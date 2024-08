María Corina Machado ofrece una "transición negociada" a "la parte derrotada" de las elecciones en Venezuela

El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia, acompañado por la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras los resultados de las elecciones presidenciales en Caracas el 29 de julio de 2024. (Foto de FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- La propuesta para avanzar en una negociación para una transición en Venezuela que planteó la líder opositora María Corina Machado para el Gobierno de Nicolás Maduro sería para "la parte derrotada" en general, afirmó Machado el viernes a CNN.

"Hemos ratificado múltiples veces que estamos decididos a garantías, salvoconductos e incentivos para la parte involucrada, en este caso el régimen que fue derrotado", dijo Machado este viernes.

Machado había dicho que la oposición ofrecerá a Maduro una "transición negociada" del poder, en una entrevista con la agencia de noticias AFP.

En respuesta, el diputado y primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cuestionó este viernes el derecho de la líder opositora a negociar e insistió que debe rendir cuentas a la Justicia "por el llamado a actos de violencia".

"No está en condiciones de negociar nada, no es ni candidata, no es nada, ¿presenta las condiciones a quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, el órgano rector, vencedor Nicolás Maduro Moro, acatado por las venezolanas y los venezolanos", respondió Cabello a CNN durante una rueda de prensa.

Machado y el excandidato presidencial Edmundo González han pasado los últimos días emitiendo mensajes desde una locación no revelada por cuestiones de seguridad y afirman que González es el candidato ganador de las elecciones del 28 de julio pasado y que tienen las pruebas para comprobarlo. El CNE declaró como ganador a Maduro el día de los comicios sin que hasta la fecha haya publicado con detalles los resultados por centro y mesa de votación de las elecciones. sin publicar los resultados.

"Será un proceso de transición complejo, delicado, en el cual vamos a unir a toda la nación", aseguró Machado en la entrevista a AFP.

Osmary Hernández y Stefano Pozzebon, de CNN, colaboraron con este reporte.