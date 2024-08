Se dan a conocer fotos de ex primera dama Fabiola Yáñez con moretones tras la denuncia por violencia contra Alberto Fernández

El expresidente de Argentina Alberto Fernández con su pareja Fabiola Yañez el 27 de octubre de 2019 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Spencer Platt/Getty Images)

(CNN) -- Tras la denuncia que Fabiola Yánez, expareja de Alberto Fernández, presentó ante la Justicia contra el expresidente de Argentina, se dieron a conocer dos fotografías, que fueron difundidas primero por el medio argentino Infobae y que CNN desconoce cómo se obtuvieron, en las que se ve a la ex primera dama con moretones en la zona del ojo y en la axila derecha de su brazo. Estas imágenes son parte de la causa en la que Yáñez acusa a Fernández de "violencia física y mental", según le dijo a CNN una fuente cercana al expediente.

La misma fuente confirmó que Yáñez aportó una conversación de un chat que mantuvo con el entonces mandatario a la Justicia.

"Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación", se puede leer en las capturas de pantalla entregadas por la ex primera dama de Argentina tras la denuncia.

CNN contactó a Fernández para conocer su opinión sobre las imágenes y los mensajes de texto, pero aún no ha obtenido respuesta.

Después de hacerse pública la denuncia en su contra, el exmandatario publicó un comunicado en su cuenta de X, en donde asegura: "La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que presentaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

publicidad

CNN contactó a Mariana Gallego, quien representa legalmente a Yáñez, quien ha desistido de hacer declaraciones públicas sobre las fotos o los mensajes de texto.

Si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica en Estados Unidos, contacte a la Línea Nacional sobre Violencia Doméstica, o llame al 1-800-799-7233 (para español presione el 2). En Argentina, puede llamar al 144, una línea de atención a mujeres para recibir contención y asesoramiento ante situaciones de violencia.