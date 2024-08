Un avión brasileño se estrella en las afueras de São Paulo y mueren 62 personas, según la compañía aérea

Testigo describe cómo fue la caída del avión Voepass en Brasil 0:38

(CNN) -- Un avión de pasajeros que transportaba a 62 personas se estrelló en las afueras de São Paulo este viernes por la tarde, y murieron todos los que iban a bordo, según un comunicado emitido por la aerolínea Voepass.

Las dramáticas imágenes que circularon por las redes sociales mostraban la caída del avión y su fuselaje destruido en llamas en el suelo.

La compañía aérea revisó la cifra de fallecidos en varias oportunidades, hasta que en la mañana de este sábado informó que actualizaba a 62 muertos. La primera víctima identificada y nombrada no estaba en el registro de pasajeros publicado previamente por la aerolínea, debido a un "problema técnico identificado por la aerolínea con respecto a los procedimientos de check-in, controles de embarque y recuento de pasajeros", dijo la aerolínea en un comunicado el sábado.

Todos los pasajeros tenían documentos brasileños, según los responsables de la aerolínea, aunque aún no está claro si alguno tenía doble nacionalidad.

Los datos de seguimiento del vuelo muestran que el ATR 72-500, un avión bimotor turbohélice, descendió 5.181 metros en solo un minuto, pero aún no está claro por qué.

Los videos del accidente difundidos en las redes sociales mostraban cómo el avión caía en espiral antes de impactar contra el suelo, mientras los vecinos gritaban asustados. Otro video mostraba los restos del avión en llamas en el suelo. Nadie resultó herido, según informaron las autoridades municipales a CNN.

El vuelo partió de Cascavel, en el estado brasileño de Paraná, y se dirigía a Guarulhos, en el estado de São Paulo, cuando perdió la señal poco antes de la 1:30 p.m. hora local (12:30 p.m. ET), según datos de Flightradar24.

Comenzó a perder altitud un minuto y medio antes de estrellarse. El avión había estado volando a 5.181 metros hasta la 1:21 p.m. hora local, cuando descendió aproximadamente 80 metros en 10 segundos. A continuación, ascendió aproximadamente 120 metros en unos ocho segundos.

Ocho segundos después, perdió algo menos de 600 metros. Luego, en aproximadamente un minuto, comenzó a descender rápidamente, perdiendo aproximadamente 5.181 metros pies en solo un minuto.

La última transmisión de datos del avión se produjo a las 13:22 horas

Aún se desconoce la causa

Todavía no hay información sobre las causas del accidente, según declaró en rueda de prensa Eduardo Busch, consejero delegado de Voepass.

"Toda la tripulación era competente", dijo Busch.

"Estamos esperando tener acceso a todas las comunicaciones entre el piloto y la torre de control para tener una comprensión más amplia de lo que ocurrió".

Busch dijo que el avión tenía dos cajas negras -dispositivos que almacenan los datos del vuelo, construidos para resistir los choques- y que hay dos laboratorios altamente cualificados para analizarlas.

"Por un lado, es posible recuperar los datos de la grabadora, pero por otro existe la posibilidad de que, debido a la gravedad del accidente, las grabadoras resultaran dañadas, lo que haría imposible acceder a los datos", dijo Busch.

Un equipo médico se encuentra en el lugar y trabaja para identificar a las víctimas, muchas de las cuales presentan quemaduras demasiado graves para su identificación visual, según declaró en rueda de prensa el Secretario de Seguridad de São Paulo, Guilherme Derrite.

Según las autoridades, los focos de incendio provocados por el accidente están bajo control. "Los cuerpos de las víctimas están siendo llevados al IML (Instituto Médico Legal) en Campinas para los procedimientos legales", dijo el Ayuntamiento de Vinhedo en un comunicado.

Con el fin de ayudar a identificar los cuerpos, se ha pedido a las familias que compartan documentación médica de las víctimas "como exámenes radiológicos, médicos y/o dentales", dice un comunicado emitido por el gobierno del estado de São Paulo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió un minuto de silencio por la muerte de los pasajeros y la tripulación del avión.

