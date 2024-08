El candidato a vicepresidente Tim Walz enfrentó acusaciones en 2006 de exagerar su servicio militar, lo que él calificó de calumnia

El candidato demócrata a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota Tim Walz (C), habla mientras la candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris (I), y el presidente de U.A.W., Shawn Fain (D), lo observan en un mitin de campaña en United Auto Workers Local 900 el 8 de agosto de 2024 en Wayne, Michigan. Kamala Harris y su recién seleccionada compañera de fórmula, Tim Walz, están haciendo campaña por todo el país esta semana. (Crédito: de Andrew Harnik/Getty Images)"

(CNN) -- El recién elegido candidato demócrata a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota Tim Walz, se enfrenta al escrutinio sobre su historial de servicio militar. Sus críticos, incluido su rival republicano, el senador JD Vance, acusan a Walz de sugerir falsamente que vio combate durante su época como reservista del Ejército.

No es la primera vez que Walz se enfrenta a este tipo de críticas.

Una revisión de CNN KFile revela que se hicieron acusaciones similares en 2006, durante la primera candidatura de Walz al Congreso. Ese año, varias cartas enviadas a su periódico local en Mankato, Minnesota, le acusaban de haber hecho declaraciones engañosas sobre su servicio, incluyendo si había servido en Iraq o Afganistán.

Walz consideró las acusaciones lo bastante graves como para responder personalmente a ambas.

Se trataba de una selección de anuncios políticos y declaraciones en el sitio web de Walz que describían su servicio militar en el extranjero. Aunque describían que Walz había servido en el extranjero en apoyo de la Operación Libertad Duradera, no especificaban que lo había hecho en Italia, no en Afganistán.

publicidad

Walz fue más específico en otras declaraciones y entrevistas con los medios de comunicación en 2006, en las que dijo que, "por suerte", fue destinado a Italia y no a Afganistán.

El reciente escrutinio de la hoja de servicios de Walz se renovó después de que la campaña de Harris publicara un video de Walz hablando sobre su decisión de cambiar de postura y apoyar la prohibición de las armas de asalto tras el tiroteo de Parkland de 2018. En el video, Walz afirma: "Podemos asegurarnos de que esas armas de guerra, que llevé en la guerra, sea el único lugar donde estén esas armas".

Cómo describió Walz su servicio

En 2006, Walz se apoyó mucho en su marca como soldado, centrándose en su servicio militar y su carrera como profesor para retratarlo como un hombre corriente. Pero Walz nunca dijo explícitamente que se hubiera enfrentado a un combate.

La biografía oficial de la campaña de Walz en 2006 decía: "Antes de retirarse, Walz sirvió en el extranjero con su batallón en apoyo de la Operación Libertad Duradera", y en la portada de su sitio web aparecía de forma destacada con uniforme militar.

Un anuncio de televisión llamaba a Walz "el soldado que sirvió durante dos décadas, pero listo cuando atacaron", con una imagen de las Torres Gemelas ardiendo en la portada de un periódico.

El anuncio decía que era "sargento mayor de mando, retirado con cuatro años de retraso tras una gira de apoyo a la guerra de Afganistán", sobre una imagen del titular de un artículo de periódico que decía: "Tropas bienvenidas a casa", con una foto de Walz saludando en su periódico local, el New Ulm Journal.

Otro anuncio atacaba a su oponente por no votar a favor de aumentos salariales para los soldados y votar a favor de subir el sueldo a los miembros del Congreso.

"Cuando nos desplegamos, muchos en mi unidad sufrieron un recorte salarial", decía Walz en otro anuncio. "Él se sube el sueldo a sí mismo, pero les dice a los soldados que no".

En su página web oficial, los apoyos del general retirado Wesley Clark y del exsenador John Kerry destacan su experiencia militar.

Walz fue desplegado entre 2003 y 2004 en Europa para apoyar la operación Libertad Duradera, pero nunca fue desplegado en Afganistán, donde tuvo lugar la operación.

Las críticas provocan la respuesta de Walz

En 2006, la descripción que la campaña de Walz hacía de su servicio suscitó críticas en distintas cartas a la redacción.

Una de las cartas enviadas a su periódico local decía que la redacción de la campaña de Walz sugería que había prestado servicio en Iraq o Afganistán.

"Sugiere claramente que luchó en Iraq o Afganistán, pero no dice en qué país", decía la carta de julio de 2006 archivada en línea. "Como la información no está clasificada, Walz puede decir a los votantes dónde se desplegó en Iraq o Afganistán y sus fechas de servicio en territorio (BOG, por su sigla en inglés). Si Walz no desplegó en tierra, debe decirlo".

