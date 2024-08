El elegido por Kamala Harris para vicepresidente tiene una larga historia con China. Pero puede que a Beijing no le haga mucha gracia

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, asiste a un mitin de campaña en Filadelfia el 6 de agosto. (Crédito: Matt Rourke/AP)

(CNN) -- El compañero de fórmula de la presunta candidata presidencial demócrata Kamala Harris tiene una larga relación con China. Pero a los ojos de Beijing, eso puede no ser necesariamente una buena noticia.

Tim Walz se trasladó a China recién salido de la universidad en 1989 para enseñar en un instituto durante un año, y después regresó con frecuencia al país durante una década en la que llevó a estudiantes estadounidenses en intercambios culturales de verano.

El gobernador de Minnesota, de 60 años, habló con cariño de su estancia en China y de la gente que conoció allí, su familiaridad con el país y su empatía con su gente aportan una perspectiva personal y matizada sobre el mayor rival estratégico de Estados Unidos que es poco frecuente entre sus colegas políticos.

Algunos opositores republicanos aprovecharon esa experiencia para acusar a Walz de ser "prochino", pero el candidato demócrata a la vicepresidencia tiene un largo historial de críticas al autoritario liderazgo chino.

Walz se trasladó a China en un momento tumultuoso y de gran carga política, poco después de la masacre de la plaza de Tiananmen, cuando el Partido Comunista en el poder envió tanques para sofocar violentamente las protestas pacíficas de los estudiantes por la democracia en Beijing. Al regresar a Nebraska en 1990, declaró a un periódico local que sentía que el pueblo chino había sido maltratado por su gobierno durante años.

"Si tuvieran el liderazgo adecuado, no habría límites a lo que podrían conseguir. Son gente tan amable, generosa y capaz", declaró entonces al Star-Herald.

Durante su mandato en el Congreso, de 2007 a 2019, Walz apoyó a los activistas chinos encarcelados. Se reunió con el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano en el exilio aborrecido por Beijing, y con Joshua Wong, el joven activista por la democracia de Hong Kong ahora encarcelado por su activismo contra el creciente control de Beijing.

"Cuanto más entiende China, más compasión siente por el pueblo chino y más crítico se muestra con los dirigentes que lo gobiernan", afirma Shen Dingli, analista de política exterior en Shanghai.

"Comprende en cierta medida la cultura china y la respeta en el fondo, pero desde luego no acepta el (sistema) político de China", añadió Shen. "Beijing está probablemente más temeroso e incómodo con un extranjero que entiende China".

Se trataba más de la gente

Walz formó parte de los primeros grupos de jóvenes estadounidenses que enseñaron en institutos de China en el marco de un programa de voluntariado de la Universidad de Harvard, justo una década después de que ambos países establecieran relaciones diplomáticas.

Recién licenciado, pasó un año enseñando inglés e historia de Estados Unidos en el instituto nº 1 de Foshan, en la provincia meridional de Guangdong.

Allí se encontró con estudiantes aplicados y acogedores que le aplaudían cada vez que utilizaba correctamente una palabra china, y con amables desconocidos que se ofrecían a ayudarle cada vez que se detenía en la calle con cara de desconcierto, según declaró al Star-Herald en 1990.

"Me trataron excepcionalmente bien", declaró al periódico. "No había ningún sentimiento antiamericano. Para los chinos, lo americano es 'eso'. Muchos de los estudiantes quieren venir a estudiar a Estados Unidos".

Eran otros tiempos en China. El empobrecido país sentía curiosidad por el mundo tras salir de décadas de aislamiento autoimpuesto y tumultuoso gobierno de Mao Zedong. El líder supremo Deng Xiaoping desencadenó las reformas de mercado y, junto con la apertura económica, en la década de 1980 cobraron impulso las llamadas a la liberalización política.

En la primavera de 1989, estos llamamientos desembocaron en un movimiento estudiantil que fue brutalmente sofocado por el ejército chino semanas antes del viaje de Walz.

"Recuerdo que el 4 de junio me desperté y vi las noticias de que había ocurrido lo impensable", dijo Walz a Voice of America en una entrevista en 2014.

