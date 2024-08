Gobernador de Sinaloa niega estar involucrado en presunta reunión que habría sido usada para atrapar a Ismael "el Mayo" Zambada

Ken Salazar: El Mayo Zambada fue llevado a EE.UU. contra su voluntad 0:43

(CNN) -- El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó este sábado estar involucrado en una presunta reunión que habría sido usada para atrapar a Ismael "el Mayo" Zambada, tal y como lo dijo el narcotraficante en una carta que fue hecha pública por su abogado.

"No hay complicidades, por lo tanto, si le dijeron (a Zambada) que iba estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué, no tengo por qué", dijo Rocha Moya durante la inauguración de un hospital en Culiacán, un acto público al que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

"No hay absolutamente nada, nada, que pueda vincularme con ese asunto, nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Nada", agregó.

Las declaraciones del gobernador surgen horas después de que se hiciera pública una declaración de Zambada en la que reitera que fue "emboscado" y "secuestrado" por un hijo del famoso narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán y entregado a las autoridades estadounidenses.

En esa declaración, Zambada dice que el 25 de julio llegó temprano a un rancho que estaba fuertemente custodiado por hombres armados con uniformes militares a las afueras de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. En el encuentro le habían dicho que participaría Rocha Moya y otros funcionarios y que la reunión era para "ayudar a resolver diferencias entre líderes políticos del estado", según la declaración. CNN no ha podido verificar esta información.

Este sábado, el gobernador dijo al respecto que "esos problemas, que son del Gobierno, los resolvemos en las instituciones".

En su declaración, Zambada luego indica que, en una habitación con una mesa cubierta de fruta, Joaquín Guzmán López hizo un gesto al jefe del cártel para que lo siguiera a una habitación oscura cercana, donde un grupo de hombres lo asaltó, tiró al suelo y le puso una capucha oscura en la cabeza.

Según Zambada, también lo ataron, esposaron y lo obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Luego, dijo que lo condujeron a una pista de aterrizaje y lo obligaron a subir a un avión privado, donde Guzmán López le quitó la capucha y lo ataron a un asiento. Tras un vuelo de casi tres horas a El Paso, Texas, las autoridades estadounidenses lo detuvieron.

AMLO dice que tiene "toda la confianza" en el gobernador de Sinaloa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que tiene "toda la confianza" en el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el funcionario estatal negara estar involucrado en una presunta reunión que habría sido usada para atrapar a Ismael "el Mayo" Zambada.

"Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no hay casualidad. Ayer, nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al medio día el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tiene de estos sucesos aquí en Sinaloa y hoy aparece esta carta, y resulta que estamos aquí, en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar sobre el tema y que bien que se ha aclarado cuál es la situación, en donde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua", señaló el mandatario mexicano en un evento en Culiacán, Sinaloa este sábado.