Caster Semenya condena el "estigma" de género que aún persiste en los Juegos Olímpicos, una década después de su primera medalla de oro olímpica

(CNN) -- Para la bicampeona olímpica de atletismo Caster Semenya, el boxeo de París 2024 fue inusualmente conmovedor. Al ver a la boxeadora argelina Imane Khelif capear una tormenta de insultos por acusaciones sobre su género, no pudo evitar acordarse de las pruebas similares que sufrió en su adolescencia deportiva.

"¿Hay alguien ahí fuera que esté, ya sabes, aparte de ellos? Mientras estuve sola, tuve que descubrirlo por mí misma", declaró la sudafricana a CNN. "Es bastante emotivo".

París 2024 ha sido una historia con final feliz para Khelif.

Este viernes por la noche se colgó la medalla de oro en el peso welter ligero, superando a su rival china en una actuación dominante. Fue una especie de redención.

Pero sus Juegos Olímpicos se han visto empañados por acusaciones sobre su género, citando una decisión de 2023 de un organismo regulador del boxeo, ahora desacreditado, de prohibirle participar en un torneo femenino.

"Como personas, tendemos a olvidar que no podemos controlar la naturaleza", declaró Semenya, que perdió la oportunidad de ganar su tercer oro olímpico por culpa de las normas de 2019 que imponían niveles de testosterona a las atletas. Semenya consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara la normativa el año pasado.

Semenya afirmó que, dado que las atletas entrenan tanto, su rendimiento no puede atribuirse únicamente a sus diferencias naturales.

Sin embargo, el mundo no ha superado la discriminación que sufrió Semenya, y la Asociación Internacional de Boxeo, ahora desacreditada, prohibirá en 2023 la participación de Khelif y de la boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting.

Por el contrario, el COI, organismo rector de los Juegos Olímpicos, ha respaldado decididamente a las boxeadoras, calificando su participación en función del sexo que figura en sus pasaportes, un cambio radical con respecto al régimen al que se enfrentó Semenya.

Khelif "nació mujer, fue inscrita como mujer, vivió su vida como mujer, boxeó como mujer, tiene pasaporte femenino", declaró Mark Adams, portavoz del COI.

La sudafricana aplaudió el cambio, pero pidió una mayor influencia del COI en todos los deportes para garantizar que las federaciones individuales no puedan discriminar a los atletas.

El COI debería "asegurarse de que todos los atletas que participan en los Juegos Olímpicos están bien protegidos", afirmó Semenya.

"No debería haber ninguna otra organización que venga y segregue a la gente, que venga y discrimine a la gente, que venga y deshumanice a la gente", añadió.

"Psicológicamente, diré que desmoraliza a a las personas", dijo sobre las acusaciones que sufrió, "te sientes deshumanizada".

No solo los atletas se ven afectados por las preguntas sobre su género o su idoneidad para competir, dijo Semenya. Durante los Juegos, el padre de Khelif se refirió a las acusaciones no probadas, presentando públicamente el certificado de nacimiento de su hija y fotos de ella cuando era pequeña.

"A uno se le rompe el corazón como padre", declaró Semenya, que ahora es madre de dos hijos.

"Alguien que ni siquiera sabe nada de ellos, viene a cuestionarlos, ya sabes, violarlos, ya sabes, en público", dijo, añadiendo que sus padres se sintieron heridos por el trato recibido.

"Tuvieron que, ya sabes, fingir que estaban bien", dijo, "psicológicamente, los destruye".

Antes de su victoria olímpica, Semenya dio un sencillo consejo a Khelif.

"Concéntrate en lo que sabes hacer mejor", le dijo. "Concéntrate en las cosas que puedes controlar. Sabes que eres una atleta. Sabes que eres una mujer y sabes que eres fuerte. Puedes manejar esto".

"Esto es solo una tormenta que siempre pasará".

Semenya es hiperandrogénica -lo que significa que tiene naturalmente altos niveles de testosterona-, lo que la había situado en el centro de la polémica entre los reguladores del atletismo sobre si tiene una ventaja injusta.

Tras su combate de este viernes, Khelif rebatió las acusaciones.

"Estoy plenamente cualificada para participar en esta competición. Soy una mujer como cualquier otra. Nací mujer. He vivido como mujer. He competido como mujer", declaró. "No hay ninguna duda. Son enemigos del éxito. Así es como los llamo. Son los enemigos del éxito y, por supuesto, eso le da a mi éxito un sabor especial debido a estos ataques".

Semenya -que ganó el oro olímpico de 800 metros en los Juegos de 2012 y 2016- lleva una década enzarzada en una pelea con la Asociación Mundial de Atletismo por la regulación de la testosterona.

Tras perder dos apelaciones ante la Asociación Mundial de Atletismo (WA, por sus siglas en inglés), antes conocida como IAAF, en relación con las normas de 2019 que regulan los niveles de la hormona en las atletas, el verano pasado ganó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poner fin a los límites.

No pudo defender su corona en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a las normas, que la habrían obligado a tomar medicación reductora de la testosterona.

Las variaciones en la anatomía reproductiva de las personas, los patrones cromosómicos u otros rasgos que pueden no ajustarse a las definiciones binarias típicas de femenino o masculino son lo que se define como diferencias en el desarrollo sexual (DSD).