Trump dijo que 'cayó' en un 'aterrizaje de emergencia' en un helicóptero con el exalcalde de San Francisco, pero este dice que nunca ocurrió

(CNN) -- El expresidente Donald Trump relató este jueves a los periodistas una anécdota sobre su participación en un aterrizaje de emergencia en helicóptero con el exalcalde de San Francisco, Willie Brown.

Cuando un reportero le preguntó sobre la relación previa de la vicepresidenta Kamala Harris con Brown y si ayudó a su trayectoria profesional, Trump dijo que conocía a Brown "muy bien" y contó una anécdota sobre el supuesto incidente del helicóptero.

"Conozco a Willie Brown muy bien. De hecho, caí en un helicóptero con él. Pensamos que tal vez este era el final. Estábamos en un helicóptero yendo juntos a un cierto lugar, y hubo un aterrizaje de emergencia", dijo Trump a los periodistas reunidos en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida, en su primera rueda de prensa desde que se anunció la candidatura demócrata.

"No fue un aterrizaje agradable, y Willie estaba, estaba un poco preocupado. Así que le conozco, lo conozco bastante bien. Quiero decir, no le he visto en años", continuó Trump.

Brown, sin embargo, rechazó la versión de Trump como "obviamente errónea" durante una llamada telefónica más tarde el jueves con CNN, diciendo: "Nunca he estado en un helicóptero con él en mi vida".

"Está haciendo todo lo posible para conseguir alguna manera de degradar a Kamala", dijo también el exalcalde sobre Trump y su rival demócrata por la presidencia. "No hay ninguna razón por la que su nombre deba ser mencionado cerca de sus mentiras, punto".

Al preguntarle por la refutación de Brown a la narrativa del expresidente, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, se limitó a responder: "¡Escurridizo Willie!".

The New York Times informó este jueves que el expresidente aparentemente confundió a Willie Brown con el exgobernador de California Jerry Brown, con quien recorrió en helicóptero los daños causados por los incendios forestales en noviembre de 2018.

Un portavoz de Jerry Brown dijo al Times que "no hubo aterrizaje de emergencia ni discusión sobre Kamala Harris".

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien también recorrió los incendios forestales en 2018 como gobernador electo, dijo sobre el relato de Trump: "Es una completa m****", según el Times.

"Yo estaba en un helicóptero con Jerry Brown y Trump, y no se estrelló", dijo Newsom al Times, diciendo que Trump mencionó repetidamente la posibilidad de estrellarse.

Figuras mediáticas de derechas han denigrado antes a Harris como "amante" por su anterior relación con Brown —a pesar de que ésta se produjo después de que Brown se separara de su esposa y no era un secreto—, entre otros ataques.

Trump afirmó durante la rueda de prensa de este jueves que Willie Brown "no era fan" de Harris y que le había dicho "cosas terribles" sobre ella.

Cuando se le preguntó por esas afirmaciones, Brown dijo a CNN: "No. ¿Por qué iba a hacerlo? Dame un respiro, por favor".

-- Kate Sullivan, de CNN, ha contribuido a este reportaje.