La carta provocó una cadena de cartas de apoyo a Walz.

“Me preguntaba cuándo iban a empezar los republicanos a ‘atacar’ a Tim Walz", decía una de ellas. "Tim Walz nunca mintió sobre su servicio. Lo escuché hablar varias veces y siempre explica que el batallón que dirigía fue enviado a Italia durante la Operación Libertad Duradera para prestar apoyo a las tropas estadounidenses que luchaban en Afganistán".

El propio Walz respondió personalmente.

"Este sábado The Free Press publicó una carta en la que daba a entender que yo embellecía mi historial militar. Los detalles de mi historial se pueden encontrar fácilmente en numerosos artículos de The Free Press y otros periódicos. Por lo tanto, debo suponer que la carta pretende calumniar mi buen nombre", escribió Walz.

"Para que conste, serví 24 años en la Guardia Nacional del Ejército y me retiré como sargento mayor de mando en mayo de 2005. Serví en tres misiones de entrenamiento de la OTAN en el Ártico y fui desplegado en apoyo de la Operación Libertad Duradera, sirviendo en Italia en 2003-2004", dijo.

"Utilizar insinuaciones para difamar el carácter de un candidato no tiene cabida en este debate", añadió. "Esta nación debe hacerlo mejor porque tenemos ante nosotros demasiados asuntos importantes como para hacer algo menos".

Una de las personas que escribió una carta apoyando a Walz fue el sargento Ryan Marti, antiguo miembro de la batería de Walz que en aquel momento estaba desplegado en Iraq. Marti dijo que los miembros de su unidad lo apoyaron mucho y se alegraron de que Walz se presentara al Congreso.

"En 2003, estábamos destinados en Italia al comienzo de la invasión de Iraq", dijo Marti a CNN. "Llevaba sirviendo desde, creo, que tenía 17 años cuando se alistó. ... Se le presentó una oportunidad que nunca había planeado para hacer algo más grande. Nadie en la unidad se sintió mal por ello. Muchos de nosotros estábamos muy contentos, y muchos de los profesores de la escuela también".

Walz describió con precisión su servicio en una entrevista concedida ese mismo año al Minneapolis-St. Paul City Pages en junio de 2006.

"Estuve 10 meses en la Operación Libertad Duradera, en la que, por suerte, serví en Italia. Originalmente era Turquía o Iraq y luego la cambiaron por Libertad Duradera y yo dije: 'Eso es Afganistán'. Pero me dijeron: "Ustedes se encargarán de las líneas de suministro entre Turquía e Inglaterra". Nosotros nos encargábamos de la seguridad total de la base y del adiestramiento de los soldados que llegaban", declaró.

En noviembre de 2006, Walz fue objeto de la misma acusación.

"Por omisión artera, Walz está dejando la impresión de que sirvió en las zonas de combate del conflicto actual", decía otra carta al director de un periódico local en noviembre de 2006. "La verdad es que sirvió en Italia. Hay una diferencia significativa entre el servicio de guarnición de Walz en Italia y el peligro extremo al que se enfrentan los hombres y mujeres jóvenes en las zonas de combate de Iraq y Afganistán."

Walz volvió a responder.

"Escribo en respuesta a las mentiras de Tom Hagen sobre mi hoja de servicios", escribió entonces Walz. "Mi biografía en el sitio web oficial de mi campaña simplemente afirma que 'antes de retirarse, Walz sirvió en el extranjero con su batallón en apoyo de la Operación Libertad Duradera'".

"A partir de esto, el señor Hagen hace la ridícula afirmación de que estoy engañando a los votantes de que serví en combate en Iraq. Tras completar 20 años de servicio en 2001, volví a alistarme para servir a nuestro país durante cuatro años más tras el 11 de septiembre y me retiré el año antes de que mi batallón fuera desplegado en Iraq para poder presentarme como candidato al Congreso", añadió.

"Estoy orgulloso de los 24 años que he servido a nuestro país en la Guardia Nacional del Ejército. Existe un código de honor entre aquellos que han servido, y normalmente este tipo de ataque político partidista solo proviene de alguien que nunca llevó un uniforme", añadió. "Sr. Hagen, si estaba confundido sobre mi servicio, podría haber consultado mi página web, o simplemente haber tenido la decencia de llamarme y preguntarme. Cuando deshonra a un veterano, deshonra a todos los soldados y veteranos. Debes una disculpa a todos los que sirven honorablemente".

-- Danya Gainor y Allison Gordon de CNN han contribuido a este reportaje.