"Muchos de mis colegas decidieron volver a casa y no seguir [en China]. Pensé que era más importante que nunca ir, para asegurarme de que se contaba la historia y para que el pueblo chino supiera que estábamos allí, que estábamos con ellos."

Desde Guangdong, Walz hizo un viaje de 40 horas en tren hasta la capital china para ver la plaza de Tiananmen, el lugar de las protestas por la democracia.

Se aseguró de conmemorar siempre la represión de una forma personal: casándose el 4 de junio de 1994, quinto aniversario de la masacre.

"Quería tener una fecha que recordara siempre", declaró su esposa y compañera de instituto, Gwen, a un periódico local de Minnesota antes de su boda.

Los recién casados pasaron su luna de miel llevando a sus alumnos de viaje por China durante dos semanas para hacer turismo y dar clases de cultura, educación e historia. Estos viajes se convirtieron en una tradición veraniega para la pareja hasta 2003.

"Volvería sin dudarlo", afirma Cara Roemhildt, que participó en uno de estos viajes en 1998. "Fue un viaje educativo con uno de nuestros profesores favoritos. Se trataba más de la gente. No se trataba de política".

Roemhildt dice que ella y sus compañeros de clase siguen hablando del viaje décadas después.

"Nos sentimos muy, muy cómodos. Viajamos en tren a un montón de sitios diferentes", dijo a CNN. "Ver una cultura diferente y respetarla al mismo tiempo. Saber que es diferente, pero saber que también está bien".

Un crítico matizado

Tras entrar en política en 2006, Walz siguió dedicando tiempo y atención a China en el Congreso.

Formó parte durante más de una década de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, que supervisa los derechos humanos y el Estado de derecho en el país, un papel que a Beijing no le haría ninguna gracia.

"El gobierno chino siempre ha considerado a esa comisión como 'antichina'", dijo Liu Dongshu, profesor adjunto de asuntos públicos e internacionales en la City University de Hong Kong.

En el Congreso, Walz copatrocinó una serie de resoluciones en las que se pedía a China que pusiera en libertad a sus activistas de derechos humanos encarcelados, incluido el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que finalmente murió bajo custodia a causa de un cáncer de hígado.

En 2015, Walz se unió a una delegación del Congreso en un viaje a China, que incluyó una parada poco habitual en el Tíbet, que también había visitado décadas antes durante su época de profesor en el instituto chino.

Al año siguiente, Walz se reunió con el Dalai Lama en Washington para lo que llamó un "almuerzo que cambió su vida." También recibió en su oficina del Congreso a Lobsang Sangay, entonces líder del gobierno tibetano en el exilio, para que conociera a un grupo de estudiantes de secundaria de Minnesota.

En una reunión del Congreso ese año, pidió a Beijing que "garantizara la preservación de la cultura tradicional tibetana" y "proporcionara una libertad religiosa menos regulada a los tibetanos".

Walz también ha sido un firme defensor del movimiento prodemocrático de Hong Kong.

En 2017, cuando Wong, el líder estudiantil de las protestas, fue encarcelado por su activismo político, Walz publicó una foto suya y del joven activista codo con codo para mostrar su solidaridad con "todos los que abogan por la democracia en Hong Kong."

Walz también dio su apoyo a la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, que sanciona a los funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos en la ciudad, cuando la legislación parecía languidecer en el Congreso.

"Llamamos a todas las puertas cuando la #HKHRDA carecía de impulso. Solo Walz respondió a la suya", dijo en X Jeffrey Ngo, un activista por la democracia de Hong Kong que ahora reside en Washington.

"Walz es quizás el candidato más sólido en lo que se refiere a derechos humanos y China en una candidatura de un partido mayoritario en la memoria reciente", dijo Ngo.

En el frente diplomático, Walz ha criticado las prácticas comerciales desleales de China y su creciente asertividad en el Mar de China Meridional.

En los círculos nacionalistas chinos, que tienen una voz muy destacada en los debates políticos en China, no se hacen ilusiones sobre Walz.

"En cuestiones ideológicas y de derechos humanos, básicamente ha cruzado todas las líneas rojas posibles", escribió en las redes sociales Shen Yi, un académico de relaciones internacionales conocido por sus opiniones ferozmente nacionalistas.

