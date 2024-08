Trump sigue intentando presionar a Harris para que responda a más preguntas de los periodistas

Video relacionado: ¿Estuvo Trump en una emergencia en un helicóptero? 3:03

(CNN) -- El expresidente Donald Trump continuó tratando de presionar a la vicepresidenta Kamala Harris para que responda más preguntas de los periodistas, instándola a sentarse para una entrevista y a dar una conferencia de prensa mientras atacaba su inteligencia.



"Si no puedes dar una rueda de prensa, no puedes ser presidenta", dijo Trump en un acto de campaña en Bozeman, Montana.

Trump dijo: "Desde que se convirtió en candidata presidencial se ha negado a hacer una sola entrevista, ¿saben por qué? Porque es tonta".

Trump afirmó falsamente que Harris "se niega a debatir" con él. Harris y Trump han aceptado un debate organizado por ABC News el 10 de septiembre y Harris dijo a los periodistas que está "feliz" de discutir más debates.

Trump dijo que no le importaba si pronunciaba mal el nombre de Harris y afirmó que "nadie sabe realmente su apellido" mientras atacaba a la vicepresidenta.

"Kamala, a veces se refiere a ella como Kamala, ya sabes, tiene cerca de nueve maneras diferentes de pronunciar el nombre. Y como la prensa es tan deshonesta, no importa cómo lo digas, dirán que te equivocaste. Te equivocaste. No me importa si lo digo bien, en realidad, no podría importarme menos", dijo Trump.

"De hecho no me han acusado, que yo sepa, de decirlo mal. Pero si lo hiciera dirían que lo hizo a propósito. Y podrían hacer eso. He hecho muchos insultos malos, en los que llamas a alguien que sabes cómo decir el nombre perfectamente y lo llamas a propósito", dijo Trump.