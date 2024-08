Resumen de noticias de las elecciones en Venezuela 2024 este 10 de agosto

Edmundo González llama a Nicolás Maduro a liberar a los detenidos y respetar "la voluntad de cambio de los venezolanos"

El candidato presidencial de la mayoría opositora en Venezuela, Edmundo González Urrutia, llamó este sábado al presidente Nicolás Maduro a detener la persecución y detenciones arbitrarias contra dirigentes y miembros opositores que se han venido denunciando desde que iniciaron las protestas por las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al mandatario, sin que hasta la fecha haya publicado resultados finales en detalle.

En un video publicado en redes sociales, González le pidió a Maduro también que respete "la voluntad de cambio de los venezolanos, acepté lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis".

"Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones, y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Exigir que se cumpla nuestra constitución no es un delito, protestar pacificamente para ser respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito, informar lo sucedido el día domingo 28 de julio, no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo, delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes, delito es reprimir salvajemente a manisfestantes pacíficos", dice González.

Ni Maduro ni el Gobierno de Venezuela se han pronunciado públicamente este sábado sobre el llamado del opositor.