Pero a diferencia de otros políticos más belicistas, Walz no cree en la desvinculación, sino que tiene una visión más matizada de la rivalidad geoestratégica entre Estados Unidos y China.

"No creo que China tenga que ser necesariamente una relación de adversarios. Estoy totalmente en desacuerdo", dijo en una entrevista en 2016.

"Estamos en la misma partitura, dos de las grandes superpotencias del mundo, hay muchas cosas de colaboración que podemos hacer juntos".

Stephen Roach, exjefe de Morgan Stanley Asia, dijo que la candidatura Harris-Walz puede proporcionar "un importante contrapeso al veneno actual de la sinofobia estadounidense."

La empatía de Walz hacia el pueblo chino y su apreciación de los aspectos no políticos de China lo convierten en un caso más difícil para que Pekín lo “demonice como un ‘anti-China’” en comparación con los políticos que son beligerantes en todos los aspectos, dijo Eric Fish, ex periodista con base en Pekín y autor de “China’s Millennials: The Want Generation,” en X.

Un país complejo

La amplia experiencia de Walz con China lo convierte en una figura poco común en la carrera hacia la Casa Blanca, al menos desde George H. W. Bush, que fue embajador oficioso de Estados Unidos en Beijing a mediados de los años setenta, antes de presentarse como candidato a la vicepresidencia y más tarde a la presidencia.

La estancia de Bush en Beijing influiría en su política exterior y ayudaría a dirigir las relaciones entre Estados Unidos y China durante las tumultuosas consecuencias de la represión de Tiananmen.

Pero las relaciones entre Estados Unidos y China se encuentran en un momento muy distinto al del periodo de luna de miel. Ser duro con China se ha convertido en un raro punto de consenso bipartidista en Estados Unidos, y es poco probable que Beijing cuente con Walz para mejorar los lazos bilaterales.

"La dirección de la política estadounidense hacia China está muy clara. Como individuo, independientemente de su actitud hacia China, no hay mucho margen de maniobra", dijo Liu, experto de la City University de Hong Kong.

"Y los vicepresidentes pueden tener un nivel de voz variado en política exterior, dependiendo del presidente al que sirvan", añadió.

La experiencia de Walz viviendo y enseñando en China podría servir para romper el hielo diplomático y caldear el ambiente, si eso es lo que desean ambas partes, dijo Liu. Pero incluso entonces, añadió, los chinos tendrían que sortear la incomodidad del momento y evitar toda mención a la represión de Tiananmen, que sigue siendo un tabú político en China.

En las redes sociales chinas, fuertemente controladas, los primeros vínculos de Walz con el país generado revuelo y suscitado un interés considerable. El hashtag "Harris' VP pick once taught in China" acumuló 15 millones de visitas en el sitio de microblogging Weibo.

El año de la llegada de Walz a China, 1989, no pasó desapercibido entre quienes comprenden la sensibilidad de la fecha, a pesar de los esfuerzos del gobierno chino durante décadas por borrar la brutal represión de la memoria pública.

Pero, tal vez como reflejo de la era diferente en la que China se encuentra ahora bajo el liderazgo de Xi Jinping, que ha avivado el sentimiento nacionalista y la sospecha contra los extranjeros por motivos de seguridad nacional, muchos cuestionaron el "motivo real" del primer viaje de Walz a China.

"Heh, 1989-1990, estadounidenses enseñando en China durante este periodo... es algo que merece la pena meditar detenidamente", decía uno de los principales comentarios en Weibo.

"Debe de ser un espía", decía otro.

Liu dijo que, dado lo drásticamente que ha cambiado China en las últimas décadas, el conocimiento que Walz tenía del país en sus años mozos puede ofrecer una ayuda limitada en la política estadounidense hacia China en la actualidad.

El propio Walz ha reconocido que no es en absoluto un experto en China.

"Viví en China y, como he dicho, he estado allí unas 30 veces", dijo en la entrevista de 2016. "Pero si alguien te dice que es un experto en China, probablemente no te esté diciendo la verdad porque es un país complejo".