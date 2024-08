Hallan a una mujer muerta enredada en la maquinaria de equipajes del aeropuerto O'Hare de Chicago

Vehículos de emergencia se ven Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago después de una mujer muerta fue encontrado enredado en la maquinaria de equipaje. Crédito: WLS

(AP) -- Los bomberos encontraron el jueves a una mujer muerta enredada en la maquinaria en una zona no pública de procesamiento de equipajes del aeropuerto internacional O'Hare de Chicago.

Larry Langford, portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, dijo que los bomberos fueron llamados al aeropuerto alrededor de las 7:45 a.m. por un reporte de una persona atrapada en la maquinaria utilizada para mover el equipaje. Dijo que descubrieron a la mujer enredada en un sistema de cintas transportadoras en una sala de equipajes.

La policía dijo que la mujer tenía 57 años pero no ha revelado su nombre.

La sala de equipajes no era de acceso público, dijo Langford, y no está claro cómo encontró la forma de entrar en ella.

Scott Allen, portavoz del Departamento de Trabajo de EE.UU., dijo que un funcionario de la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo visitó el lugar y se le informó que la mujer no era empleada del aeropuerto.

Los bomberos entregaron la escena a los investigadores policiales y Langford no dio más detalles. La oficina de comunicaciones del Departamento de Policía de Chicago dijo en un correo electrónico a The Associated Press que la mujer fue encontrada sin respuesta y declarada muerta en el lugar. Los detectives abrieron una investigación, dijo la oficina.

La oficina de comunicaciones de la policía dijo inicialmente que la mujer fue descubierta a las 2:27 de la madrugada, lo que creó confusión sobre por qué los bomberos y los paramédicos no llegaron en más de cinco horas. Tras consultar con el departamento de policía sobre la hora, Langford dijo que le habían dicho que las imágenes de vigilancia mostraban a la mujer entrando en la sala de equipajes a las 2:27 de la madrugada.

La oficina de comunicaciones emitió un segundo comunicado el jueves por la tarde diciendo que el video de vigilancia muestra a la mujer entrando en la sala a las 2:27 a.m. En realidad fue descubierta a las 7:30 a.m., lo que dio pie a la llamada a los servicios de emergencia.

Las imágenes sólo la muestran caminando en la sala y no muestran lo que le ocurrió.

El portavoz de la policía Nathaniel Blackman aclaró durante una entrevista telefónica con The Associated Press que nadie estaba viendo las cámaras de vigilancia en tiempo real y que los investigadores revisaron las imágenes después de que se descubriera el cadáver de la mujer.