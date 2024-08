Resultados de las elecciones en Venezuela 2024, en vivo: última hora de Maduro, el CNE, detenciones, protestas y más

Este es el cronograma de personas citadas este viernes al TSJ

Tras el recurso contencioso electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado miércoles, se inició un procedimiento de verificación que contempla varias etapas.

La presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, Caryslia Rodríguez, ratificó este martes la convocatoria, al advertir que “todos los representantes se encuentran debida y formalmente citados, quienes deberán cumplir con la debida orden judicial”.

Este es el cronograma del citatorio para este viernes:

- 8:00 a.m.: Frederick Villegas, de Centrados en la Gente.

- 8:30 a.m.: Enrique Márquez (candidato).

- 9:00 a.m.: Alí Lenín Aguilera, de Confederación Federal Democrática.

- 9:30 a.m.: Benjamín Rausseo (candidato).

- 11:00 a.m.: Diosdado Cabello, del Partido Socialista Unido de Venezuela; Hipólito Abreu, de Tupamaro; Ilenia Medina, de Patria Para Todos; Vanessa Montero, de Movimiento Somos Venezuela; Eucaris Centeno, de Organización Renovadora Auténtica; Didalco Bolívar, de Por la Democracia Social (Podemos); Nazarela Rojas, del Partido Verde; José Andrés Tovar, de Enamórate Venezuela; Casto Gil, de el Movimiento Electoral del Pueblo; Eileen González, del partido Futuro Venezuela; Sixto Rodríguez, del Partido Comunista de Venezuela; Henry Hernández, de Unidad Popular Venezolana, y Ricardo Sánchez, de Alianza para el Cambio.

- 12:00 p.m.: Nicolás Maduro (candidato).