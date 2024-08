La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn gana bronce en 100 metros vallas y se convierte en la primera atleta de su país en ganar dos medallas olímpicas

¿Qué significó participar en los Juegos Olímpicos para Simone Biles? 0:44

(CNN Español) -- La atleta puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn consiguió este sábado una medalla de bronce en la final femenina de 100 metros vallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, a solo tres centésimas del primer puesto, por lo que no pudo revalidar el oro que consiguió en Tokio 2020.

La final fue tan reñida que requirió de photo-fisish para determinar a la ganadora. Camacho-Quinn, de 27 años, llegó a la meta en 12,33 segundos, por detrás de la estadounidense Masai Russell (12,33 segundos) y la francesa Cyrena Samba-Mayela (12,34).

Camacho-Quinn ya sabía lo que es quedarse al borde del triunfo: en el Mundial de atletismo del 2023, quedó a solo una centésima del oro en la misma categoría.

"Estoy agradecida por otra medalla, aunque sé que soy mejor de lo que he hecho hoy, pero es lo que hay", dijo Camacho-Quinn para Olympics.com. "Estaba un poco nerviosa y me he equivocado en la salida. Pero ha sido mi culpa porque he estado como encima del bloque. Es lo que hay".

De todas formas, Jasmine entró en la historia de Puerto Rico, ya que es la primera boricua, hombre o mujer, en conseguir dos medallas olímpicas.

publicidad

Además, fue la primera medalla olímpica de Puerto Rico en París-2024 y la undécima de su historia.