"Me gustaría que todos se pusieran de pie para que podamos guardar un minuto de silencio porque un avión acaba de estrellarse en la ciudad de Vinhedo... y parece que todos murieron", dijo, en un vídeo de su declaración compartido en X.

El presidente declaró posteriormente tres días de luto por las víctimas.

Funcionarios de Voepass dijeron que la empresa pasó la tarde consiguiendo hoteles y psicólogos para los familiares de las víctimas y prestándoles apoyo.

Una residente grabó un video de las secuelas de un avión estrellándose contra la casa de su vecino en las afueras de São Paulo, y le dijo a Julia Vargas Jones de CNN que estaba almorzando en su cocina cuando vio el avión caer.

Se agachó aterrorizada y empezó a rezar, dijo, calificándolo de "momento de pánico" para toda la ciudad. Los caminos privados que conducen a las propiedades están ahora cerrados a todo el mundo, incluidos los residentes, dijo, y los equipos de primera respuesta están en la zona.

Comienza una investigación

El Ayuntamiento de Vinhedo dijo en el comunicado de este viernes que está a la espera de que el equipo de la Fuerza Aérea Brasileña comience a investigar la causa del accidente.

El brigadier Marcelo Moreno, que dirige la agencia brasileña de accidentes aéreos CENIPA, dijo en rueda de prensa que la tripulación del avión no había comunicado ninguna emergencia antes del accidente. "Preliminarmente, tenemos esta información de que no había ninguna información sobre la aeronave, de que la aeronave estuviera en ningún tipo de emergencia", declaró en rueda de prensa.

Busch, consejero delegado de Voepass, afirmó que la aerolínea colaborará estrechamente con el CENIPA en la investigación del accidente.

Según los datos de matriculación del Registro Aeronáutico Brasileño, el avión Voepass fue fabricado en 2010 y adquirido por la aerolínea en septiembre de 2022.

La aeronave fue "denegada para operación de taxi aéreo", según sus datos de registro. Pero no está claro por qué o cuándo se tomó esa determinación en este momento.

CNN se ha puesto en contacto con la autoridad de aviación de Brasil para obtener más detalles sobre esa decisión.

ATR, el fabricante del avión, dice que está al tanto del accidente y está trabajando para apoyar a los investigadores.

"Lo que podemos decir en este momento es que ATR ha sido informada de que se ha producido un accidente en Vinhedo, Brasil, con un ATR 72-500 implicado. Nuestros primeros pensamientos están con todas las personas afectadas por este suceso. Los especialistas de ATR están plenamente comprometidos para apoyar tanto la investigación como al cliente", dice el comunicado.

Expertos en vuelos declararon a CNN que los ATR 72, construidos por un consorcio europeo, tienen un pasado accidentado. En todo el mundo se han registrado al menos 15 accidentes con muerte de pasajeros en los que se vieron implicados turbohélices ATR.

Los pasajeros que perdieron el vuelo "dan gracias a Dios”

Algunas personas perdieron el trágico vuelo de este viernes. Un hombre que perdió el vuelo declaró al canal de noticias brasileño Globo que al menos 10 personas estaban esperando en la puerta equivocada y perdieron el vuelo antes de que despegara.

"Me dijeron: señor, usted no va a subir a este avión porque ya hemos pasado el límite de embarque. Incluso los presioné un poco: 'Señor, póngame en este avión, tengo que irme', y entonces me dijeron: 'No hay manera, lo que puedo hacer es volver a reservar su billete'", contó el hombre a Globo.

Cuando se dieron cuenta de que estaban en la puerta equivocada, los pasajeros suplicaron a los empleados del aeropuerto que les dejaran subir al avión, pero les dijeron que no podían. "Me tiemblan las piernas; solo Dios sabe cómo me siento", dijo el hombre tras descubrir que el avión se había estrellado. "Gracias a Dios, no subimos a ese avión".

