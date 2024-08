Resultados de las elecciones en Venezuela 2024, en vivo: última hora de Maduro, el CNE, detenciones, protestas y más

Denuncian la detención de los líderes opositores venezolanos Williams Dávila y Américo De Grazia

Dos líderes de la oposición venezolana fueron detenidos en lo que organizaciones civiles y sus familiares denuncian como una continuación de la persecución y el hostigamiento contra manifestantes opositores por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro tras las protestas poselectorales en este país.

El Centro para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, Defiende Venezuela, denunció en redes sociales que el exgobernador del estado Mérida y dirigente del partido Acción Democrática (AD), Williams Dávila Barrios, había sido detenido por "colectivos" durante una vigilia que se llevaba a cabo este jueves en honor a los detenidos, realizada en la Plaza Los Palos Grandes del municipio capitalino Chacao.

La organización indicó que se desconocía su paradero y medios venezolanos han difundido un video del supuesto momento en el que fue detenido la noche del jueves. CNN no ha podido verificar independientemente estas imágenes.

Por su parte, María De Grazia, la hija de Américo De Grazia, dijo este jueves en un video que "después de más de 24 horas sin saber de su paradero y después de haberlo buscado 'bajo piedras', desesperados, nos enteramos que lo tienen en El Helicoide”, una prisión de alta seguridad en Venezuela.

De Grazia fue diputado de la Asamblea Nacional de 2011 a 2021 y ha sido crítico del Gobierno de Maduro señalando la detención de otros ciudadanos opositores. En 2021 fue inhabilitado para ejercer funciones públicas como parte del equipo del entonces presidente de la Asamblea, Juan Guaidó.

"No sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen", afirmó la hija de Grazia.

CNN intenta contactar a la Fiscalía venezolana para obtener más información sobre estas detenciones.

LEE EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