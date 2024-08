EXCLUSIVA | ¿Importan las voces de los famosos en las elecciones? Un nuevo estudio de Harvard concluye que sí

Cómo la Generación Z ayuda a Kamala Harris hacerse viral 3:10

(CNN) -- El expresidente y candidato republicano Donald Trump trajo a Hulk Hogan y Kid Rock a la Convención Nacional Republicana el mes pasado, mientras que Megan Thee Stallion, George Clooney y Jennifer Aniston son algunos de los artistas que han expresado su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris en su candidatura a la Casa Blanca.



Pero, ¿sirven de algo los esfuerzos electorales de los famosos? ¿O se trata sólo de propaganda?

Un nuevo estudio del Ash Center for Democratic Governance and Innovation de la Universidad de Harvard, compartido en exclusiva con CNN, concluye que los famosos desempeñan un papel influyente en la promoción de la participación cívica.

Según el estudio de Harvard, "aunque algunas encuestas muestran que la gente afirma que no se ve influida por las voces de los famosos cuando se trata de política, pruebas más rigurosas indican que estas voces son increíblemente poderosas".

Cuando las celebridades promueven llamamientos a la acción, las organizaciones sin fines de lucro registran tasas más elevadas de inscripción de votantes en línea y de trabajadores electorales, según el estudio.

"Las celebridades están en una posición única para empoderar a los estadounidenses de a pie para que utilicen sus voces y ejerzan sus derechos cívicos", afirma el informe. "Las celebridades son una fuerza sin precedentes en la cultura estadounidense, informando de lo que compramos, lo que vestimos y de lo que hablamos. Con su gran influencia y alcance, son poderosos defensores de causas sociales y políticas".

El informe de Harvard no examina los apoyos de los famosos a candidatos o partidos políticos concretos, sino que se centra en el papel que desempeñan en iniciativas no partidistas de participación electoral, como educar, movilizar y animar a los estadounidenses a registrarse para votar.

"Este estudio se ha centrado en la participación cívica no partidista y en las formas de ayudar a empoderar a los jóvenes para que hagan oír su voz en las urnas", explica a CNN Ashley Spillane, autora del estudio y cofundadora del Proyecto de Responsabilidad Cívica, quien añade que los famosos pueden ayudar a crear "una cultura en torno a la participación, haciéndola divertida y convirtiéndola en algo que debería importarte hacer".

Se trata de un mensaje que podría resultar decisivo para atraer a los votantes primerizos o más jóvenes, que "se enfrentan a barreras para su participación, en gran parte debido a la escasez de información fácilmente disponible sobre los mecanismos básicos para votar en su estado", según el estudio.

"Los famosos tienen una capacidad única para conectar con las generaciones más jóvenes de un modo que los medios de comunicación convencionales y otras iniciativas de captación del voto no pueden conseguir", afirma el estudio. "Su control de las redes sociales y su presencia en ellas los convierte en fuentes centralizadas de información a las que pueden recurrir quienes buscan aumentar la participación de los votantes".

Esta temporada de campaña ha estallado en las redes sociales, con los votantes más jóvenes compartiendo memes de gatos (un guiño al compañero de fórmula de Trump, J. D. Vance) y emojis de cocoteros (una tarjeta de presentación para los partidarios de Harris). La estrella británica del pop Charli XCX impulsó el atractivo de Harris para la Generación Z con un único tuit que rezaba: "Kamala es una Brat". Trump se sentó a principios de esta semana con Adin Ross, streamer online de 23 años, para una entrevista en la plataforma social Kick, después de que su hijo adolescente, Barron Trump, dijera que era fan del influencer.

Las generaciones Z y Millennials, que constituirán el mayor bloque de votantes de EE.UU. en 2028, dedican una media de 180 y 157 minutos diarios a las redes sociales, respectivamente, que son su principal fuente de noticias, según el estudio.

Los investigadores de Harvard destacaron el poder de las redes sociales, pero también estudiaron las campañas de famosos en distintos medios, como la televisión, los documentales, el merchandising y los anuncios de servicio público. Analizaron datos de iniciativas de famosos en los ciclos electorales de 2018, 2020 y 2022, incluidos los esfuerzos de Kerry Washington, Billie Eilish, Hailey Bieber, Trevor Noah, David Dobrik, Questlove y Taylor Swift.

Por ejemplo, en 2018, cuando Swift compartió una publicación en Instagram para alentar a sus entonces 112 millones de seguidores a registrarse para votar en www.vote.org, la organización experimentó su mayor día de registro de nuevos votantes en la historia, según el informe.

Otros esfuerzos investigados incluyen uno de Ariana Grande, que promovió el registro de votantes en 2019 mediante la instalación de cabinas en sus conciertos durante su gira mundial "Sweetener", y Kylie Jenner, que en 2020 publicó en Instagram un enlace para registrarse para votar, lo que resultó en un aumento del 1.500% en el tráfico en comparación con el día anterior.

Uno de los estudios de caso del informe gira en torno a Eilish, la cantante ganadora de un Grammy, que ha hablado abiertamente sobre el voto con su joven base de fans. En 2020, Eilish reclutó a trabajadores electorales para la organización Power the Polls y midió su impacto con una URL única que compartió con sus seguidores.

El expresentador del "Daily Show" Trevor Noah también colaboró con la misma organización sin fines de lucro haciendo llamamientos a la acción en su programa nocturno, que reclutó a más de 35.000 trabajadores electorales en 2020, según Harvard.

El YouTuber David Dobrik, conocido por regalar coches y con decenas de millones de seguidores en las redes sociales, se asoció con la organización sin fines de lucro Headcount para regalar cinco Teslas a quienes se inscribieran para votar. Según el estudio de Harvard, de casi medio millón de participantes en el sorteo, el 75% eran millennials o de la Generación Z, y más del 65% fueron a votar.

Washington, actriz y activista que interpretó a una manipuladora política en la exitosa serie de ABC "Scandal", lanzó Influence Change, que recluta a colegas artistas para promover el compromiso cívico. Según Harvard, a través de Influence Change, Washington reclutó a más de 250 celebridades en 2020 para ayudar a promover el registro de votantes, la votación anticipada, la contratación de trabajadores electorales y la elaboración de un plan de votación.

"Las democracias funcionan mejor cuando todo el mundo vota. Como alguien en el ojo público, es importante para mí recordarle a la gente su poder político y compartir cualquier información que tenga que les ayude a dar un paso hacia su poder", dijo Washington a CNN. "Artistas, músicos, atletas, actores y creadores tienen una oportunidad única de animar a los votantes. El alcance combinado de nuestras redes puede aprovecharse para inspirar la participación y garantizar que más personas ocupen el lugar que les corresponde como participantes activos en nuestra democracia".

Washington añadió: "No me expreso porque sea artista, me expreso porque soy estadounidense".