que Washington estuviera detrás de la operación para arrestar a Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada, presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, ocurrida el pasado 25 de julio en Santa Teresa, Nuevo México.

Salazar detalló que Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán (actualmente encarcelado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico), se entregó “voluntariamente”. Agregó que este no fue el caso de Zambada, quien fue llevado a territorio estadounidense “contra su voluntad”.

El embajador enfatizó que el gobierno estadounidense no efectuó el operativo ni prestó recursos a ella, sino que se trató de una “operación entre los carteles”.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro”, subrayó en rueda de prensa convocada para dar ese mensaje.

Salazar añadió que, de acuerdo con la información con la que cuentan, el vuelo que condujo a Guzmán y a Zambada a territorio estadounidense despegó de Sinaloa, no de Hermosillo, Sonora, como el Gobierno de México señaló en un primer momento.

“No dieron un plan de vuelo, no hubo un flight plan que se registró con las agencias de Estados Unidos. No hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros, sorprendidos cuando eso pasó”, dijo.

Salazar destacó la colaboración entre México y Estados Unidos y comentó que la captura de los presuntos narcotraficantes era “histórica” y que no hubiera ocurrido si no hubiera sido por el esfuerzo conjunto binacional.

“Le quiero dar las gracias yo al gobierno de México por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”, dijo.

El Mayo Zambada y Guzmán López enfrentan en Estados Unidos varios cargos relacionados con lo que se considera que es una de las operaciones de narcotráfico más poderosas y mortíferas del mundo, de los cuales se han declarado inocentes; también enfrentan cargos en México. El Gobierno de México ha pedido que Estados Unidos ofrezca un informe completo de lo ocurrido.